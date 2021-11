Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, anunță: “În 2023 voi veni în Guvern”. De ce face acest lucru

Liderul PSD, , chiar în momentul în care Guvernul PNL-PSD-UDMR a primit votul de investitură în Parlamentul României.

un scenariu care a tot circulat în spațiul public după ce liberalii au decis intrarea la guvernare alături de PSD.

Rareș Bogdan: “În 2023 voi fi un garant liberal în Guvern”

“Nu am dorit să ies public timp de 30 de zile decât cu declarații foarte scurte, tocmai pentru că nu a afecta în niciun fel această construcție.

Le spun colegilor mei care se uită și se tem. În primul rând îi dojenesc, le spun că astăzi ar fi trebuit să reacționeze. A fost prima dată când mi-a părut rău că nu am fost membru al Parlamentului României.

Suntem nevoiți să colaborăm cu PSD, nu că ne iubim sau că îmi este simpatic domnul Ciolacu. Nu îmi este deloc simpatic, dar sunt suficient de matur cât să mergem mai departe.

Eu cred că domnul Ciolacu a greșit discursul, era scris pentru căderea Guvernului Cîțu și nu era pentru un discurs care era pentru un partid cu care vrei. Îi rog pe colegii mei data viitoare când se întâmplă acest lucru să reacționeze.

Domnul Ciolacu a încurcat discursurile de bucurie că are România un Guvern. Suntem PNL, nu putem fi umiliți de nimeni.

E mai importantă România decât orgoliile sau credințele lui Rareș Bogdan sau ale altui liberal. Nu am făcut-o de plăcere, sunt trist când mă înțeleg cu cei din diaspora care nu înțeleg de ce am făcut asta.

Nu vom tolera ca PNL să fie pus la colț, nu vom tolera ca PNL să nu fie respectat. Partidul are premierul, are un premier bun și am încrede în el.

A fost mult mai dificil decât am văzut, nu am dat în afară unele discuții extrem de dure. Proiectele pentru comunitățile locale vor continua și vor fi finanțate.

Îi asigur pe toți liberalii că dacă vor livra bună guvernare, nu au niciun motiv să se teamă în 2024. Sunt trei ani de zile în care avem șansa…

În 25 mai 2023 se va face o rotație la nivel de premier și la nivel de miniștri. I-am spus domnului Ciolacu ceva și vă spun acum.

Pe data de 25 mai veți fi cu mine în Guvern, voi fi la masa dumneavoastră pentru a mă asigura că aroganțele nu au ce să caute într-o coaliție.

Trebuie să învățăm de la nemți, italieni, israelieni, olandezi și belgieni. Peste un an și jumătate îmi voi întrerupe mandatul de parlamentar european pentru a mă asigura că domnul Ciolacu va face ceea ce trebuie, voi fi un garant liberal”, a declarat Rareș Bogdan la Digi24.