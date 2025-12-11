Raport Wyscout pentru Sparta Praga, adversara Universității Craiova din Conference League. Ce mari slăbiciuni au cehii, evaluați la 77 milioane de euro

ADVERTISEMENT

FANATIK a analizat raportul Wyscout al ultimelor 10 meciuri disputate în campionat și Conference League de Sparta Praga, adversara Universității Craiova de joi. Cehii nu traversează cea mai bună perioadă, iar asta se vede și în cifrele celor mai importanți jucători. La fel ca și Craiova, cehii au probleme în campionat dar parcursul din Europa este unul bun.

Universitatea Craiova – Sparta Praga se joacă joi, 11 decembrie, de la ora 19:45. Cu un eventual succes, oltenii și-ar asigura calificarea în faza următoare, ba chiar ar fi excelent plasați pentru a prinde top 8, care ar asigura calificarea direct în optimi. Totuși, cehii au un loc cu o cotă de piață de 3 ori mai mare decât U Craiova, conform Transfermarkt. 77,08 milioane euro pentru Sparta Praga, doar 25,90 pentru olteni.

În ultimele 10 partide disputate, Sparta Praga a avut câteva rezultate foarte modeste în campionat, a pierdut și în Europa League cu Rijeka. Tot în Europa a bifat și cel mai important succes din ultima perioadă, 1-0 la Varșovia cu Legia. În ultima etapă, formația pregătită de danezul Brian Priske s-a impus la Olomuc, cu Sigma, scor 1-0.

19.10.2025 – Slovacko – Sparta Praga 0-0 (Chance Liga Cehia)

24.10.2025 – Rijeka – Sparta Praga 1-0 (Conference League)

28.10.2025 – Sparta Praga – Bohemians 1905 2-1 (Chance Liga Cehia)

02.11.2025 – Karvina – Sparta Praga 2-1 (Chance Liga Cehia)

06.11.2025 – Sparta Praga – Rakow 0-0 (Conference League)

09.11.2025 – Sparta Praga – Teplice 2-2 (Chance Liga Cehia)

22.11.2025 – Mlada Boleslav – Sparta Praga 1-2 (Chance Liga Cehia)

27.11.2025 – Legia Varșovia – Sparta Praga 0-1 (Conference League)

30.11.2025 – Sparta Praga – Pardubice 2-4 (Chance Liga Cehia)

06.12.2025 – Sigma Olomuc – Sparta Praga 0-1 (Chance Liga Cehia)

Fostul rapidist Albion Rrahmani este cel mai bine cotat jucător de la Sparta Praga. Dar joacă destul de puține minute

Albion Rrahmani, cotat la 8 milioane de euro de Transfermarkt.de, ar fi cel mai valoros jucător din locul celor de la Sparta Praga. Fostul rapidist a fost decisiv în etapa din weekend, când a marcat singurul gol al meciului cu Sigma Olomuc. Totuși, aceasta este singura reușită a lui Rrahmani în intervalul analizat de raportul Wyscout.

Kosovarul începuse sezonul excelent, dar nu mai punctase de la remiza cu Slavia Praga, scor 1-1, pe 5 octombrie. Rrahmani nu este mulțumit de minutele pe care le primește de la Brian Priske, . Doar 538 de minute în cele 10 meciuri analizate de raportul Wyscout, nu este neapărat un titular obișnuit.

Jan Kuchta, adus de la Midtjylland, transfer definitiv în această vară pentru 2 milioane de euro, este mai degrabă preferat de Priske ca vârf împins. Două goluri pentru el în cele 10 meciuri analizate de raportul Wyscout. A fost suspendat cu Olomuc, partida decisă de Rrahmani, dar are șanse mari să revină ca titular contra Universității Craiova. Kuchta este un atacant masiv, dur, îi plac duelurile tari. Primește și multe cartonașe galbene.

Universitatea Craiova poate profita de o mare problemă pentru Sparta Praga. Un fundaș de la Sparta Praga o comite des

Sparta Praga are mari probleme în defensivă. Emmanuel Uchena este accidentat și nu a mai jucat de la începutul lunii noiembrie. De asemenea, Adam Sevinsky și Jaroslav Zeleny, oameni de bază în acest sezon, au fost în afara lotului cu Sigma Olomuc. Cei doi sunt incerți și pentru partida cu Universitatea Craiova. Sparta Praga ar putea să schimbe sistemul 3-4-3, folosit cel mai mult în acest sezon, într-un 4-4-2, date fiind problemele la nivel de fundași centrali.

În cazul în care va intra, Jaroslav Zeleny poate fi și un punct vulnerabil pentru Sparta Praga. În ultimele 10 partide, fundașul de 33 de ani a comis foarte multe erori. Are 1,90 metri, dar este foarte lent și pierde multe baloane. Are nu mai puțin de 34 de mingi pierdute în propria jumătate în ultimele 10 meciuri, conform raportului Wyscout.

Filip Panak, 30 de ani, aproape sigur titular în partida de joi, este și el un fundaș care nu oferă prea multă siguranță. Are o rată a duelurilor câștigate foarte mică. Doar 29 din 63 în ultimele 10 meciuri, 46%, puțin pentru un fundaș central. În centrul defensivei va apărea cel mai probabil și danezul Asger Sorensen, 56% rată a duelurilor câștigate, 45 din 81.

Portarul de 3,5 milioane de euro, evoluții sub așteptări pentru Sparta Praga în ultima perioadă

Danezul Peter Vindahl este titularul postului de portar, un jucător foarte apreciat de fani în primul sezon după transferul de la AZ Alkmaar. Dar nivelul prestațiilor sale este în scădere, iar Universitatea Craiova ar putea profita de asta. Vindahl a fost luat în 2023, sub formă de împrumut, și achiziționat definitiv în 2024, de la Alkmaar. Are evoluții oscilante, dar este ținut titular de conaționalul său, Brian Priske.

Un posibil adversar al naționalei României, cel mai important om de la Sparta Praga. Este cotat la 7 milioane de euro

Un om extrem de important la Sparta Praga este căpitanul Lukas Haraslin, internațional slovac în vârstă de 29 de ani. Haraslin ar putea fi adversar al României, dacă „tricolorii” trec de Turcia în barajul pentru Cupa Mondială. Cotat la 7 milioane de euro, slovacul joacă extremă dreapta și contribuie enorm la jocul ofensiv al echipei sale.

Haraslin este jucătorul de la Sparta Praga cu cele mai multe atingeri în careul advers în ultimele 10 meciuri, nu mai puțin de 37. Asta în condițiile în care nici el nu are așa multe minute în acest interval, doar 551. A pierdut mare parte din luna octombrie din cauza unei accidentări la gleznă. Haraslin are și cele mai multe contribuții la gol în intervalul selectat, 4, dintre care două goluri și două pase decisive.

Veljko Birmancevic, internațional sârb, joacă de obicei în extrema dreaptă. Este cotat la cinci milioane de euro, iar turcii anunță că ar fi în atenția celor de la Trabzonspor. Nu a marcat în ultimele 10 meciuri, interval în care a oferit două pase decisive. Are 27 de atingeri în careul advers și 10 driblinguri reușite. Începuse mai bine campionatul, cu cinci goluri marcate până în la finalul lunii septembrie.

Pericol pentru jucătorul care îl înlocuiește pe Bancu la Universitatea Craiova! Sparta Praga are un jucător foarte periculos pe banda dreaptă

Ecuadorianul Angelo Preciado este, la rândul său, o piesă extrem de importantă la Sparta Praga. Joacă în dreapta, pregătit să facă întreaga bandă, în funcție de sistemul de joc. Are lacune pe faza defensivă, dar poate fi extrem de periculos în ofensivă. Are un total de 687 minute jucate în intervalul selectat de 10 meciuri și va fi cel mai probabil titular și la Craiova.

Preciado, internațional ecuadorian, este jucătorul care a reușit cele mai multe driblinguri în cele 10 meciuri analizate ale celor de la Sparta Praga. 45 încercate, 24 reușite și un procent foarte bun, 53%. De la Universitatea Craiova, , deci este foarte important ca înlocuitorul său să reușească să îl anihileze pe Preciado.

Un internațional finlandez cu acuratețea paselor de 90 la sută este omul cheie de la mijlocul terenului pentru Sparta Praga

Kaan Karinen, internațional finlandez de 26 de ani, cotat la 5,5 milioane de euro, este cel mai important om din centrul terenului. Are cele mai multe minute jucate în cele 10 meciuri analizate de raportul Wyscout, 934 (n.r. – se includ și minute de prelungiri). Karinen este omul care dă precizia la centrul terenului pentru Sparta Praga și are o rată a paselor reușite de 90%. 522 reușite din 577. De departe lider la acest capitol.

Patrik Vydra, 22 de ani, va fi cel mai probabil în centrul terenului alături de Karinen. Vydra are o rată a paselor reușite de 84 la sută și este ceva mai ofensiv decât Karinen. A marcat în campionat contra lui Teplice, dar și în preliminariile Conference League, contra celor de la Armenia Ararat.

Internaționalul ceh din banda stângă a avut probleme cu accidentările în acest sezon

Sparta Praga se bazează de obicei în banda stângă pe Matej Rynes, 24 de ani, internațional ceh, un jucător foarte apreciat în sezoanele trecute. În actuala stagiune, Rynes a avut ceva probleme medicale și a ratat unele partide. Este ușor ieșit din formă, fără gol sau pasă decisivă din luna septembrie, când dădea două asisturi în Cupa Cehiei. Iar singurul gol din acest sezon l-a dat la 4-0 cu Atkobe, în luna iulie.