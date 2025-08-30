Sport

Rar vezi așa ceva! Starul de 80 de milioane de euro, două goluri din „foarfecă” în doar 13 minute. Video

Paris Saint Germain a făcut spectacol în prima repriză a partidei cu Toulouse, din etapa a treia de Ligue 1. Unul dintre jucătorii parizieni a înscris o dublă de senzație.
Daniel Işvanca
31.08.2025 | 00:45
Eurogoluri reușite în meciul dintre Toulouse și Paris Saint Germain FOTO: X / @touchlinex

Paris Saint Germain s-a deplasat pe terenul celor de la Toulouse, în etapa a treia din Ligue 1. Campioana Franței a defilat în primele 45 de minute și a marcat nu mai puțin de patru goluri în poarta apărată de Guillaume Restes. Joao Neves a reușit o dublă de senzație. Campioana Franței s-a impus spectaculos, scor 6-3.

Joao Neves, două reușite din „foarfecă” la Toulouse

După două succese la limită înregistrate în primele două runde, Paris Saint Germain s-a deplasat sâmbătă pe terenul celor de la Toulouse, într-un meci din cadrul etapei a treia de Ligue 1. Campioana Franței a făcut o adevărată demonstrație de forță și a înscris de patru ori în primele 45 de minute.

Gruparea antrenată de Luis Enrique a deschis scorul după doar 7 minute. Portughezul Joao Neves a deblocat partida cu o execuție din foarfecă, fiind servit excelent de Ousmane Dembele. Două minute mai târziu, francezul Barcola a dublat avantajul celor de la Paris Saint Germain.

În minutul 14 al disputei, campioana din Hexagon avea deja 3-0. Joao Neves a „recidivat” și a înscris din nou prin același procedeu, reușita fiind aplaudată de coechipierii săi. Până la pauză, câștigătoarea Ligii Campionilor a marcat și golul al patrulea, prin Ousmane Dembele (min. 31).

Gazdele au redus din proporțiile dezastrului prin Charlie Cresswell (min. 37), ba chiar au avut ocazia de a puncta și pentru a doua oară, însă Cristian Casseres a irosit o lovitură de la 11 metri, în al optulea minut de prelungire a primei părți.

PSG, dueluri tari în UEFA Champions League

Paris Saint Germain a reușit în sezonul trecut o performanță unică în istoria clubului, după ce a câștigat trofeul UEFA Champions League, în urma unei finale de poveste contra celor de la Inter, pe care au câștigat-o cu scorul de 5 la 0.

În noul sezon, francezii pregătiți de Luis Enrique au aceleași ambiții, dar traseul din faza principală va fi unul plin de dueluri tari. Bayern (A), Barcelona (D), Atalanta (A), Leverkusen (D), Tottenham (A), Sporting (D), Newcastle (A) și Athletic Bilbao (D) sunt echipele cu care se vor întâlni parizienii.

Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
