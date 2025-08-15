Sport

Rareș Ilie, debut cu de toate la Empoli: gol de pus în ramă și un penalty ratat. Video

Rareș Ilie a debutat oficial la Empoli în meciul cu Reggiana din Cupa Italiei. Fostul rapidist a irosit un penalty în prima repriză, însă apoi a înscris un gol superb.
FANATIK
15.08.2025 | 21:01
Rares Ilie debut cu de toate la Empoli gol de pus in rama si un penaltyratatVideo
ULTIMA ORĂ
Rareș Ilie a înscris un gol superb în Cupa Italiei, la debutul său în tricoul lui Empoli. FOTO: Empoli FC (X)

Rareș Ilie a semnat cu Empoli în această vară, fotbalistul român fiind împrumutat de Nice la gruparea din Serie B. Fostul jucător al Rapidului și-a făcut debutul oficial în duelul din Cupa Italiei cu Reggiana, în care a ratat un penalty înainte de a se revanșa cu un gol fantastic. Duelul s-a încheiat la egalitate, 1-1, dar Empoli a obținut calificarea după loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

Rareș Ilie a marcat la debut în tricoul lui Empoli. Fotbalistul român a ratat și un penalty

Retrogradată din Serie A la finalul sezonului trecut, Empoli a pornit cu prima șansă în duelul cu Reggiana, care a terminat pe locul 14 în divizia secundă. Oaspeții au reușit să deschidă scorul însă, în minutul 13 al întâlnirii, când Cedric Gondo a punctat cu un șut din centrul careului.

Opt minute mai târziu, Empoli a primit un penalty după ce Bozzolan a comis un henț în careu. Rareș Ilie a executat lovitura de la 11 metri, însă șutul său a fost respins de portarul Edoardo Motta, care a intuit direcția.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător al Rapidului s-a revanșat în minutul 65, când a egalat situația pe tabelă cu o reușită fabuloasă. Ilie a primit balonul în partea stângă și l-a surprins pe goalkeeperul advers cu un șut senzațional, sub bară.

În minutul 85, antrenorul Guido Pagliuca l-a înlocuit pe Ilie cu Danilo Busiello, fotbalist de doar 17 ani. Scorul nu s-a mai modificat până la finalul timpului regulamentar, iar calificarea s-a decis la penalty-uri, unde Empoli a avut câștig de cauză (3-0). Echipa lui Rareș Ilie a avansat așadar în turul 2, unde ar putea întâlni formația patronată de Dan Șucu, Genoa, în cazul în care „grifonii” se impun în meciul cu Vicenza.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

Ce a declarat Rareş Ilie după ce a semnat cu Empoli

Rareş Ilie a revenit la Nice în această vară, după împrumutul la formația italiană Catanzaro, alături de care a evoluat la barajul pentru promovarea în Serie A. Internaționalul de tineret nu a rămas în Franța însă, fiind împrumutat din nou, de această dată la Empoli.

ADVERTISEMENT
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț,...
Digisport.ro
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave

Ilie a transmis un mesaj fanilor după ce a semnat cu noua echipă. „Salut, prieteni! Sunt Rareș Ilie și mă bucur să fiu aici. Ne vedem la stadion și Forza Empoli!”, a fost prima reacție a mijlocașului, care i-a impresionat cu siguranță pe suporteri cu reușita superbă din primul său meci oficial.

ADVERTISEMENT
Cine i-a pus porecla “Minunea Blondă” lui Ilie Balaci: “El i-a spus prima...
Fanatik
Cine i-a pus porecla “Minunea Blondă” lui Ilie Balaci: “El i-a spus prima dată așa!”
Aliat-surpriză pentru Cristi Chivu! Un superstar al fotbalului mondial a intervenit în transferul...
Fanatik
Aliat-surpriză pentru Cristi Chivu! Un superstar al fotbalului mondial a intervenit în transferul lui Ademola Lookman la Inter
Liverpool a transferat fundașul dorit cu insistență de Cristi Chivu la Inter! Fotbalistul...
Fanatik
Liverpool a transferat fundașul dorit cu insistență de Cristi Chivu la Inter! Fotbalistul a fost prezentat oficial. Update
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ianis Hagi dă lovitura: peste 1.000.000 de euro pe an! 'Contractul e pe...
iamsport.ro
Ianis Hagi dă lovitura: peste 1.000.000 de euro pe an! 'Contractul e pe masă'
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract...
gsp.ro
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
Florinel Coman, OUT!
Digisport.ro
Florinel Coman, OUT!
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o...
gsp.ro
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o lecție pentru toți!”
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă...
Libertatea.ro
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!