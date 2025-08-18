Sport

Raportul Wyscout Rapid – FCSB 2-2 îi dă dreptate lui Gigi Becali! Cei doi titulari care NU s-au văzut în derby. Cum au pierdut roș-albaștrii 2 puncte esențiale

Cifre interesante în Rapid - FCSB 2-2. Cum a ratat campioana României victoria în derby-ul cu rivalii din Giulești. Ce jucători au dezamăgit.
Alex Bodnariu
18.08.2025 | 10:31
Raportul Wyscout Rapid FCSB 22 ii da dreptate lui Gigi Becali Cei doi titulari care NU sau vazut in derby Cum au pierdut rosalbastrii 2 puncte esentiale
SPECIAL FANATIK
Raportul Wsycout, necruțător. Cum a pierdut FCSB 2 puncte cu Rapid când nimeni nu se aștepta

Derby-ul dintre Rapid și FCSB, din etapa a 6-a a Superligii, s-a încheiat la egalitate, 2–2. Roș-albaștrii au pierdut două puncte în ultimele minute, deși au avut o prestație mai solidă decât media arătată în startul acestui sezon.

Rapid și FCSB au dat-o la pace! Cum arată raportul Wyscout al derby-ului de pe Arena Națională

Raportul Wyscout scoate la iveală câteva detalii importante. Deși nu a controlat mijlocul terenului, FCSB a avut ocaziile mai clare. Totuși, finalul a aparținut Rapidului, iar Elvir Koljić, introdus de Costel Gâlcă în repriza a doua, a profitat de nesiguranța lui Siyabonga Ngezana și a înscris de două ori.

Meciul de pe Național Arena s-a jucat în două acte. FCSB, mai bună în prima jumătate

În primele minute, FCSB a amintit de forma bună din sezonul trecut. Campioana României a început agresiv și a deschis scorul prin Lixandru, după un corner executat perfect. Rapid a fost mult sub ritm în primul sfert de oră.

Pe măsură ce repriza a avansat, lucrurile s-au echilibrat. Alex Dobre a fost cel mai periculos jucător al gazdelor, punând probleme fundașilor adverși prin incursiunile sale cu mingea la picior.

Rapid a controlat posesia (61%) și a urcat liniile foarte sus, cu o medie de 54,5 metri de propria poartă. Fundașii laterali au sprijinit constant atacurile, încercând să preseze cât mai avansat. FCSB, în schimb, s-a mulțumit să reacționeze și a coborât linia defensivă până la 40,6 metri, blocând spațiile și mizând pe tranziții rapide.

Chiar și așa, ocaziile clare au venit mai mult de partea roș-albaștrilor. Rapid a produs volum ofensiv – 30 de atacuri poziționale și 11 pase în careu – dar nu a pus în realitate în pericol poarta (0,04 xG la pauză). FCSB, în schimb, a fost mult mai eficientă și a încheiat prima repriză cu 39 de mingi interceptate.

Statistici cheie – prima repriză:

  • Posesie: Rapid 61% – FCSB 39%
  • xG: Rapid 0,04 – FCSB 0,35
  • Atacuri poziționale: Rapid 30 (7 cu șut) – FCSB 11 (2 cu șut)
  • Pase în careu/ reușite: Rapid 11/6 (52%) – FCSB 7/4 (57%)
  • Intercepții: Rapid 20 – FCSB 39
Centrările expediate de jucătorii ambelor echipe
Centrările expediate de jucătorii ambelor echipe

Repriza a doua – Koljić, eroul giuleștenilor

La reluare, Rapid a crescut ritmul și a împins jocul spre poarta adversă. Totuși, în minutul 61, Daniel Bîrligea a făcut 0–2, iar FCSB părea că și-a asigurat victoria.

Din acel moment însă, campioana s-a retras complet. Echipa a ajuns la 26 de degajări, semn clar că nu mai putea gestiona posesia. Rapid a simțit momentul și a presat prin centrări.

Mutările lui Costel Gâlcă au schimbat soarta partidei. Introducerea lui Koljić și trecerea la doi atacanți s-au dovedit decisive. Croatul a redus din diferență în minutul 83, cu o execuție superbă din călcâi, iar în prelungiri a egalat, profitând de pasivitatea lui Ngezana. Diana Șucu, soția patronului Rapidului, a scris după meci pe Instagram: „Și Dumnezeu ne iubește – simplu.”

Șuturile expediate de jucătorii de la Rapid în meciul cu FCSB
Șuturile expediate de jucătorii de la Rapid în meciul cu FCSB

Statistici cheie – repriza a doua:

  • xG: Rapid 1,33 – FCSB 1,07
  • Șuturi: Rapid 8 (3 pe poartă) – FCSB 6 (3 pe poartă)
  • Cornere: Rapid 7 – FCSB 2
  • Recuperări în jumătatea adversă: Rapid 19 – FCSB 8
  • Degajări: Rapid 5 – FCSB 14

Cum a pierdut FCSB două puncte

Explicația principală este legată de pasivitatea din ultima jumătate de oră. Dacă în prima repriză blocul jos funcționase, după 0–2 echipa a intrat într-un mod aproape exclusiv reactiv, ceea ce a permis Rapidului să asedieze careul. Nici măcar schimbările operate de Elias Charalambous nu au funcționat.  Rapid a egalat datorită intensității și presiunii. Recuperările sus – 28 în jumătatea adversă – au împins constant jocul spre poarta lui Târnovanu

Flancurile din care au atacat Rapid și FCSB
Flancurile din care au atacat Rapid și FCSB

Cine a strălucit în Rapid – FCSB

FCSB a avut câțiva jucători care au dus greul. Lixandru a fost piesa de echilibru. A muncit mult între linii și a deschis scorul exact când echipa avea nevoie. Bîrligea a confirmat că e atacantul care nu iartă, cu un gol care părea să decidă meciul. Rapid a revenit pentru că a pus presiune până la fluierul final. Koljić a fost eroul serii: un vârf de careu care a mirosit momentul bun al echipei sale și a livrat golurile pe final

Mihai Lixandru – primul gol după un an a venit în derby

  • Gol marcat (min. 7) – xG 0,31
  • Total xG: 0,39
  • Pase/ reușite: 32/27 (84%)
  • Dueluri la sol: 11/7 câștigate (64%)
  • Recuperări: 9
  • Intercepții: 3
  • Șuturi de la distanță: 2 (1 pe poartă)

Daniel Bîrligea, călăul giuleștenilor

  • Gol marcat (min. 61) – xG 0,23
  • Total xG: 0,34
  • Șuturi: 3 (2 pe poartă)
  • Dueluri aeriene: 3/2 câștigate (67%)
  • Pase/ reușite: 18/13 (72%)
  • Recuperări în treimea adversă: 2
  • Faulturi suferite: 2

Giuleștenii au salvat un punct în ultimele minute

Giuleștenii nu au strălucit în meciul de pe Arena Națională. Alex Dobre a fost singurul om din echipa lui Gâlcă care a părut că poate să se bată cu fundașii campioanei. Totuși, intrarea lui Koljic s-a dovedit decisivă. A arătat de ce rămâne unul dintre atacanții de calitate din Superliga. Kramer a fost omul care a făcut excelent tranziția între linii.

Elvir Koljić a schimbat de unul singur soarta meciului

  • 2 goluri (min. 83, 90+2)
  • Total xG: 1,03
  • Șuturi: 4 (3 pe poartă)
  • Dueluri aeriene: 6/4 câștigate (67%)
  • Pase/ reușite: 15/10 (67%)
  • Recuperări în jumătatea adversă: 3
  • Faulturi suferite: 2

Leonardo Kramer, evoluție solidă în fața rivalei

  • Pase/ reușite: 95/74 (78%)
  • Pase progresive: 21/4 complete
  • Dueluri la sol: 6/4 câștigate (67%)
  • Ocazie mare (cap, min. 90+4) – xG 0,22
  • Recuperări: 8
  • Intercepții: 2
  • Faulturi comise: 1
Cele mai importante statistici din Rapid - FCSB
Cele mai importante statistici din Rapid – FCSB

Olaru și Octavian Popescu, meci catastrofal pe Arena Națională

La polul opus, au fost și jucători care au tras echipele în jos. La FCSB, Olaru și Popescu au părut lipsiți de inspirație Chiar Gigi Becali, patronul campioanei României și-a criticat fotbaliștii după partida de pe Arena Națională.

„Nu a contat. A pierdut toate duelurile. Olaru pierde toate duelurile. Cel mai bine ar fi să joace doar în a doua repriză, ca să își revină. A făcut și o greșeală. Mijlocul terenului nu a fost al nostru. Nici noi nu am fost bine în prima repriză. Nu a contat nici în apărare, nici în atac. De asta a fost schimbat. Baba a intrat extraordinar”, a spus Becali la Prima Sport.

Darius Olaru nu s-a văzut în derby

  • Dueluri la sol: 5/0 câștigate (0%)
  • Pase/ reușite: 18/12 (67%)
  • Șuturi: 0
  • Pase cheie: 0
  • Mingi pierdute: 4
  • Faulturi comise: 2
  • Faulturi suferite: 1

Octavian Popescu, statistici mult sub nivelul echipei

  • Pase/ reușite: 15/10 (67%)
  • Șuturi: 0
  • Pase cheie: 0
  • Mingi pierdute: 5
  • Recuperări: 2
  • Dueluri la sol: 4/1 câștigat (25%)
  • Faulturi suferite: 1
Tags:
