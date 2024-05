Rareș Bogdan, noi dezvăluiri despre ceasul de 30.000 de euro. ”A fost un cadou de la soția mea. De atunci nu-l mai port”

Rareș Bogdan a spus că nu înțelege de ce acel episod a devenit o știre, în contextul în care ceasul respectiv este trecut în declarația sa de avere, iar situația sa materială este una cunoscută.

Rareș Bogdan, noi dezvăluiri despre ceasul de 30.000 de euro

Europarlamentarul liberal a mai dezvăluit pentru Digi24că un cadou de la soția sa și că aceasta a fost extrem de întristată după ce a văzut toată vâlva care s-a stârnit atunci în presă.

„Nu e așa de scump, ăsta (ceasul pe care îl purta în momentul interviului n.r.) e mai ieftin, câteva mii. Mult mai puțin (de 30.000 de euro n.r.). Asta cu ceasul a făcut la un moment dat, cred că prin noiembrie, a făcut știrea, într-o piață din Șimleu care a devenit foarte cunoscută.

Eu gândiți-vă am făcut business, am vândut businessuri, am avut rețea de magazine de telefonie mobilă, am avut businessuri în imobiliare, am o soție, care provine dintr-o familie din Top 100, nu din Top 300 Capital. Adică…

Culmea că era cadou de la ea acel ceas. S-a simțit așa de… era supărată când am ajuns acasă. E trecut în declarația de avere între ceasurile mele. Nu mi s-a părut… dar am evitat să-l mai port. Cred că nici nu-l mai port de atunci.

Am făcut o glumă atunci (în momentul în care l-a ”criticat” pe Marcel Ciolacu pentru că a purtat pantofi de 1.500 de euro n.r.). Până la urmă contează ce face pentru țară, ce fac pentru România.

Faptul că am purtat un ceas mai scump… Am și un ceas Racheta și un prieten mi-a făcut cadou un ceas Pobeda. Nu vă spun numele decât după alegeri pentru că e o persoană, cred că, mai cunoscută ca mine”, a explicat Rareș Bogdan.



În noiembrie 2023, liberalul a vizita o piață agro-alimentară din Șimleu Silvaniei, alături de Nicolae Ciucă, Lucian Bode și Daniel Buda.În imaginile făcute publice la acel moment, poate fi văzut purtând un ceas Rolex Yacht-Master 40 care are un preț de vânzare de circa 30.000 de euro.