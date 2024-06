Rareș Bogdan: „Vom merge cu generalul Nicolae Ciucă la președinția României”

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat că liberalii vor analiza, la Poiana Brașov, rezultatele alegerilor din 9 iunie și a reiterat că în două săptămâni partidul va decide candidatul la alegerile prezidențiale, acesta fiind președintele PNL, Nicolae Ciucă.

„Avem o bază electorală absolut grozavă”

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat că liberalii analizează, reuniți la Poiana Brașov, rezultatele alegerilor și din 9 iunie, spunând că partidul își va desemna candidatul la alegerile prezidențiale în două săptămâni și că acesta este președintele PNL, Nicolae Ciucă.

„Dacă luam sub 20% la aceste alegeri sigur că ne mai gândeam ce să facem. Dar luând 30%, iar la primării peste 35%, vă dați seama că suntem îndreptățiți să avem candidat. Avem o bază electorală absolut grozavă, 2,5 milioane de votanți, este o cifră pe care am avut-o și în urmă cu 5 ani la alegerile europarlamentare, în București avem doi primari meritorii, avem primari excepționali în Transilvania, sudul României, președinți de Consilii Județene, inclusiv acolo unde am pierdut alegeri la președinția Consilului Județean, avem o bază electorală puternică”, a declarat Rareș Bogdan pentru .

„Vom merge cu generalul Nicolae Ciucă”

Prim-vicepreședintele PNL a mai spus că partidul „va merge cu generalul Nicolae Ciucă” la prezidențiale și că liberalii pregătesc negocieri cu Forța Dreptei, USR, PMP și REPER, dacă consideră că președintele PNL, Nicolae Ciucă, este „opțiunea cea mai bună”. Rareș Bogdan a mai declarat că el crede că viitorul președinte al României va fi unul de dreapta, „cum a fost în ultimii 20 de ani”.

„Vom merge cu generalul Nicolae Ciucă președintele partidului candidat la președinția României și sigur, așteptăm să vedem ce se întâmplă în zona dreptei românești: REPER, USR, Forța Dreptei, PMP și în cazul în care aceștia consideră că generalul Ciucă reprezintă opțiunea cea mai bună pentru președinția României vom purta discuții cu ei”, a spus prim-vicepreședintele liberalilor.

„Încă nu am avut aceste discuții, nu avem un calendar. Dar, este absolut firesc, dat fiind și votul masiv de dreapta dat în București, să avem speranțe și să fim îndreptățiți să credem că președintele României va fi unul de dreapta, cum a fost în ultimii 20 de ani”, a adăugat Rareș Bogdan.