Rareș Bogdan spune că Sebastian Burduja va lua între 24% şi 28% la PMB, „dacă facem ce trebuie”

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat, miercuri, că „dacă facem ce trebuie”, candidatul liberalilor la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, va obține un procent între 24% şi 28%, la fel, spune el, cum vor obține și Nicușor Dan și Gabriela Firea.

Rareș Bogdan: „Avem o șansă istorică pentru Capitală”

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat, miercuri, la conferința „Europa în fiecare localitate”, organizată de TNL Bucureşti, că liberații au „o șansă istorică la Capitală”, „dacă facem ce trebuie”, vorbind de campania candidatului liberalilor la , Sebastian Burduja.

„Ştiu că părea că intră cu a doua şansă. Eu vă spun că dacă facem ce trebuie şi dacă campania o ducem la nivelul la care a început-o, cu turarea motoarelor, Sebastian Burduja, avem o şansă istorică pentru Capitală. Şi nu o spun doar din respect şi din drag pentru Sebastian (..) ci pentru că în acest an, alegerile la Bucureşti se vor câştiga cu sub 30%. Pentru că cei trei candidaţi importanţi au bazine electorale aproape similare, care pot să îi ducă la o diferenţă care ţine strict de mobilizare şi de ultimele zile din campania electorală”, a afirmat Rareș Bogdan.

„Este nevoie de o restartare”

Liderul liberal a mai spus că este nevoie de un restart în campanie și că Sebastian Burduja va obține un scor cuprins între 24% şi 28%, la fel, apreciază el, ca în cazul primarului general, Nicușor Dan, și candidatei PSD, Gabriela Firea.

„Dacă facem ce trebuie, Sebastian va fi între 24% şi 28%, exact cum va fi şi Gabriela Firea şi Nicuşor Dan. Este cel mai bine pregătit dintre ei, pentru că ceilalţi doi au dovedit. E nevoie de o restartare”, a spus Bogdan.

Prim-vicepreședintele PNL a apreciat că Nicușor Dan a performat ca om al societății civile dar este un „dezastru” și o „calamitate” ca primar general. „Nicuşor Dan a fost un excelent om din societatea civilă, dar a fost şi este o calamitate, un dezastru de manager al unei Capitale care este departe de o capitală europeană, aşa cum arată ea astăzi”, spune Rareș Bogdan.

Piedone, „o persoană marginală”

În privința candidatului PUSL, Cristian Popescu Piedone, Rareș Bogdan a declarat că nu are șanse să ajungă la Primăria Generală, fiind o „persoană marginală”.

„Nu am vorbit de al patrulea candidat pentru că îl consider fără şanse şi în general pentru că nu vorbesc despre persoane marginale, dacă nu contează”, a spus Bogdan.

Europarlamentarul a mai precizat că liberalii trebuie convinși că este important să le explice votanților lui Nicușor Dan că la ora actuală PNL are un candidat „viabil” și „valabil”, în persoana lui Sebastian Burduja, iar aceștia trebuie să-i acorde votul.

„Vreau să îi conving pe toţi liberalii de ce este foarte important să le explicăm votanţilor lui Nicuşor Dan de acum patru ani că în momentul acesta PNL are candidat, candidat viabil, valabil, şi care trebuie să primească voturile lor pentru că ştie ce are de făcut în parteneriat cu viitorul guvern, în parteneriat cu Consiliul General pe care îl vom domina”, a spus el.

Fără extremiști în Parlamentul European

În legătură cu alegerile pentru , Rareș Bogdan a apreciat că „sentimentul european” a dus la marginalizarea extremismului reprezentat, spun el de partidul AUR, care nu va obține mai mult de cinci europarlamentari.

„La noi, din fericire, pe o strategie inteligentă şi pe trezirea sentimentului european, am reuşit să ducem partidul extremist AUR la un scor care nu le va da mai mult de cinci europarlamentari”, a spus Bogdan.

„Să sperăm că partidul pro-rus nu va intra deloc în Parlament. România are o şansă. PNL are o şansă. În urmă cu cinci ani am spus: PNL va câştiga alegerile europarlamentare. Foarte mulţi erau sceptici. Acum spun că PNL se bate pentru primul loc, la sfârşitul zilei de 9 iunie. Şi dacă nu luăm locul unu, vom lua 100% locul doi, dar ne batem pentru locul 1”, a adăugat el.