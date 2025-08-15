Rareș Ilie, debut cu de toate la Empoli: gol de pus în ramă și un penalty ratat. Video

, fotbalistul român fiind împrumutat de Nice la gruparea din Serie B. Fostul jucător al Rapidului și-a făcut debutul oficial în duelul din Cupa Italiei cu Reggiana, în care a ratat un penalty înainte de a se revanșa cu un gol fantastic. Duelul s-a încheiat la egalitate, 1-1, dar Empoli a obținut calificarea după loviturile de departajare.

Rareș Ilie a marcat la debut în tricoul lui Empoli. Fotbalistul român a ratat și un penalty

Retrogradată din Serie A la finalul sezonului trecut, Empoli a pornit cu prima șansă în duelul cu Reggiana, care a terminat pe locul 14 în divizia secundă. Oaspeții au reușit să deschidă scorul însă, în minutul 13 al întâlnirii, când Cedric Gondo a punctat cu un șut din centrul careului.

Opt minute mai târziu, Empoli a primit un penalty după ce Bozzolan a comis un henț în careu. Rareș Ilie a executat lovitura de la 11 metri, însă șutul său a fost respins de portarul Edoardo Motta, care a intuit direcția.

Fostul jucător al Rapidului s-a revanșat în minutul 65, când a egalat situația pe tabelă cu o reușită fabuloasă. Ilie a primit balonul în partea stângă și l-a surprins pe goalkeeperul advers cu un șut senzațional, sub bară.

GOL DO EMPOLI Empoli 0x1 Reggiana ⚽️ Rareș Ilie

🅰️ Brando Moruzzi 🏆 🇮🇹 Coppa Italia | 32 Avos de Final 📺

— Futeboleiros (@Futteboleiroos)

În minutul 85, antrenorul Guido Pagliuca l-a înlocuit pe Ilie cu Danilo Busiello, fotbalist de doar 17 ani. Scorul nu s-a mai modificat până la finalul timpului regulamentar, iar calificarea s-a decis la penalty-uri, unde Empoli a avut câștig de cauză (3-0). Echipa lui Rareș Ilie a avansat așadar în turul 2, unde ar putea întâlni formația patronată de Dan Șucu, Genoa, în cazul în care „grifonii” se impun în meciul cu Vicenza.

Ce a declarat Rareş Ilie după ce a semnat cu Empoli

, după împrumutul la formația italiană Catanzaro, alături de care a evoluat la barajul pentru promovarea în Serie A. Internaționalul de tineret nu a rămas în Franța însă, fiind împrumutat din nou, de această dată la Empoli.

Ilie a transmis un mesaj fanilor după ce a semnat cu noua echipă. „Salut, prieteni! Sunt Rareș Ilie și mă bucur să fiu aici. Ne vedem la stadion și Forza Empoli!”, a fost prima reacție a mijlocașului, care i-a impresionat cu siguranță pe suporteri cu reușita superbă din primul său meci oficial.