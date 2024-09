Rapperul P. Diddy, arestat la New York. Acuzații grave pentru faimosul cântăreț american

Sean „Diddy” Combs a fost arestat luni seară la hotelul Park Hyatt din Manhattan. Artistul de muzică rap este în centrul unui scandal în care este acuzat de agresiune sexuală. Plângerile au fost depuse încă din luna noiembrie 2023.

Rapperul P. Diddy a fost arestat

Artistul de muzică rap, se afla de aproximativ o săptămână în New York. Cântărețul a fost arestat luni seară, de polițiștii din Manhattan, în hotelul Park Hyatt, potrivit . Acesta este implicat într-un dosar în care este acuzat de agresiune sexuală.

„În această seară, agenţii federali l-au arestat pe Sean Combs pe baza unei acuzaţii emise de Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din New York”, a declarat procurorul Damian Williams. Momentan nu se cunosc detalii din anchetă

Avocatul artistului susține că este dezamăgit de această decizie a autoritățlor și i se pare că este nedrept ceea ce i se întâmplă clientului său. Mai mult, cântărețul se afla „de bunăvoie” în oraș, acolo unde se mutase.

„Suntem dezamăgiți de această decizie de a continua ceva ce noi considerăm a fi o urmărire penală nedreaptă a domnului Combs”, a declarat Marc Agnifilo, avocatul rapperului, potrivit sursei citate.

Avocatul susține că al său client a cooperat cu ancheta și „s-a mutat voluntar la săptămâna trecută, în așteptarea acestor acuzații”. În continare, Combs neagă ferm acuzațiile și se menține în poziția de nevinovăție deoarece nu are „nimic de ascuns”.

Cântărețul, în vârstă de 54 de ani, este descris de presupusele victime drept un prădător sexual violent, care folosea alcoolul și drogurile pentru a obține supunerea lor. Din noiembrie 2023, acesta are nouă plângeri de agresiune sexuală.

Una dintre acestea este depusă chiar de fosta iubită, Cassie Ventura. Aceasta îl acuza de violență și spune că a avut un comportament „deviant” timp de zece ani. În luna mai s-a publicat o înregistrare video care a fost făcută în anul 2016, unde se vedea cum P. Diddy o ataca pe aceasta.

„Comportamentul meu în acel videoclip este de neiertat. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acțiunile mele din acel videoclip. Am fost dezgustat atunci când am făcut-o. Sunt dezgustat acum. M-am dus și am căutat ajutor profesionist.

Am început să merg la terapie, să merg la dezintoxicare. A trebuit să-i cer lui Dumnezeu mila și harul Lui. Îmi pare atât de rău. Dar am să fiu un om mai bun în fiecare zi. Nu-mi cer iertare. Îmi pare cu adevărat rău”, a spus rapperul într-o declarație video postată pe Instagram, după ce s-a publicat filmulețul.