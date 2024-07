Contextul poate fi considerat bizar de către alegători, în condițiile în care Marcel Ciolacu l-a atacat pe Mircea Geoană de mai multe ori în ultimele zile. Cu toate acestea, cei aflați acolo ar fi fost invitați la o zi de naștere, cel mai probabil a jurnalistului Marius Tucă, care apare și el în poze.

Rareș Bogdan, ironic după întâlnirea de pe terasă dintre Mircea Geoană și Marcel Ciolacu: ”Nu e o surpriză”

Rareș Bogdan a comentat în stilul caracteristic această fotografie ”controversată”. Martorii spun că Marcel Ciolacu și Mircea Geoană au ascultat în picioare imnul României, difuzat la Jocurile Olimpice de la Paris, după victoria lui David Popovici. Liderul PNL a oferit o reacție ”spumoasă” când a comentat informația. Imaginile de la această întâlnire privată au fost publicate de

”Pentru noi nu e o surpriză pentru că, până la urmă, domnul Geoană doar încearcă să ne explice că vine din spuma mării dar dânsul e politician cu ştate vechi, a condus PSD, a fost candidat la preşedinţie, deci nu este altceva decât întâlnirea actualului preşedinte cu foşti preşedinţi.

Este o reuniune a social-democraţilor care au aceeaşi simţire, în cuget şi în proiecţie şi nu este nimic nou”, a explicat Rareș Bogdan. ” de partid, nu a trebuit să îşi dea demisia când a plecat la NATO? Pot să îi caute carnetul vechi de partid şi să i-l reiniţieze”, a mai adăugat Rareş Bogdan, plin de ironie.

Mai mult, Rareș Bogdan a anunțat că nu crede că Mircea Geoană are șanse să intre în turul doi la alegerile prezidențiale, astfel că nu ar trebui condamnat că stă la masă cu Marcel Ciolacu sau alți social-democrați. Într-o intervenție la RTV, Victor Ponta a refuzat să spună despre ce s-a vorbit la această zi de naștere.

Victor Ponta nu vrea să spună despre ce s-a vorbit la întâlnirea privată

”Nu știu, eu aseară nu am fost la nicio întâlnire politică, am fost la ziua de naștere a unui bun prieten. Am discutat despre David Popovici. La modul cel mai serios, am fost la ziua unui prieten, cred că știți, este pe 29, și au fost invitați acolo o mulțime de oameni. Nu a fost o întâlnire politică și în viața mea n-aș povesti la televizor ceva de la o întâlnire.

Doamne ferește, niciodată! Nici dacă mă tăiați și-mi puneți sare pe tăieturi, nu o să povestesc de la nicio întâlnire privată. Nu a fost o întâlnire politică. Repet, a fost ziua de naștere a unui prieten foarte bun. Nici dacă mă torturați, mă ardeți, n-o să povestesc de întâlniri private, pentru că este de prost gust”, a explicat Victor Ponta, fost lider PSD, menționând că nu știe cum a reușit Marius Tucă să adune la masă toată crema politicii românești.

De altfel, Marcel Ciolacu recunoștea că nu s-ar feri de o întâlnire privată cu Mircea Geoană, care iată s-a și produs. ”Eu am vorbit cu domnul Geoana doar institutional, dar nu am avut niciodata o discutie despre candidatura la prezidentiale. E posibil sa o am, e ceva normal. Eu chiar sunt un om deschis. Daca avem un proiect pentru tara, daca gandim la fel, avem aceleasi principii, nu am probleme, vorbim despre solutii”, declara Marcel Ciolacu.

Conflict mocnit între Marcel Ciolacu și Mircea Geoană

ă a izbucnit în urmă cu o săptămână. De altfel, Marcel Ciolacu nu a părut niciodată încântat de perspectiva ca Mircea Geoană să candideze la alegerile prezidențiale ca și candidat independent din partea PSD. Cert e că între cei doi au fost trimise mai multe ”săgeți”, care i-au făcut pe alegători să se întrebe unde va duce acest conflict.