Raportul INML după bătaia din Parlament. Florin Roman are nevoie de cinci zile de îngrijiri medicale

A apărut raportul INML după bătaia din Parlament care a avut loc în urmă cu aproape o săptămână. Incidentul a fost publicat și în presa internațională, dar și de premierul Marcel Ciolacu.

Ce arată raportul INML în cazul lui Florin Roman, după bătaia din Parlament

Raportul de la Institutul de Medicină Legală atestă leziunile suferite de deputatul PNL Florin Roman. Medicii au considerat că politicianul ar avea nevoie de cinci zile de îngrijiri medicale, conform unor surse parlamentare citate de .

De altfel, deputatul PNL vrea să depună plângere la Parchetul General pentru ultraj, agresiune şi loviri. Amintim că marți, 21 mai, deputații liberali Dan Vîlceanu și Florin Roman, dar și foști miniștri PNL, au fost implicați într-o altercație.

, fiind surprinsă de camerele de supraveghere. După incident, Roman a declarat că deputatul Vîlceanu i-a dat cu genunchiul în nas. Imaginile au arătat cum agresorul îl ia de gât pe Florin Roman.

La un moment dat se apropie extrem de mult de fața „rivalului” și pare că îl mușcă de nas. Între cei doi intervin un alt deputat, reușind să pună capăt agresiunii. Totodată, victima a susținut că Vîlceanu avea o „privire ciudată” și că a vrut să-l „muște canibalic de cap”.

„Era extrem de tulburat, avea o figură extrem de ciudată. A încercat canibalic să mă muște, în zona capului, apoi în momentul în care m-am aplecat mi-a dat un genunchi în gură.

Am făcut, în calitate de deputat, tot ceea ce scrie la lege. Am avut acel instinct de a nu reacționa Am solicitat în biroul permanent să se aplice sancțiunile, iar în plan penal m-am prezentat la IML, urmează să fie eliberat certificatul medico-legal constatator. În baza acestuia voi depune plângere penală împotriva acestui deputat huligan”, a transmis Florin Roman.

Dan Vîlceanu a fost sancționat

Şeful parlamentarilor liberali din Camera Deputaţilor, Gabriel Andronache, a anunțat că Dan Vîlceanu va fi sancționat, decizia aprobată în ședința conducerii Camerei Deputaților. Timp ce șase luni, Vîlceanu va avea indemnizația redusă cu 50 la sută.

Totodată, pentru următoarele trei luni i se va limita luarea de cuvânt în cadrul plenului la 10 secunde. „Vom continua să propunem înăsprirea Regulamentelor până când vom exclude orice formă de violenţă din comportamentul parlamentarilor”, a precizat Gabriel Andronache.