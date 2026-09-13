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Rareș Ilie, o nouă reușită în Italia! Ce a făcut fotbalistul român contra unei echipe legendare

Rareș Ilie își continuă forma bună arătată în Italia în acest start de sezon. Ce a reușit fostul fotbalist de la Rapid în ultimul meci după golul marcat în prima etapă
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.09.2026 | 20:53
Rares Ilie o noua reusita in Italia Ce a facut fotbalistul roman contra unei echipe legendare
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Rareș Ilie, o nouă reușită în Italia. Foto: Instagram
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Rareș Ilie (23 de ani) are un start de sezon foarte bun în Serie B din Italia în tricoul celor de la Mantova. În prima etapă, fostul fotbalist de la Rapid a reușit să marcheze în meciul câștigat pe terenul celor de la Carrarese, scor 2-1. Iar acum, în runda cu numărul 4, mijlocașul ofensiv a furnizat o pasă decisivă.

Pasă de gol pentru Rareș Ilie în Serie B din Italia

S-a întâmplat la partida jucată de echipa sa pe teren propriu cu Sampdoria. Ilie a fost titular în acest meci și în minutul 66 a pasat decisiv la golul marcat de Longonda, cel care a dus scorul la 2-0. Anterior, în minutul 58, Ruocco deschisese scorul pentru Mantova. În minutul 64, Sampdoria a ratat un penalty prin Lauritsen.

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Rareș Ilie a fost înlocuit în minutul 72 cu Bragantini. Nu s-a mai înscris până la final, astfel încât Mantova a câștigat acest meci cu Sampdoria cu scorul de 2-0. Fostul internațional român de tineret a fost notat cu 7.4 de cei de la Flashscore în baza evoluției sale din această partidă, fiind vorba despre una dintre cele mai mari note primite în rândul jucătorilor intrați pe teren.

Ce note a primit Rareș Ilie după Mantova – Sampdoria 2-0

Pe de altă parte, în viziunea celor de la Sofascore, prestația lui Ilie din acest meci a meritat doar nota 6.9. Revenind, după această victorie de pe teren propriu cu Sampdoria, Mantova a ajuns în topul clasamentului din Serie B, cu 10 puncte acumulate după primele 4 etape. De asemenea, în acest start de sezon din Italia, echipa lui Rareș Ilie a reușit o performanță de senzație și în Cupă.

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Mai exact, ea a învins Lazio chiar la Roma cu scorul de 2-0 în faza 32-imilor de finală. Cât despre fotbalistul român, pare că el începe să se „reinventeze” acum în Italia după câteva experiențe nu tocmai foarte de bun augur pentru el în Israel, la Maccabi Tel-Aviv, sau în Elveția, la Lausanne-Sport, echipe la care a fost împrumutat de Nice.

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De asemenea, Rareș Ilie a mai jucat în ultimii ani, tot sub formă de împrumut de la gruparea din Franța, și la formații precum Catanzaro și Empoli. Nice l-a cumpărat pe mijlocașul ofensiv de la Rapid în iulie 2022 în schimbul sumei de patru milioane de euro, iar în această vară francezii l-au cedat definitiv, gratis, la Mantova.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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