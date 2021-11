Rapperul american Young Dolph a murit în Memphis, statul Tennessee, SUA, la doar 36 de ani. Cântărețul a fost împușcat mortal dintr-o mașină, în timp ce se afla la o patiserie, scrie .

Tragedia a avut loc miercuri. Șefa Poliției din Memphis, Cerelyn Davis, a declarat că nu există, momentan, informații disponibile despre suspect.

Totodată, aceasta spune că încă este prea devreme pentru a specula asupra motivațiilor uciderii artistului.

Adolf Robert Thornton, Jr., pe numele de scenă Young Dolph, miercuri, 17 noiembrie 2021.

„Acest incident este încă un exemplu de violență fără sens cu care ne confruntăm la nivel local și național. Inimile noastre sunt alături de familia Thornton și de toți cei afectați de acest act oribil”, a declarat Cerelyn Davis, potrivit sursei citate.

Martorii sunt investigați de către anchetatori, care analizează și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Poliția din Memphis a făcut apel la cetățeni să rămână calmi în timpul anchetei.

Șefa Poliției le-a spus oamenilor să rămână în case și să iasă doar dacă au un motiv întemeiat.

„Îi încurajăm pe toți să rămână astă seară acasă dacă nu au un motiv important să iasă”, a mai spus șefa Poliției miercuri seară.

Autoritățile din orașul american și-au sporit prezența în zonele care ar putea fi afectate în mod direct

Sunt vizate locațiile asociate cu rapperul împușcat și de toate persoanele care au sau despre care se crede că ar putea avea legătură cu incidentul.

A fost cerută impunerea unei interdicții de circulație de către mai mulți reprezentanți locali, în cazul unor eventuale acte de răzbunare care s-ar putea produce. Șefa Poliției a spus că sporirea prezenței autorităților pe străzile orașului Memphis este suficientă.

„Moartea tragică prin împuşcare a artistului rap Young Dolph ne readuce în memorie durerea ce însoţeşte infracţiunile violente. Transmit gândurile şi rugăciunile mele familiei şi prietenilor săi”, a scris pe Twitter primarul orașului Memphis, Jim Strickland.

The tragic shooting death of rap artist Young Dolph serves as another reminder of the pain that violent crime brings with it. My thoughts and prayers are with his family and friends.

