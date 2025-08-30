Rar vezi așa ceva! Starul de 80 de milioane de euro, două goluri din „foarfecă” în doar 13 minute. Video

s-a deplasat pe terenul celor de la Toulouse, în etapa a treia din Ligue 1. Campioana Franței a defilat în primele 45 de minute și a marcat nu mai puțin de patru goluri în poarta apărată de Guillaume Restes. Joao Neves a reușit o dublă de senzație. Campioana Franței s-a impus spectaculos, scor 6-3.

ADVERTISEMENT

Joao Neves, două reușite din „foarfecă” la Toulouse

După două succese la limită înregistrate în primele două runde, Paris Saint Germain s-a deplasat sâmbătă pe terenul celor de la Toulouse, într-un meci din cadrul etapei a treia de Ligue 1. Campioana Franței a făcut o adevărată demonstrație de forță și a înscris de patru ori în primele 45 de minute.

Gruparea antrenată de Luis Enrique a deschis scorul după doar 7 minute. Portughezul Joao Neves a deblocat partida cu o execuție din foarfecă, fiind servit excelent de Ousmane Dembele. Două minute mai târziu, francezul Barcola a dublat avantajul celor de la Paris Saint Germain.

ADVERTISEMENT

În minutul 14 al disputei, campioana din Hexagon avea deja 3-0. Joao Neves a „recidivat” și a înscris din nou prin același procedeu, reușita fiind aplaudată de coechipierii săi. Până la pauză, câștigătoarea Ligii Campionilor a marcat și golul al patrulea, prin Ousmane Dembele (min. 31).

Gazdele au redus din proporțiile dezastrului prin Charlie Cresswell (min. 37), ba chiar au avut ocazia de a puncta și pentru a doua oară, însă Cristian Casseres a irosit o lovitură de la 11 metri, în al optulea minut de prelungire a primei părți.

ADVERTISEMENT

Stop that Joao!!!!!!!!!!! Take a look at João Neves' TWO first-half overhead kicks for Paris Saint-Germain 🤯 — Saz Saint-Germain (@Saznime)

PSG, dueluri tari în UEFA Champions League

Paris Saint Germain a reușit în sezonul trecut o performanță unică în istoria clubului, după ce a câștigat trofeul UEFA Champions League, în urma unei finale de poveste contra celor de la Inter, pe care au câștigat-o cu scorul de 5 la 0.

ADVERTISEMENT

În noul sezon, . Bayern (A), Barcelona (D), Atalanta (A), Leverkusen (D), Tottenham (A), Sporting (D), Newcastle (A) și Athletic Bilbao (D) sunt echipele cu care se vor întâlni parizienii.