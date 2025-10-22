Rareş Bogdan luptă pentru banii fermierilor şi o avertizează pe Ursula von der Leyen: „Nu vă jucaţi cu focul! Cei din Comisie nu sunt trimişii lui Dumnezeu”

ADVERTISEMENT

Dezbaterile pentru viitorul buget al Uniunii Europene se anunţă extrem de tensionate, în condiţiile în care în care Consiliul vrea să schimbe modul în care sunt împărţiţi banii europeni. Europarlamentarul Rareş Bogdan trage un puternic semnal de alarmă legat de faptul că scăderea bugetului pentru agricultură nu doar că ar avea implicaţii socio-economice grave, dar riscă să ducă şi la creşterea valului extremist.

Rareş Bogdan o avertizează pe Ursula von der Leyen că noul buget pentru agricultură „furnizează muniţie extremiştilor”

Următorul buget al UE – cadrul financiar multianual pentru perioada 2028-2034 – include o propunere de fuzionare a subvențiilor agricole și regionale în planuri naționale centralizate, lucru care a stârnit nemulțumiri inclusiv în interiorul Parlamentului European. Rareş Bogdan se numără printre cei mai vocali europarlamentari care se declară împotriva intenţiilor comisiei şi atrage atenţia asupra riscurilor.

„Pe agenda Consiliului de mâine se află și reziliența economică a Europei. Despre ce reziliență vorbim când coloana vertebrală a Uniunii, fermierii, sunt victimele unei Comisii ce pare că nu înțelege că noul buget furnizează muniție extremiștilor?”, este mesajul transmis de europarlamentarul Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan, despre agricultura Europei: „Fără noi fermierii cultivau azi doar mușețel şi creşteau râme organice”

În continuare, Rareş Bogdan subliniază că grupul PPE, cel mai puternic şi numeros din Parlamentul European, a reuşit până acum „să evite dezastrul”, dar pentru a descrie situaţia existentă acum la nivel comunitar face trimitere la „Arta Războiului”, de Sun Tsu.

„Europa este într-un război psihologic inspirat parca din Arta Războiului. Sun Tsu spunea așa: ‘Nu-i necesar să-ți distrugi fizic inamicul, e suficient să-i distrugi voința de a lupta’. În traducere, absență la vot, fenomen de care profită extremiștii. Dacă planurile privind agricultura îi vor trimite pe fermieri în șomaj, următorul Parlament si implicit Comisie vor arăta foarte diferit.

Până acum, EPP Group a reușit să evite dezastrul. Fără noi, cel mai puternic grup politic din Parlament, fermierii europeni cultivau azi doar mușețel, mentă, busuioc și creșteau râme organice. Dar râmele afânează solul ar spune unii, da, dar este inutil, dacă nu cultivi acel sol. Și nu-l vei cultiva, dacă pierzi subvenția deoarece n-ai respectat noile standarde aberante de mediu impuse. Unii vor spune ca nu-i nimic, avem carne din Argentina, porumb din Brazilia, usturoi din China, roşii din Turcia şi vin din Chile şi Noua Zeelenda!”, atrage atenţia europarlamentarul liberal.

Rareş Bogdan, despre Ursula Von Der Leyen: „Noi am învestit-o şi tot noi am salvat-o de trei ori”

şi preşedintei Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, că grupul popularilor europeni este cel care a salvat-o până acum de trei ori de la moţiunile de cenzură depuse de grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, „Patrioți pentru Europa” și grupul Stângii.

„Comisia Europeană în frunte cu Ursula von der Leyen trebuie să priceapă că nu sunt trimişii lui Dumnezeu pe pământ şi că este obligată să lucreze cu noi, cu Parlamentul, căci cu noi are contract de muncă. Noi am învestit-o şi . Cunosc argumentul că agricultura aduce doar 2% din PIB. Dar cu logica asta, poate ne trezim că și democrația este scumpă şi presa prea costisitoare. Nu vă jucați cu focul, doamnă von der Leyen! NU vă atingeți de banii fermierilor, ştergeţi-le lacrimile , redați-le încrederea în eurosistem şi mai ales respectați-le munca, căci sunt în linia întâi a apărării împotriva atentatului la siguranța noastră, a europenilor!”, a mai transmis Rareş Bogdan.