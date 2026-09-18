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A plecat de acasă la numai 14 ani pentru a-și îndeplini visul de a deveni fotbalist. A ajuns la Universitatea Cluj, iar acum se pregătește pentru o carieră în Poliția Română. Rareș-Gabriel Scocîlcă (22 de ani) a renunțat la sportul de performanță și a obținut cel mai bun rezultat dintre candidații admiși din Vrancea la Academia de Poliție, cu media 9,16.

De la U Cluj la Academia de Poliție! Povestea fotbalistului care a renunțat la sport pentru un viitor mai stabil

Rareș-Gabriel Scocîlcă a ales să își schimbe complet parcursul profesional, după mai mulți ani în care a încercat să devină fotbalist. Fostul jucător al Universității Cluj a renunțat la sportul de performanță și a decis să urmeze o carieră în Poliția Română. Tânărul originar din Vrancea a fost admis la Academia de Poliție, specializarea Ordine Publică, cu media 9,16.

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Potrivit , Rareș a obținut cel mai bun rezultat dintre cei patru candidați admiși din județ. Povestea sa a început la Progresul Focșani. La 13 ani, a ajuns la Comstar Vaslui, iar participarea la un turneu final i-a deschis drumul către Un an mai târziu, Rareș a părăsit casa părintească și s-a mutat la Cluj, pentru a-și continua studiile și pentru a juca la grupele de juniori ale Universității. Ulterior, și-a continuat cariera la echipe precum Oțelul Galați, Unirea Dej, SCM Zalău și CSM Vaslui.

„Am absolvit clasele I-VIII la Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” din Odobești, iar apoi am plecat la Cluj. A fost o perioadă destul de grea la început, însă m-am acomodat rapid cu tot ce a însemnat viața la Cluj, în mare parte și datorită oamenilor de acolo care m-au ajutat să mă integrez. Anii aceștia au lăsat o amprentă puternică asupra mea. Sportul de performanță m-a călit, m-a învățat ce înseamnă seriozitatea, mi-a format coloana vertebrală și caracterul, dându-mi o direcție clară în viață”, a declarat Rareș Scocîlcă, pentru Ziarul de Vrancea.

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De ce a renunțat la fotbal fostul junior al „șepcilor roșii”

Deși fotbalul a reprezentat pasiunea sa încă din copilărie, Rareș Scocîlcă a ajuns la concluzia că trebuie să își reconsidere viitorul profesional. Fostul mijlocaș defensiv a mărturisit că exista de mai mult timp, dar i-a fost greu să renunțe la sportul căruia îi dedicase prima parte a vieții. O influență importantă în noua carieră a avut-o și tatăl său.

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„Ideea o aveam de mai demult, însă mi-a fost greu să renunț la pasiunea mea din copilărie. M-am despărțit până la urmă de fotbal pentru că am realizat că nu oferă o perspectivă stabilă pe termen lung în România și că îmi doream un altfel de viitor și un alt stil de viață.

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Da, a contat foarte mult (n.r. – că tatăl lui a lucrat în Armată). Am fost atras de mic de acest stil de viață. Țin minte că așteptam mereu să se întoarcă tata din misiuni ca să îmi aducă haine militare, pe care le purtam zi de zi prin casă și pe afară, până pe la 7 ani… A fost un model pentru mine!”, a adăugat fostul mijlocaș.

Ce planuri are după ce a intrat la Academia de Poliție cu media 9,16

Scocîlcă s-a pregătit multe luni pentru examenul de admitere la Academia de Poliție. La proba de istorie, a obținut nota 8,80. Rezultatul final a fost unul peste propriile așteptări. Media 9,16 i-a adus primul loc între candidații admiși din Vrancea, într-o sesiune în care, conform sursei menționate anterior, concurența a fost de aproximativ nouă candidați pe loc. Fostul fotbalist privește acum spre următoarea etapă a vieții sale.

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„Sincer vorbind, nu mă așteptam chiar la o medie așa de bună, dar, după luni întregi în care am învățat zi de zi, eram optimist că voi trece acest examen cu brio. Am înțeles că prin muncă și seriozitate poți lua totul de la zero cu succes.

Din punctul meu de vedere, este cea mai bună alegere pentru un tânăr absolvent de liceu, pentru că îți oferă un viitor stabil și îți oferă pregătirea necesară pentru o carieră în acest domeniu. Este un drum care presupune multă muncă și seriozitate, dar cred că, dacă îți dorești cu adevărat și ești dispus să muncești pentru ceea ce vrei, merită.

Mi-aș dori să activez în structura de crimă organizată, dar știu că este mult de muncă până acolo. Pentru început, vreau să mă concentrez pe studiile de la Academie, să învăț cât mai mult și să mă pregătesc cât mai bine pentru ceea ce va urma”, a mai spus fostul junior al lui U Cluj.