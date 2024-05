Rareș Bogdan nu renunță la ideea tăierii pensiilor speciale. Cu o singură excepție

Europarlamentarul a mai declarat că liberalii au încercat să taie aceste beneficii de trei ori, însă Curtea Constituțională a intervenit și s-a opus de fiecare dată.

Rareș Bogdan nu renunță la ideea tăierii pensiilor speciale

acesta este un proiect la care nu va renunța deoarece este „o chestiune de normalitate” și unii pensionari nu pot fi mai speciali decât ceilalți.

„Nu mai sunt pensiile speciale mai mari decât ultimul salariu. În momentul ăsta e o discuție pe care cu toții o acceptă că – în cazul militarilor, la ce situație avem în nord-estul României – situația este cu totul și cu totul specială.

În rest, e simplu: am tăiat de trei ori pensiile speciale. De trei ori a venit Curtea Constituțională. Sistemul a fost mai tare ca Rareș Bogdan. Asta nu înseamnă că cedez.

Și eu sunt o piatră tare, o stâncă. Este o situație care trebuie rezolvată și niciodată nu mă voi opri din această luptă pentru că este o chestiune de normalitate.

În România există 4,8 milioane de pensionari. Nu pot fi 23.000 de pensionari mai speciali decât ceilalți pensionari. Nu se poate, deși tot noi, liberalii, am mărit pensiile de patru ori.

Tot noi, liberalii, am venit și pe această creștere la salariul minim – că trebuie pentru 1,5 milioane de români să le creștem salariul minim – și am fost de acord ca din 1 iulie să crească”, a declarat Rareș Bogdan la Realitatea PLUS.

În cadrul precedentei campanii electorale, Rareș Bogdan promitea desființarea pensiilor speciale in numai 30 de zile de la preluarea puterii de către PNL.

În decembrie 2023, 425.460 de români beneficiau de , conform cifrelor furnizate de către Casa de Pensii.

Cuantumul unei pensii speciale se încadrează între câteva sute sau mii de lei (soț supraviețuitor, urmași ale victimelor războaielor) până la sume care pornesc de la 21.000 lei pe lună în medie, dar care depășesc și 78.000 de lei, în cazul pensiilor speciale ale magistraților.