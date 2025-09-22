Raportul care zguduie Italia. Legăturile Kremlinului cu mafia siciliană şi cum alimentează Rusia piaţa neagră din Peninsulă

Cea mai modernă muniție provenită din fabricile de stat rusești intră în Italia prin porturile siciliene și granița sloveno-italiană, unde a înflorit o nouă piață neagră a mafiei italiene, după cum relevă dezvăluirile făcută de Linkiesta, un portal independent de jurnalism de investigație cu sediul la Milano. Mafia depozitează acest armament nu doar pentru a-l revinde ulterior, ci şi pentru a-şi reface rezerva strategică de arme din care să se facă livrările către furnizori.

„E ca şi cum ai face cumpărături normale: comanzi ce armă ai nevoie şi ajunge imediat”

„Italia este un arsenal!”, îi spune jurnalistului Massimiliano Cocci un interlocutor din lumea interlopă a Romei, bine familiarizat cu locațiile armamentului rusesc din Italia. Aceleași arme care îi ucid pe ucraineni pe front sunt folosite și de crima organizată italiană, iar Linkiesta a aflat că acestea nu sunt piese uzate de la începutul anilor 2000, ci sunt nou-nouţe, dar fără numere de serie și provenite direct din fabrică.

Sunt ascunse în fundurile duble ale remorcilor camioanelor, în butoaie cu petrol, combustibil sau uleiuri și descărcate în porturi și garaje din suburbiile italiene. Un rol crucial în aceste transporturi îl joacă „flota din umbră” a lui Putin, care navighează sub pavilioane străine, nave folosite în special pentru a eluda . Aceste vapoare transportă preponderent petrol, dar unele dintre ele sunt utilizate şi ca transportoare de arme uşoare.

În ultimii ani s-au schimbat multe inclusiv pe piaţa traficului de arme, totul petrecându-se acum mult mai rapid. „Nu mai sunt depozitate ca înainte. E ca şi cum ai face cumpărături obişnuite: acum comanzi ce ai nevoie şi ajunge imediat”, mai spune sursa, care apoi adaugă o frază care schimbă perspectiva: „Unele arme trebuie să rămână însă în depozit. Organizațiile le păstrează, nu le pot vinde”. Acesta este un detaliu crucial: înseamnă că o parte din armament este acumulată de organizaţiile criminale ca rezervă strategică, supusă restricțiilor furnizorilor. Este vorba de o depozitare controlată, o practică obscură care de-a lungul deceniilor a devenit una comună în rândul crimei organizate, așa cum reiese din analizele Europol privind armele și explozibilii şi care descriu modul în care rețelele mafiote stochează arme și le mută la comandă.

Catania, laboratorul războiului murdar

În martie 2022, , poliţia din cartierul San Cristoforo, din oraşul Catania, a confiscat un arsenal atribuit grupării mafiote Nizza a clanului Santapaola-Ercolano. Au fost găsite nouă arme, aproximativ nouă sute de gloanțe și, cel mai important, două mitraliere sovietice Kalașnikov AK-47 în stare perfectă de funcţionare. „Multe vin şi pleacă din Catania, e multă circulaţie. Există două locuri principale unde stocurile de arme sunt cele mai mari, în cartierele San Giovanni Galermo și Librin, și unde depozitele sunt reaprovizionate constant cu piese noi”, mai spune sursa.

Pentru contrabanda cu aceste arme se folosesc aceleiaşi rute ca pentru droguri. Uneori este vorba de portul Siracuza, alteori de portul Gioia Tauro, din vârful „cizmei” italiene. Dar armele de aici nu sunt vechi AK-uri sovietice, ci puști de asalt şi chiar puști cu lunetă, de fabricaţie nouă. Un detaliu interesant este că armele sosesc fără numere de serie. „Așa ies din fabrică”, susține sursa. Fabrica în cauză este Imperatorskiy Tulsky Oruzheiny Zavod din Tula, fondată în 1712 de Petru I, considerată astăzi cea mai mare companie producătoare de arme a lui Putin. Iar dacă armele părăsesc fabrica fără număr de serie, acest lucru se poate întâmpla doar în urma unor comenzi primite direct de la Kremlin sau din partea guvernului.

Pe lângă transportul maritim, armele mafiei italiene sunt încă transportate prin Friuli-Veneția Giulia, o regiune istorică pentru traficul ilicit cu Europa de Est. Între Gorizia și Trieste, poliția de frontieră a interceptat în repetate rânduri arme ex-iugoslave și sovietice ascunse în camioane și mașini. Centrul de cercetare Transcrime a publicat un raport care afirmă că granița de nord-est a Italiei este punctul de intrare preferat pentru loturi mici de arme, adesea ascunse în podele false ale vehiculelor și destinate crimei organizate.

Un petrolier din şase care operează la nivel mondial aparţine „flotei din umbră” a lui Putin

„Aici”, mai susține sursa, „armele sunt păstrate doar câteva ore, pentru că în zonă sunt mulți militari și vigilența e ridicată. Dar există și un schimb: multe componente de drone și alte articole sunt trimise spre est prin canalele de crimă organizată. Cred că se fac transporturi în circuit închis şi adesea aceste schimburi nu înseamnă doar arme în schimbul banilor”.

Linkiesta concluzionează că povestea armelor ascunse, a comerțului ilegal și a schimbului de favoruri între grupările mafiote nu face decât să întărească legătura puternică care există între regimul rus și crima organizată internațională.

În acelaşi timp cu dezvăluirile italienilor, cotidianul The New York Times a publicat luni o analiză realizată de S&P Global Market Intelligence, ale cărei calcule arată că la începutul anului 2025 „flota din umbră” a Rusiei număra aproximativ 940 de nave, ceea ce reprezintă o creștere de 45% față de anul precedent. Aceasta înseamnă că aproximativ un petrolier din șase (17%) care operează la nivel mondial transportă petrol rusesc sau diferite alte produse din această ţară, ocolind sancțiunile şi alimentând piaţa neagră.