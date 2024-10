Raportul Wyscout după Cipru – România 0-3! Cei 3 tricolori cu prestații și cifre fabuloase la Larnaca

Naționala României a obținut o nouă victorie în Nations League. Băieții lui Mircea Lucescu s-au impus cu 3-0 în meciul cu Cipru, disputat la Larnaca. Scorul putea fi însă unul și mai mare. După acest succes, ”tricolorii” își consolidează poziția de lideri în grupă.

România, primă repriză perfectă în Cipru. Analiza meciului câștigat de ”tricolori”

România pare că arată din ce în ce mai bine. Prima repriză a fost una de vis. Dennis Man a deschis scorul în minutul 16, după o fază extrem de frumoasă. În minutul 25, Răzvan Marin a dublat diferența din penalty, iar

În partea secundă, ”tricolorii” au preferat să scadă puțin ritmul pentru a evita orice accidentare. Chiar și așa, naționala României a dominat clar jocul și a ratat câteva ocazii mari de a marca. Cifrele sunt îmbucurătoare.

FANATIK vă prezintă cele mai interesante aspecte din raportul Wyscout. Mircea Lucescu a început partida cu sistemul clasic 4-2-3-1. Câțiva jucători s-au remarcat. Totuși, jocul colectiv, cel de echipă, a făcut diferența. ”Tricolorii” s-au dublat excelent, iar jucătorii din linia mediană au dus greul.

Cele mai interesante statistici din Cipru – România 0-3

xG (expected goals): 2,51

șuturi/ pe poartă: 16/9

Procentaj pase corecte: 88%

Procentaj pase în față corecte: 73%

Procentaj pase în jumătatea adversă corecte: 68,4%

Dueluri câștigate: 44,7% (97/217)

Cornere/ finalizate cu șut: 6/4

Dueluri câștigate pe faza defensivă: 66,67%

Intercepții: 39

Dennis Man, omul meciului. Golgheterul de la Parma a devenit motorul echipei naționale

. Extrema celor de la Parma impresionează prin ruperile sale de ritm. Pe lângă gol, Man a mai oferit câteva faze sclipitoare. A colaborat excelent cu Andrei Rațiu în partea dreaptă și i-a centrat decisiv lui Radu Drăgușin la reușita de 3-0.

Cifrele lui Dennis Man din meciul cu Cipru:

Minute jucate: 72

Goluri: 1

Pase de gol: 1

Pase-cheie: 3

Centrări: 1

Șanse mari create: 2

Șuturi: 2

Total acțiuni ofensive/ finalizate cu șut sau pasă: 68/ 37

Recuperări în jumătatea adversă: 4

Radu Drăgușin, fundaș de Premier League

Radu Drăgușin a înscris primul său gol la națională. Fundașul celor de la Tottenham a spart gheața în minutul 36. Stopperul s-a înălțat peste defensiva ciprioților și a trimis imparabil în poartă. Pe parcursul partidei a avut câteva intervenții bune în apărare.

Statisticile lui Radu Drăgușin din meciul cu Cipru:

Minute jucate: 82

Goluri: 1

Intervenții în apărare: 4

Dueluri/ câștigate: 9/4

Procentaj pase corecte: 98%

Pase lungi/corecte: 2/2

Nicușor Stanciu, playmakerul care muncește și în apărare

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale, a fost un adevărat lider pe teren. Nu a reușit să înscrie, însă a muncit enorm. A făcut perfect tranziția pozitivă la mijlocul terenului și a ajutat și defensiva. De asemenea, decarul lui Mircea Lucescu a trimis mai multe pase în adâncime pentru Dennis Man și Valentin Mihăilă.

Statisticile lui Nicolae Stanciu din meciul cu Cipru:

Minute jucate: 90

Procentaj pase corecte: 88%

Pase lungi/corecte: 5/3

Șuturi/pe poartă: 4/1

Driblinguri/reușite: 3/1

Dueluri/câștigate: 11/4

Intervenții în apărare: 4

Naționala României are cel mai bun xG din grupă după primele trei etape, ceea ce arată că tricolorii sunt echipa care își creează cele mai clare ocazii de gol. Valoarea exactă a xG-ului este de 6,81, puțin sub numărul de goluri înscrise efectiv de jucătorii antrenați de Mircea Lucescu (9). În schimb, principala noastră contracandidată la primul loc, Kosovo, are un xG de doar 3,66.