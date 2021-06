a precizat că cel ce va câștiga alegerile pentru șefia PNL ar trebui să fie și prim-ministru. Aceste declarații au fost aspru criticate de Rareș Bogdan.

Prim-vicepreşedintele PNL a explicat că Orban este din ce în ce mai nervos, pentru că simte că va pierde competiția. Potrivit acestuia, liderul PNL încearcă să îi convingă pe membrii partidului din țară că va redeveni premier.

Rareș Bogdan, despre Ludovic Orban: „Nu cred că vrea să se transforme în Liviu Dragnea”

„Observ o oarecare nervozitate a dlui Orban în ultimele zile, şi o creştere în intensitate a declaraţiilor după o perioadă scurtă de acalmie. Cred că ştiu motivul acestei nervozităţi,” a spus Rareș Bogdan.

„E din cauza a ceea ce se întâmplă în interiorul partidului unde tot mai multă lume se îndreaptă spre aripa reformatoare şi a faptului că umblă aproape singur prin ţară deoarece nu are o echipă constituită… şi vorbeşte de tot partidul,” a adăugat, potrivit

Prim-vicepreședintele PNL a subliniat că, în acest moment, Florin Cîțu este premier, adăugând că acesta din urmă este cea mai potrivită persoană pentru această poziție. El a amintit că alegerea primului ministru a făcut-o partidul, iar aceasta a fost una câștigătoare.

Rareș Bogdan a precizat că declarațiile lui Orban au fost făcute în contextul în care se teme că ar putea pierde șefia partidului și vrea să le dea speranțe celor care îl susțin că va redeveni premier. El a dat asigurări că acest lucru nu se va întâmpla.

Ce șanse are Ludovic Orban să fie premier, din punctul de vedere al lui Rareș Bogdan

Prim-vicepreședintele PNL a subliniat că îi dă zero șanse lui să revină prim-ministru. El este convins că bătălia va fi câștigată de aripa reformistă, condusă de Florin Cîțu.

„Să se întoarcă la Palatul Victoria, îi transmit că are şanse zero! A avut toate şansele din lume să stea cinci ani! A avut toate şansele din lume ca într-un an şi două luni de guvernare să facă tot ce e omeneşte posibil ca partidul să stea 9 ani la guvernare, nu cinci”, a declarat acesta.

„Cum şi-a jucat şansele… sigur, a avut şi pandemia, a avut… dar eu cred că dacă discuta mai mult cu partidul, dacă avea o atitudine mai deschisă şi nu autocratică, lucrurile stăteau complet diferit”, a adăugat.

Rareș Bogdan a explicat că actualul președinte al PNL nu a fost un bun premier. El a subliniat că acesta nu s-a consultat cu partidul: „un om nu le ştie pe toate, un om nu poate să hotărască singur poziţiile şi nu ştie toate domeniile. De asta există consilieri, miniştri, un birou al partidului. (…) La noi, din păcate, cum am mai spus, îmi pare rău pentru Ludovic, a avut toată deschiderea noastră, toată susţinerea noastră, dar timp de un an şi două luni el a crezut că e în rai şi că poate să facă tot ce vrea şi cum vrea. Iată că nu poate să facă chiar ce vrea şi cum vrea că raiul se termină repede dacă nu eşti atent.”

Liberalul a adăugat că nu crede că Orban va face demersuri pentru a prelua guvernarea dacă va câștiga alegerile din PSD. El a precizat că nu crede că se va transforma în Liviu Dragnea: „Florin Cîţu rămâne premier, dacă nu vrea să se transforme şi nu cred, totuşi, că vrea să se transforme în Liviu Dragnea care să îşi dea jos propriul guvern. Cred că încă are decenţa de a nu face asta. Nu cred că va face lucrul acesta aşa că Florin Cîţu va rămâne premier, şi cred că va câştiga şi şefia partidului!”