Raport Wyscout pentru Feyenoord, adversara FCSB din Europa League. Van Persie are lot de 235 milioane de euro și apărare plină de erori

FANATIK a analizat raportul Wyscout pentru ultimele 10 partide disputate de Feyenoord, adversara FCSB, în Europa League și campionatul Olandei. Cu o cotă de piață fabuloasă, 235 milioane de euro valoarea totală a lotului, conform Transfermarkt, Feyenoord a arătat sclipitor în fața adversarilor modești, dar s-a împotmolit de fiecare dată când a avut de înfruntat echipe ceva mai bine organizate.

În ultimele 10 meciuri, Feyenoord a înregistrat cinci victorii și cinci eșecuri. Au fost victorii cu adversari modești în campionatul din Țările de Jos, cât și un succes cu Panathinaikos pe propriul teren, în octombrie. Dar și eșecuri cu Stuttgart și Celtic în Europa League, plus rivalele din campionat și chiar Go Ahead Eagles, pe care FCSB o învingea în primul meci din competiția europeană. Dennis Man, titular la PSV, a învins-o și el pe Feyenoord în luna octombrie.

Ultimele 10 meciuri jucate de Feyenoord, în urma cărora a fost realizat raportul Wyscout

06.12.2025: Feyenoord – PEC Zwolle 6-1 (Eredivisie)

30.11.2025: Telstar – Feyenoord 1-2 (Eredivisie)

27.11.2025: Feyenoord – Celtic 1-3 (Europa League)

23.11.2025: Feyenoord – NEC Nijmegen 2-4 (Eredivisie)

09.11.2025: Go Ahead Eagles – Feyenoord 2-1 (Eredivisie)

06.11.2025: Stuttgart – Feyenoord 2-0 (Europa League)

01.11.2025: Feyenoord – Volendam 3-1 (Eredivisie)

26.10.2025: Feyenoord – PSV 2-3 (Eredivisie)

23.10.2025: Feyenoord – Panathinaikos 3-1 (Europa League)

19.10.2025: Heracles – Feyenoord 0-7 (Eredivisie)

Robbin Van Persie, antrenorul celor de la Feyenoord, are mari probleme de lot pentru partida cu FCSB. și Givairo Read, jucător cotat la 25 de milioane de euro, ar fi cele mai importante indisponibilități. Pe listă se mai adaugă Jakub Moder, In-beom Hwang, care ar fi fost cel mai probabil titulari dacă erau apți. Tsuyoshi Watanabe este incert.

Ueda, golgheter în Eredivisie cu 18 goluri în 15 partide. A marcat de patru ori în weekend și e în în formă maximă pentru FCSB – Feyenoord

Ayase Ueda, internațional japonez, este golgheterul lui Feyenoord și cel mai bun marcator din Eredivisie. Cu 18 goluri în 15 partide disputate în campionat! Patru dintre acestea au venit . Și alte 3 în victoria cu Heracles, 7-0. În schimb, nu a reușit să puncteze în meciurile tari, cu PSV și AZ Alkmaar. Are un singur gol în grupa de Europa League, în înfrângerea cu Celtic, 1-3.

Ueda are 11 goluri în perioada de 10 meciuri analizată, plus o pasă decisivă. Și 49 de atingeri în careul advers în același interval, evident cel mai activ jucător al lui Feyenoord din acest punct de vedere. Este un atacant combinativ, cu o tehnică bună, dar și o lovitură de cap impresionantă la 1,82 metri.

Un algerian cotat la 20 de milioane de euro, omul de urmărit pentru FCSB. Starul lui Feyenoord, medie de 4 driblinguri reușite pe meci

Algerianul Anis Hadj Moussa, 23 de ani, cotat la 20 de milioane de euro, este om de bază în ofensiva lui Feyenoord. Joacă în partea dreaptă a liniei de 3 din spatele vârfului în sistemul 4-2-3-1, folosit de Robin van Persie. Un sistem care în unele momente se transformă în 4-3-3, cu Moussa în extremă dreaptă.

Moussa are 73 de driblinguri încercate în ultimele 10 meciuri ale lui Feyenoord, dintre care 40 au fost reușite. Este omul care a jucat cel mai mult în perioada analizată, un total de 930 de minute. Are patru goluri, trei pase decisive și un xG excelent, 2,62. A marcat și în victoria cu Panathinaikos, singura pentru Feyenoord în grupa de Europa League.

Leo Sauer, internațional slovac la doar 19 ani, cotat la 7 milioane de euro, joacă de obicei în banda stângă. Ar putea fi și adversarul României în martie 2026, în drumul spre Cupa Mondială, dacă tricolorii trec de Turcia. Sauer are și el o tehnică foarte bună, cu 40 de driblinguri încercate și 28 reușite. O medie foarte bună, 70 la sută.

Feyenoord, mari probleme în defensivă înainte de confruntarea cu FCSB. A luat minimum un gol în fiecare din ultimele 9 partide!

Cu Steijn indisponibil, Van Persie va juca probabil cu Luciano Valente în mijlocul liniei de 3 din spatele vârfului, în 4-2-3-1. Sau în linia de 3 din mijloc în 4-3-3. Quinten Timber și Ousmane Thargalline ar fi mijlocașii centrali. Thargelline are 1,86, este uneori foarte lent, iar adversarii profită. Iar Timber este evaluat la 25 de milioane de euro de Transfermarkt.de. Și are acuratețea paselor de 90 la sută.

Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe și Smal ar fi în mod normal linia defensivă. Cu germanul Timon Wellenreuther între buturi. O defensivă cu multe probleme în ultima perioadă, minimum un gol încasat în fiecare din ultimele 9 partide. Ahmedzovic a jucat cel mai mult în ultimele 10 meciuri, un total de 887 minute, în care a avut un procent al duelurilor câștigate de 55. 61% dueluri câștigate pentru Watanabe, care a avut și unele probleme medicale.