Rareș Bogdan nu scapă de “Fantoma în alb” de la protestele din Piața Victoriei. Ce se întâmplă în procesul intentat de Cătălin Paraschiv, fostul comandant al jandarmilor

Cătălin Paraschiv a fost comandant al Brigăzii Speciale de intervenție a Jandarmeriei și a devenit celebru după protestele din 10 august 2018, organizate de diaspora în Piața Victoriei, soldate cu intervenția brutală a forțelor de ordine. Paraschiv a fost fotografiat în timp ce le transmitea ordine jandarmilor, îmbrăcat în alb, fiind supranumit de presă “Fantoma în alb”.

Cătălin Paraschiv îi solicită daune morale de un leu lui Rareș Bogdan

În august 2020, la doi ani de la evenimente, Rareș Bogdan, , a criticat faptul că Paraschiv a fost scos din dosarul 10 august. ”Aș vrea să știu că și colonelul Paraschiv este urmărit penal. Am fost în piață și am înghițit gaze împreună cu reporterii de la Realitatea. Când s-a dat clasarea dosarului, acum 2-3 săptămâni, am simțit că este cea mai neagră zi din istoria democrației românești. Ar fi foarte grav ca politicul să influențeze justiția. Noi am luptat pentru independența justiției”, a spus Rareș Bogdan.

„Politicienii de la putere în frunte cu Ludovic Orban și cu președintele Klaus Iohannis nu au putut reacționa pe măsura revoltei noastre pentru că am fi fost acuzați că influențăm actul de justiție. Mi-e teamă să nu ajungem cu Dosarul 10 august la tergiversările de la Dosarul Mineriadei.

Șansa noastră pentru a crede într-o Românie care se dezvoltă este să credem în instituțiile noastre, în justiție. Societatea civilă era important să reacționeze atunci. Ei au atacat decizia de închidere a dosarului. Am o întrebare. Cine a scos Fantoma Albă din dosar?”, a mai declarat Rareș Bogdan.

În urma acestor declarații, Cătălin Paraschiv l-a dat în judecată pe Rareș Bogdan, dosarul prin care solicita daune morale în valoare de un leu fiind înregistrat pe 14 octombrie 2020, la Judecătoria Sectorului 1 București, conform portalului instanțelor de judecată, consultat de FANATIK.

Pe 23 iulie 2021, după mai multe termene amânate, instanța a decis în favoarea lui Rareș Bogdan. “Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunțată azi, 23.07.2021, şi pusă la dispoziţia părţilor de grefa instanţei”, au hotărât judecătorii.

Cătălin Paraschiv a fost trecut în rezervă în februarie 2022

Cătălin Paraschiv a făcut apel la această decizie, iar dosarul a fost înregistrat pe 11 aprilie 2023, la secția a III-a Civilă din cadrul Tribunalului București. Data de declarare a apelului este 14 martie 2023, la aproape un an și opt luni de la verdictul dat de judecătoria Sectorului 1. Nu a fost stabilit, încă, primul termen în dosarul în care Paraschiv figurează ca „apelant reclamant”, iar Rareș Bogdan ca „intimat pârât”.

Cătălin Paraschiv s-a pensionat între timp, fiind trecut în rezervă în februarie 2022, la aproape doi ani și jumătate de la protestele din Piața Victoriei. Ultima declarație de avere completată de Paraschiv, conform datelor consultate de FANATIK, datează din 20 mai 2020, când era comandant al UM 0465 București.

Din document reiese că Paraschiv deține, împreună cu soția, un teren agricol de 2.500 metri pătrați, un teren intravilan de 1.100 metri pătrați și o casă de locuit de 220 metri pătrați. De asemenea, el este proprietarul unui teren intravilan de 6 metri pătrați și al unui apartament de 80 metri pătrați, donat de părinți.

În dosarul 10 august au apărut 24 de suspecți noi

La rubrica bunurilor mobile, Paraschiv a consemnat că deține două autoturisme Citroen, cumpărate în 2017, respectiv în 2018. În dreptul datoriilor, colonelul Paraschiv a notat că are patru credite, în valoare de 57.000 euro (scadent în 2038), 6.000 euro (scadent în 2021), 29.533 lei (scadent în 2018) și 15.000 lei (scadent în 2019). La venitul anual, Paraschiv nu a menționat salariul pe care l-a încasat ca ofițer.

după ce peste 700 de oameni au făcut plângeri penale după ce au fost loviți de jandarmi sau au inhalat gaze lacrimogene la protestele din vara lui 2018. Dosarul a fost clasat de DIICOT în 2020, dar a fost redeschis în primăvara lui 2022, în urma contestației depuse de un protestatar.

Gabriela Scutea, care și-a încheiat mandatul de procuror general în februarie 2023, a declarat despre dosarul 10 august, pentru Europa liberă: “În momentul în care a revenit dosarul de la instanță, cred că avea 131 de volume. În acest dosar a fost începută urmărirea penală față de un număr de 24 de suspecți noi, suplimentar față de cei existenți în ancheta inițială (șefii Jandarmeriei) și astfel toate actele de urmărire penală se derulează în continuare”.