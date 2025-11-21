Raportul Wyscout pentru Turcia în preliminariile CM 2026! Care sunt punctele forte şi puncte slabe. Jucătorul cheie este starul lui Chivu de la Inter

ADVERTISEMENT

Naţionala României va juca împotriva Turciei în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” vor evolua în deplasare, .

Raportul Wyscout pentru Turcia în preliminariile CM 2026!

Turcia a avut o evoluţie solidă în preliminarii, fiind devansată de campioana europeană Spania. Naţionala lui Montella a fost singura care a reuşit să scoată punct cu ibericii, încheind grupa de calificarea cu 13 puncte din 18 posibile.

FANATIK vă prezintă cifre cheie din raportul Wyscout, în care descoperim punctele forte şi punctele slabe ale turcilor în cele şase meciuri din preliminariile CM 2026 şi cele două confruntări în care Turcia a învins Ungaria, în play-off-ul Ligii Naţiunilor.

Sistemul preferat de Vincenzo Montella este 4-2-3-1, folosit în 58% din totalul minutelor în preliminarii. Selecţionerul italian a mai folosit şi sistemul 4-4-2 (24% din timp), respectiv 5-4-1 (14%).

În defensivă, Demiral este jucătorul cu cele mai multe dueluri câştigate, 10,7% din totalul echipei. Fundaşul lui Al Ahli are şi un joc aerian foarte bun, cu un procentaj de reuşită de 70%.

Dar atunci când Demiral a greşit, Turcia a avut mari probleme. În preliminarii, apărătorul a avut şapte dueluri pierdute, care s-au soldat cu două goluri încasate de turci.

Calhanoglu, de la Interul lui Cristi Chivu, jucătorul cheie pentru Turcia!

Surpriza de pe plan defensiv este Hakan Calhanoglu. Starul lui Chivu de la Inter este jucătorul cheie. Aportul defensiv este excelent, reuşind să câştige 10% din duelurile defensive ale întregii echipe, fiind depăşit la acest capitol doar de fundaşul Demiral.

Calhanoglu are o medie de 8,2 baloane recuperate pe meci. Mijlocaşul lui Inter bate majoritatea fazelor fixe, fiind şi unul dintre cei mai periculoşi pasatori ai Turciei, alături de Arda Guler, mijlocaşul de la Real Madrid.

Yildiz, pericolul din ofensivă!

Kenan Yildiz este cel mai periculos jucător de atac al lui Montella. A reuşit cele mai multe dribinguri ale Turciei în preliminarii, nu mai puţin de 44,2% din totalul echipei e reprezentat de driblingurile jucătorului de la Juventus.

Pe postul de vârf împins joacă Akturkoglu, care alături de Yuksek şi Calhanoglu domină la capitolul recuperări ofensive. Arda Guler este, alături de Calhanoglu, unul dintre cei mai buni pasatori, dar pierde, în medie, 11,4 baloane pe meci.

Turcia este o echipă eficace. 41% din totalul şuturilor expediate ajung pe spaţiul porţii. Sunt periculoşi şi la fazele fixe. Din 17 baloane expediate spre poartă, 10 şi-au atins ţinta, adică 58,8% din total.

Cei mai periculoşi jucători din atac:

Kenan Yildiz – medie de 0,64 de goluri pe meci şi un xG (goluri aşteptate) de 1,01 pe meci.

Kerem Aktürkoğlu – medie de 0,42 de goluri pe meci

Hakan Calhanoglu – medie de 0,65 de assist-uri pe meci şi xA de 0,87

Arda Guler – medie de 0,65 de asisst-uri pe meci şi xA de 0,87

Turcia, o echipă care joacă direct!

Datele arată că Turcia este o echipă care nu pasează mult, ci joacă perpendicular pe poartă. O echipă directă, cu jucători precum Calhanoglu sau Guler la mijloc, capabili să rupă ritmul cu pase filtrante, care să ducă repede balonul în treimea adversă.

Spre deosebire de ideea pe care , cu un joc de posesie prelungit, Turcia abordează lucrurile diferit. Nu ţine cont de posesie, joacă simplu în apărare, iar mijlocaşii încearcă să rupă ritmul. Yildiz este cel mai mare pericol din ofensivă, fiind un dribleur desăvârşit, un fotbalist complet.