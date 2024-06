Rareș Hopincă prezintă un „plan de tranziție” pentru Sectorul 2. Care vor fi prioritățile noului primar

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a prezentat, joi, un plan de tranziție a administrației, în șase puncte, spunând că, după ce va prelua mandatul, va dispune un audit atât la Primărie cât și la instituțiile subordonate Consiliului Local. Hopincă a mai anunțat că, după finalizarea procesului verbal privind centralizarea voturilor, „rezultatul reprezintă o mare onoare pentru mine, cât și o responsabilitate pe măsură, de care înțeleg să mă achit cu toată energia, priceperea și experiența pe care le am”.

„Voi fi un primar al dialogului și consensului, nu al conflictelor”

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a prezentat, joi, un plan de tranziție a administrației, în șase puncte, și precizând că, după ce va prelua mandatul, va dispune un audit atât la Primărie cât și la instituțiile subordonate Consiliului Local. Hopincă le-a mulțumit „celor 52.966 de cetățeni ai Sectorului 2 care au avut încredere în proiectul pe care l-am propus și care mi-au încredințat mandatul de primar. (…) Voi fi primarul tuturor locuitorilor Sectorului 2. Voi fi un primar al dialogului și consensului, nu al conflictelor”, potrivit unui mesaj postat pe pagina sa Facebook.

Plan și echipă de tranziție

Hopincă a prezentat acest plan de tranziție, o procedură care se va extinde pe o perioadă de 16 săptămâni, plan care va fi condus de o „echipă de tranziție” alcătuită, spune primarul, „din specialiști din echipa mea și din societatea civilă, pentru următoarele domenii: fonduri europene, transport (parcări și infrastructură rutieră), salubritate, reabilitare termică, sănătate (infrastructură medicală), educație (programe și infrastructură școlară), asistență socială – DGASPC, administrare spații verzi, sport și siguranța cetățenilor (Poliția Locală)”.

Rareș Hopincă le-a cerut funcționarilor și direcțiilor din Primăria Sector 2 „să asigure transparența actului administrativ și accesul echipei de tranziție la documente și proceduri (care trebuie oricum să fie publice)”. Începând cu 1 iulie, sectorului vor avea acces la un program de audiențe, o dată pe săptămână (miercuri), iar cei care doresc să se înscrie o vor putea-o face prin sau e-mail.

Întâlniri cu cetățenii, vizite pe teren

Rareș Hopincă a precizat că, pe perioada tranziției, se va întâlni cu cetățenii din sector și va continua vizitele pe teren, de două ori pe săptămână, cu anunțuri prealabile. „Voi demara consultări cu societatea civilă din Sectorului 2, cu clerul BOR și cu reprezentanții cultelor. Vom prezenta viziunea noastră pentru dezvoltarea sectorului și vom iniția un dialog interactiv, transparent, în beneficiul cetățenilor”, a mai anunțat Hopincă.

Audit pentru evaluarea primăriei

În privința misiunii de audit, ea va avea loc „imediat după preluarea mandatului”. „Este un lucru solicitat imperativ de locuitorii Sectorului 2 și le vom respecta voința. Pe baza auditului vom evalua modul de cheltuire a fondurilor publice și legalitatea procedurilor derulate. De asemenea, vom evalua calitativ activitatea și proiectele administrative derulate în ultimii ani. Rezultatele auditului vor fi făcute publice”, a precizat Rareș Hopincă.

Social-democratul a precizat că și activitatea și proiectele administrative din ultimii ani vor fi auditate și, „dacă există proiecte ale actualei administrații care se dovedesc a fi necesare pentru oameni și sunt bine primite de comunitate, acestea vor continua, fără nicio ezitare”.

„În același timp, Primăria Sectorului 2 are nevoie de un suflu nou. Mă voi opune ferm opacității administrative și tuturor inițiativelor respinse de comunitate. Voi avea zero toleranță în fața nerespectării legii și a lucrurilor făcute de mântuială. Zero toleranță în fața imposturii și a lenei în administrație. Cu astfel de lucruri nu doar că refuz categoric să lucrez, dar le voi face cunoscute cetățenilor, întrucât ei sunt singurii în măsură să le judece”, se mai arată în postarea primarului.