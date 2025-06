Rareș Ilie a vorbit despre viitorul său după meciul cu Spania de la EURO U21. „Vreau să o iau pas cu pas, vreau să mă impun”

Tricolorii mici au cedat în fața Italiei și Spaniei și urmează ultimul joc din grupă, cu țara gazdă, Slovacia. Rareș Ilie speră la o victorie. El a spus și câteva cuvinte despre viitorul său.

România, două înfrângeri în două partide la EURO

Atacantul nu a avut evoluții deloc rele, însă nu s-a lipit de gol. În ultimul sezon, acesta a jucat în Serie B, la Catanzaro, acolo unde l-au împrumutat francezii de la Nice.

ADVERTISEMENT

Atacantul vrea neapărat un rezultat în ultimul meci din grupă, de la Campionatul European. Fotbalistul a vorbit puțin și despre arbitrajul din partida pierdută de România în fața Spaniei, cu 1-2. Rareș Ilie e de părere că naționala sa merita un rezultat mai bun.

Rareș Ilie, de părere că România merita un rezultat pozitiv în meciul cu Spania

„Ne-am felicitat, într-un fel, pentru că credem că am muncit foarte mult și meritam, poate, mai mult. Am avut puțin timp liber cu familia, după. Sunt oameni care au făcut deplasarea cu noi. E ceva unic. Au fost 10 mii de suporteri. Ne-am simțit ca acasă. Ne-am simțit foarte bine, dar rămânem cu un gust amar, pentru că rezultatele nu arată cum ar fi trebuit.

ADVERTISEMENT

Nici nu știu ce a lipsit. Credem că meritam mai mult, pentru că am avut și noi ocaziile noastre. Posesia au avut-o ei mai mult. În general, Spania are mereu posesia. Noi ne-am apărat foarte bine. Și noi am avut ocazii mari. Eu cred că meritam să câștigăm ieri. Și cu Italia puteam obține un egal.

Nu mai are rost să vorbim de arbitraj. Arbitrii, cred că, în general, când văd că echipele mari sunt conduse, încearcă să le ajute. Nu știu de ce. Așa am avut eu impresia. Nu cred că a fost cartonaș roșu. Nici Blănuță nu trebuia să aibă intrarea aia. Nu credem că e vina lui. Și-a cerut scuze”.

ADVERTISEMENT

„În momentul de față, voi începe pregătirea cu Nice. Nu știu dacă voi rămâne sau voi pleca”

„Noi am zis că vom compensa prin spiritul de luptă. Cu Italia poate am intrat puțin fricoși, dar cu Spania am intrat bine în meci. Am și marcat rapid. Nu vrem să plecăm cu 0 puncte de aici. Italia mi s-a părut o echipă mai matură. Nu ne temem. Nu există teamă. E o echipă bună, Slovacia, dar și noi am făcut două partide bune. Speram ca meciul cu Slovacia să fie cel decisiv.

ADVERTISEMENT

Noi ne așteptăm rândul, facem ce putem la echipele de club. Trebuie să ne impunem și, după, așteptăm decizia selecționerului. În momentul de față, voi începe pregătirea cu Nice. Nu știu dacă voi rămâne sau voi pleca. A fost un sezon foarte greu. Nu e ușor. Mă lupt și eu și cred că merit o pauză cu familia.

Mi-a plăcut foarte mult în Italia. Trebuie să am încredere și sper să ajung cândva în Serie A. Eu vreau să o iau pas cu pas, vreau să mă impun și să prind minute”, a explicat Rareș Ilie.

conferinta rares ilie romania u21 duminica 15 iunie

1.90 este cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „2 solist” la partida Finlanda U21 – Ucraina U21, programată duminică, 15 iunie