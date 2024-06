Rareș Hopincă promite să transforme Sectorul 2 într-unul de Champions League: „Acum e ca 17 Nentori… Vreau să-l fac Real Madrid!”

Rareș Hopincă . În emisiunea „Sport și Politică”, fostul prefect al Capitalei i-a dezvăluit lui Horia Ivanovici că vrea să transforme sectorul într-unul de Liga Campionilor.

Rareș Hopincă vrea să transforme Sectorul 2 într-unul de Champions League: „Dinamoviștii o să înțeleagă”

Începând cu anul 2020, Sectorul 2 din București este condus de USR-istul Radu Mihaiu. Rareș Hopincă, candidatul PSD-PNL, nu este deloc de acord cum arată urbea. Hopincă a comparat starea actuală a Sectorului 2 cu una dintre cele mai umilitoare înfrângeri din istoria lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

În 1986, pierdută cu scorul general de 1-3, în ciuda faptului că în componența lotului se aflau nume mari, precum Moraru, Andone, Rednic, Movilă, Dragnea, Balaci sau Cămătaru.

Horia Ivanovici: „Microbist?”

Rareș Hopincă: „Da.”

Horia Ivanovici: „Ați văzut finala Champions League?”

Rareș Hopincă: „Am văzut doar repriza a doua, din păcate pentru că am fost într-o emisiune seara. Am văzut doar repriza a doua, dar am văzut ce trebuie. Pentru că țin cu Real Madrid și în repriza a doua a jucat mai bine. Sunt blanco, da”.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici: „Păi poate faceți ceva cu albul ăsta și la Sectorul 2”.

Rareș Hopincă: „Păi din păcate Sectorul 2 este astăzi un fel de 17 Nentori și îmi doresc să devină un Real Madrid administrativ în ceea ce privește sectoarele. Cam asta este diferența. Suntem mult rămași în urmă. Și dinamoviștii o să știe ce spun. Suntem 17 Nentori astăzi. Și merităm mai degrabă să devenim un Real Madrid al administrației”.

Horia Ivanovici: „Și să îl albiți și de gunoaie”.

Rareș Hopincă: „În primul rând de gunoaie, în al doilea rând de infrastructura pentru mobilitate, în al treilea rând spațiile verzi, să creăm spații verzi noi. Avem atât de multe priorități încât trebuie să ne ocupăm de foarte multe lucruri deodată. Și avem mult de reparat și după actuala administrație”.

ADVERTISEMENT

Săgeți către Radu Mihaiu: „Există o senzație de abandon”

Sectorul 2 este condus în prezent de către Radu Mihaiu (USR), care a câștigat alegerile locale din 2020. Rareș Hopincă a dezvăluit că a vorbit cu oamenii din sector, care i-au dezvăluit nemulțumirile.

„Să știi că înainte de orice slogan și înainte de a sintetiza în câteva cuvinte un nou tip de abordare, am discutat cu mii de oameni. Există o foarte mare nemulțumire în sector cu privire la o chestiune umană și simplă. Nimeni nu l-a văzut pe primar în ultimii patru ani. Lumea nu știe cum arată primarul.

ADVERTISEMENT

A fost (n.r. – în 2020) un vot politic. Acela a fost curentul la momentul respectiv, dar timpul ne-a dovedit că a fost un experiment eșuat, din păcate. Oamenii sunt dezamăgiți din cauza lipsei totale de implicare. Este o acută senzație de abandon în toate marile cartiere.

‘Nu a venit nimeni. Nimeni nu s-a interesat de ce nevoi avem. Nimeni nu ne-a băgat în seamnă când am avut o propunere’. Există o senzație de abandon în întreaga comunitate. Lucrurile trebuie reparate într-o manieră transparentă și corectă. Pentru că a eșuat acest experiment. Acest val politic, care a adus o echipă, o echipă ce s-a dovedit a fi neexperimentată, care n-a știut cum să facă lucrurile.

A promis niște lucruri care erau imposibil de implementat de la bun început, dar le-au spus din neștiință sau, mai grav, din ticăloșie. S-au trezit aleși și nu au știut ce să facă. E clar că a fost un experiment nereușit. Dar, în egală măsură, oamenii nu își mai permit încă patru ani de experimente nereușite”.

„Mănânc la 10-11 seara și rad tot ce prind”

Rareș Hopincă are 39 de ani, s-a născut în Câmpulung Moldovenesc, Suceva, și este absolvent al Facultății de Filozofie și Jurnalism „Spiru Haret” din București. Face parte din Partidul Social Democrat începând cu anul 2009, iar în perioada iulie 2023 – aprilie 2024 a fost prefectul Capitalei.

„Am fost în Pantelimon și am discutat în spatele liceului cu comunitatea de acolo. Am fost de trei ori. E o zona vulnerabilă, marginalizată. Prima dată a fost un sentiment de revoltă. Când te duci într-o comunitate care nu e băgată în seamă timp de patru ani, oamenii vor să își spună oful. Și ești dator să stai să îi asculți. Prima dată am plecat în relații destul de bune.

A doua oară deja oamenii s-au convins că e un demers sincer prin care vrem să cunoaștem comunitatea, să vedem ce soluții ar putea funcționa ș.a.m.d. A treia oară, o doamnă m-a întâmpinat cu o pâine: ‘Poate vă e foame că noi oricum avem încredere că o să ieșiți, dar ca să aveți energie mâncați cu noi o pâine’. Am mâncat o pâine cu oamenii de acolo.

(n.r. – Sunteți gurmand? Ați slăbit în perioada asta?) Sunt gurmand. Din contră. Pentru că mâncând dezorganizat. Nu mănânc o zi întreagă pentru că e foarte plină. Mănânc la 10-11 seara și rad cam tot prind să fiu sincer. Și fac exact ce tot n-ar trebui să faci”, a dezvăluit Rareș Hopincă, în exclusivitate la SPORT ȘI POLITICĂ cu Horia Ivanovici.

Rares Hopinca si FOTBALUL: “Sectorul 2 a ajuns un fel de 17 Nentori! Vreau sa-l fac REAL MADRID!”