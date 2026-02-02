Sport

„Rar vezi așa ceva. Ca pe vremea mea la Victoria!”. Mitică Dragomir a vorbit despre arbitrul de la FCSB – Csikszereda. Exclusiv

Dumitru Dragomir e în asentiment cu Gigi Becali. Fostul președinte LPF l-a desființat și el pe Cristi Moldoveanu, arbitrul meciului FCSB - Csikszereda 1-0. „Centralul” e originar din Sf. Gheorghe
Cristian Măciucă
02.02.2026 | 14:06
„Rar vezi așa ceva. Ca pe vremea mea la Victoria!”. Mitică Dragomir a vorbit despre arbitrul de la FCSB - Csikszereda. FOTO: Fanatik
FCSB a învins-o cu 1-0 pe Csikszereda, dar Gigi Becali a fost scos din minți de arbitrul Cristian Moldoveanu. „Centralul” a luat mai multe decizii controversate în defavoarea roș-albaștrilor și a fost făcut praf și pulbere de latifundiarul din Pipera.

Dumitru Dragomir îl distruge și el pe arbitrul de la FCSB – Csikszereda

Cristi Moldoveanu a fost „omul negru” la FCSB – Csikszereda. „Centralul” din Sf. Gheorghe a făcut numeroase greșeli pe Arena Națională, toate în defavoarea roș-albaștrilor. După meci, Gigi Becali a declarat că FCSB va face cere ca Moldoveanu să fie scos din arbitraj.

„Centralul” nu e la prima abatere. El l-a scos din minți și pe Adrian Mititelu, pe vremea când FC U Craiova era în Liga 2. Patronul oltenilor a intrat cu bodyguarzii pe teren și a vrut să scoată echipa.

„Gigi, în proporție de 80%, a avut dreptate aseară. Nu se poate! Parcă era bolnav mintal arbitrul. Parcă era matol. Dă-o încolo de treabă. Faci o greșeală, două, dar nu la nesfârșit. (n.r. – A fost pe față?) Hai, Domne… Ce naiba? Luați meciul și vedeți.

Rar vezi asemenea arbitraj. Rar! Rar vezi așa ceva. Ca pe timpul meu, cu Rotărescu, la Victoria. Fluiera ăla numai într-o direcție. Nu aveai ce face. Venea Steaua îți dădea 3-4 cu tot Rotărescu”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Gigi Becali vrea scoaterea din arbitraj a lui Cristi Moldoveanu

Gigi Becali l-a acuzat pe Cristi Moldoveanu că nu a dictat penalty în prima repriză pentru FCSB, la scorul de 0-0, dar și că i-a iertat pe ciucani de un fault grosolan comis în repriza a doua asupra lui Darius Olaru. În plus, patronul campioanei crede că, pe final de meci, „centralul” covăsnean inventa lovituri libere pentru Csikszereda din preajma careului FCSB-ului.

„Să presupunem că nu e hoț, plecăm de la ideea asta. Dacă hoț nu ești, înseamnă că nu te pricepi, ca să nu spun altceva. Tu nu te gândești, bă, că te vede lumea, că există reluări? Puteai să tragi cu ei, dar nu așa ceva. Vrei să ne distrugi? Aici e vorba de milioane de euro, nu de găinăriile tale de la Sfântu Gheorghe.

Ce este asta, băi, nenorocitule? Așa ceva nu se poate. Mi-am luat tensiunea: 17 mi-a făcut-o ăsta. A vrut să mă omoare! Ăsta e capabil să distrugă vieți. Dacă te întâlnești cu el pe stradă, trebuie să-l ocolești, că nu știi ce poate să-ți facă”, a declarat Gigi Becali, conform Prima Sport.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
