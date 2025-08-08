Raportul Wyscout după remontada din FCSB – Drita. Cum a întors campioana României meciul de pe Arena Națională

FCSB a izbutit să iasă din seria de înfrângeri consecutive, deși după începutul de repriză secundă nimic nu mai anunța acest lucru. care a înscris 3 goluri în ultima jumătate de oră. Cine sunt remarcații zilei.

Raportul Wyscout după FCSB – Drita 3-2. Cum a întors campioana României meciul de pe Arena Națională

FCSB, la fel ca și anul trecut, își turează motoarele un pic mai greu. Dacă în sezonul precedent „roș-albaștrii” au întâlnit niște adversari la fel de nepregătiți ca ei, Maccabi Tel-Aviv, iar forma lor slabă nu a fost așa vizibilă, de această dată

Campioana României a fost la un pas să gafeze din nou pe teren propriu, în fața micuței campioane din Kosovo, însă concentrarea de pe final și atacurile repetate, propulsate de suflarea nouă venită de pe banca de rezerve, au făcut ca FCSB să-și salveze pielea și să învingă cu 3-2, după ce în minutul 60 scorul era 0-2.

FCSB a început ambele reprize slab, iar acest lucru s-a văzut pe tabelă. Drita a înscris în minutul 7 al primei reprize și în minutul 5 al celei de-a doua jumătăți. Cu toate acestea, bucureștenii au încheiat de fiecare dată în forță.

Care au fost capitolele la care FCSB a făcut diferența

FCSB a dominat mare parte din partidă, însă până la introducerea lui Edjouma pe teren, echipa părea că nu găsește calea spre careu. Campioana României a avut un xG de 2.11, față de 1.61 al Dritei. FCSB a fost foarte bună și la capitolul posesie, unde a avut un total de 68% pe cele două reprize.

Acuratețea paselor a fost cu 12% mai bună pentru cei de la FCSB, lucru ce s-a văzut și în cursivitatea jocului. Campioana din Kosovo a ajuns cu greu spre careul „roș-albaștrilor”, chiar și atunci când încercau să plece pe contraatacuri fulger. Presiunea „roș-albaștrilor” se vede în atacuri pe minut, dar și în numărul de centrări și cornere.

Formația antrenată de Elias Charalambous a atacat în valuri și a lansat o medie de 0.64 atacuri pe minut, în timp ce kosovarii doar 0.26. FCSB a bombardat careul advers cu nu mai puțin de 17 cornere și un total de 30 de centrări, pe când Drita a beneficiat de doar 4 cornere și nu a fost periculoasă în urma niciunuia dintre ele.

FCSB a folosit sistemul 4-2-3-1 pe tot parcursul partidei, în timp ce Drita a abordat un sistem 4-4-1-1. Campioana României a părut mult mai dezinvoltă din momentul în care Adrian Șut l-a avut lângă el pe Malcom Edjouma în locul lui Vlad Chiricheș.

Au făcut schimbările diferența? Cine sunt remarcații zilei la FCSB

Din momentul în care Malcom Edjouma și Dennis Politic au intrat pe teren, FCSB a părut că găsește mult mai ușor drumul spre poarta adversă. Alți jucători care au ieșit în evidență au fost Daniel Bîrligea, Octavian Popescu și David Miculescu, care au făcut un meci bun.

Daniel Bîrligea s-a întors! Vârful lui FCSB a fost killerul de care campioana avea nevoie

FCSB a jucat fără un atacant veritabil în acest început de sezon, iar acest lucru s-a văzut. Vineri seară, Daniel Bîrligea a înscris de două ori, transformând și o lovitură de pedeapsă, cu sânge rece, în ultimele minute de joc.

Goluri / XG: 2 / 1.11

Dueluri / câștigate: 17/7 (41%)

Total șuturi: 7

Șuturi pe poartă: 5

Atingeri în careul advers: 7

David Miculescu l-a păcălit pe adversarul său direct! Driblinguri executate ca la carte de atacantul FCSB

David Miculescu a făcut un meci solid și a reușit să treacă de mai multe ori, prin dribling, de adversarul său direct, Raddy Ovouka. Atacantul și-a pus în valoare o calitate pe care nu vedem prea des în arsenalul său, și anume driblingul. Miculescu a reușit o trecere spectaculoasă chiar la primul gol, înainte de a pasa în centru pentru golul lui Bîrligea.

Dueluri: 17/8

Total Șuturi: 3

Șuturi pe poartă: 2

Driblinguri / reușite: 5/5

Atingeri în careul advers: 7

Octavian Popescu, unul dintre puținii jucători cu un procent bun de dueluri câștigate. Cum a performat „perla” FCSB-ului

Unul dintre capitolele la care campioana României nu a stat excelent joi seară, spre surprinderea tuturor, a fost cel al duelurilor fizice. Deși FCSB performa la aceste lucruri, Drita a fost peste în meciul de pe Arena Națională. Mijlocașii „roș-albaștrilor” au câștigat 5 dueluri (Șut + Chiricheș) dintr-un total de 18.

Unul dintre puținii jucători care au avut procentul duelurilor în favoarea sa a fost Octavian Popescu, care a reușit și un assist pentru Graovac în urma unui corner

Assisturi: 1

xA: 0.60

Dueluri / câștigate: 12/7 (58%)

Driblinguri / reușite: 6/3

Atingeri în careul advers: 2

Au făcut Malcom Edjouma și Dennis Politic diferența?

Deși imprsia a fost că cei doi au făcut diferența, acest lucru nu se vede și în statistici. Malcom Edjouma a jucat 40 de minute și a avut un procent de pase reușite sub media echipei, a pierdut 4 din 7 dueluri și a cedat balonul adversarilor de 10 ori.

Dennis Politic, în schimb, a avut câteva acțiuni bune. Fostul atacant al lui Dinamo a avut un șut periculos pe poarta kosovarilor, care l-a întins destul de bine pe portarul advers. El a avut rată de 100% a driblingurilor reușite din 3 încercări și a câștigat 5 dueluri dintr-un total de 7. Mai mult decât atât, el a scos penalty-ul pentru golul de 3-2, transformat de Daniel Bîrligea.