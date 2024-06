Rareș Hopincă către Radu Mihaiu: ”Aţi pierdut alegerile. Puneţi frână disperării şi acceptaţi înfrângerea”

Candidatul alianţei PSD-PNL la Primăria Sectorului 2 i-a transmis, luni, primarului USR, Radu Mihaiu că ”aţi pierdut alegerile. Puneţi frână disperării şi acceptaţi înfrângerea”.

”Puneţi frână disperării şi acceptaţi înfrângerea”

Rareș Hopincă a subliniat că ”unele declaraţii publice, legate de procesul electoral, sunt ridicole şi denotă doar disperare. Manipularea trebuie să înceteze”.

ADVERTISEMENT

Mai mult, candidatul alianţei PSD-PNL la Primăria Sectorului 2 a menționat că susține ”renumărarea voturilor acolo unde BEM sau BES 2 solicită, fiind îndeplinite condiţiile legale pentru acest lucru”.

Totodată, Hopincă a afirmat că este convins că ”şi în urma renumărării voturilor din secţia 195, cea mai contestată de către echipa primarului USR, voi avea voturi în plus faţă de cele consemnate în prezent (indiciu clar fiind faptul că Alianţa PSD-PNL a obţinut în acea secţie 203 voturi pentru CL, iar eu doar 133 de voturi pentru Primărie, deşi în TOATE secţiile din sector am avut cu 15-20% peste numărul de voturi ale Alianţei pentru CL)”.

ADVERTISEMENT

Candidatul alianţei PSD-PNL la Primăria Sectorului 2 a mai spus că au drept scop manipularea opiniei publice.

”Alegaţiile domnului Radu Mihaiu, cu privire la sesizarea organelor de cercetare penală pentru aspecte ce ţin de secţia 248, au doar intenţia de a manipula opinia publică.

ADVERTISEMENT

Această procedură este perfect normală şi este utilizată în orice proces electoral, atunci când situaţia de fapt o impune”, a scris Rareș Hopincă, luni, pe Facebook.

”Aţi pierdut alegerile”

Mai mult, Rareș Hopincă l-a acuzat pe Radu Mihaiu ”un comportament josnic şi mincinos”.

”Faptul că domnul Radu Mihaiu asociază numele meu şi că am câştigat 39 de voturi în plus la renumărarea secţiei 248 cu o sesizare care are cu totul alt obiect (în urnă sunt mai multe buletine de vot) este un comportament josnic şi mincinos. Dacă luăm în calcul că la secţia 248, după renumărare, eu am câştigat 39 de voturi în plus şi candidatul REPER 1 (voturi care erau în mod eronat trecute la anulate), este logic să presupunem că ”ne-a furat USR”, a transmis candidatul PSD-PNL la Primăria Sectorului 2.

ADVERTISEMENT

Fostul prefect al Capitalei să accepte înfrângerea și să pună ”frână disperării”.

”Dacă folosim raţionamentele precipitate ale viitorului fost primar, titlurile de presă ar putea sugera că ”ancheta penală îl vizează pe Radu Mihaiu, pentru că a furat voturi din secţia 248”. Aţi pierdut alegerile. Puneţi frână disperării şi acceptaţi înfrângerea”, a conchis Rareș Hopincă.