Raportul CSAT ajunge în boxa acuzaților: judecătorul din dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra analizează excluderea probelor declasificate

Un inculpat din dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat a solicitat Curții de Apel București excluderea probelor bazate pe raportul CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Un inculpat din dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra a solicitat emiterea unei adrese către Biroul de Informații Clasificate

Dan Cristian Panța, unul dintre oamenii de încredere ai lui Horațiu Potra, a solicitat judecătorului Mihai-Paul Cozma să emită adrese către Parchetul General și Biroul de Informații Clasificate al Curții de Apel București pentru a verifica dacă în cursul urmăririi penale au fost folosite note sau rapoarte secrete, care să nu fi fost accesibile avocaților apărării.

Cererea a fost făcută în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți inculpați sunt acuzați de ”schimbare a ordinii constituționale”. În prezent, dosarul se judecă în cameră preliminară, la Curtea de Apel București. Acesta a fost repartizat judecătorului Mihai Paul Cozma, care trebuie să verifice legalitatea rechizitoriului, a probelor, a actelor de urmărire penală și a competenței instanței.

Probele bazate pe informații clasificate ar putea fi excluse din dosar

Codul de procedură civilă prevede că în cazul în care actul de sesizare se întemeiază pe probe ce constituie informații clasificate, judecătorul de cameră preliminară solicită autorității competente, de urgență, declasificarea sau trecerea acestora la un nivel inferior de clasificare. Măsura se ia pentru ca apărătorii părților să aibă acces la informațiilor clasificate, condiționat de deținerea autorizației de acces prevăzute de lege.

Un alt aspect important este că judecătorul poate refuza motivat accesul la informațiile clasificate doar în două cazuri: dacă acestea ar conduce la periclitarea gravă a vieții sau a drepturilor fundamentale ale unei persoane sau dacă refuzul este strict necesar pentru ”apărarea securității naționale ori a unui alt interes public important”. În această situație, informațiile clasificate nu mai pot servi la pronunțarea unei soluții de condamnare.

Judecătorul spune că documentele sunt publice și apar în raportul CSAT desecretizat

În situația de față, Dan Cristian Panța a solicitat relații privind ”raportul, notele de informare și notele declasificate de la dosarul de urmărire penală”. De asemenea, el a vrut să afle dacă judecătorul a avut acces și la alte înscrieri clasificate care nu se află la dosarul cauzei.

Judecătorul de la Curtea de Apel București a respins cererea lui Panța, motivând că documentele clasificate/declasificate din dosar sunt cele care care a dus la anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Totuși, magistratul a anunțat că va analiza posibilitatea excluderii unor astfel de probe, la solicitarea inculpatului.

”Documentele sunt disponibile public pe site-ul https://www.presidency.ro/ro/administratia-prezidentiala.

Înscrisurile au fost depuse la dosarul de urmărire penală şi sunt accesibile părţilor, iar cererile privind excluderea acestor înscrisuri urmează să facă obiectul analizei procedurii în camera preliminară.

Verdict final: în dosarul tentativei de lovitură de stat, totul e la vedere

Nu se impune nici emiterea unei adrese către Biroul de informaţii clasificate al Curţii de Apel Bucureşti, solicitată de inculpat, întrucât judecătorului nu i-au fost înaintate/comunicate alte înscrisuri care nu se află la dosarul cauzei.

În aceste condiţii, înscrisurile aflându-se la dosar, adresa nu este utilă în vederea unei eventuale declanşări a procedurii prevăzute de art. 345 alin. 11, alin. 12 Cod procedură penală”, se arată în motivarea Curții de Apel.

Cine este Dan Cristian Panța, inculpatul care a vrut să afle dacă în dosar sunt informații clasificate

Dan Cristian Panța este consilier local în Mediaș, județul Sibiu, ales pe listele Partidului Patrioților, organizație condusă de Horațiu Potra. El a făcut parte din grupul care a plecat spre București, în iarna anului trecut, imediat după . Panța a fost ridicat de polițiști de la volanul uneia dintre mașinile care se îndreptau spre Capitală pentru protestul suveraniștilor din 8 decembrie 2024.

Horațiu Potra a adus filmări cu presupuse nereguli la percheziții

La termenul din 22 decembrie 2025, avocații lui Horațiu Potra au depus la dosar două înregistrări video realizate cu ocazia percheziției la adresa lui din Mediaș. Acestea ar putea dovedi că la operațiune au participat și persoane care nu făceau parte din poliție, încălcându-se astfel procedura.

De asemenea, Potra a mai solicitat aducerea în instanță a martorului asistent la percheziție care să ateste că ”obiectele ridicate nu i-au fost prezentate și că nu i s-ar fi permis nici acestuia și nici apărătorilor să fie prezenți în anumite momente și în toate încăperile”.

Procurorii susțin că partenerul lui Călin Georgescu avea o cameră secretă în care își ținea armele

Procurorii susțin că de la imobilul lui Horațiu Potra din Mediaș au fost ridicate sume mari de bani și un adevărat arsenal format din arme și muniții, ascuns într-o cameră secretă.

Un nou termen din acest dosar a fost stabilit pentru data de 21 ianuarie 2026, la Curtea de Apel București.