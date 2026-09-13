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Rareș Ilie (23 de ani) are un start de sezon foarte bun în Serie B din Italia în tricoul celor de la Mantova. În prima etapă, în meciul câștigat pe terenul celor de la Carrarese, scor 2-1. Iar acum, în runda cu numărul 4, mijlocașul ofensiv a furnizat o pasă decisivă.

Pasă de gol pentru Rareș Ilie în Serie B din Italia

S-a întâmplat la partida jucată de echipa sa pe teren propriu cu Sampdoria. Ilie a fost titular în acest meci și în minutul 66 a pasat decisiv la golul marcat de Longonda, cel care a dus scorul la 2-0. Anterior, în minutul 58, Ruocco deschisese scorul pentru Mantova. În minutul 64, Sampdoria a ratat un penalty prin Lauritsen.

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Rareș Ilie a fost înlocuit în minutul 72 cu Bragantini. Nu s-a mai înscris până la final, astfel încât Mantova a câștigat acest meci cu Sampdoria cu scorul de 2-0. Fostul internațional român de tineret a fost notat cu 7.4 de cei de la Flashscore în baza evoluției sale din această partidă, fiind vorba despre una dintre cele mai mari note primite în rândul jucătorilor intrați pe teren.

Ce note a primit Rareș Ilie după Mantova – Sampdoria 2-0

Pe de altă parte, în viziunea celor de la Sofascore, prestația lui Ilie din acest meci a meritat doar nota 6.9. Revenind, după această victorie de pe teren propriu cu Sampdoria, Mantova a ajuns în topul clasamentului din Serie B, cu 10 puncte acumulate după primele 4 etape. De asemenea, în acest start de sezon din Italia, echipa lui Rareș Ilie a reușit o performanță de senzație și în Cupă.

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Mai exact, în faza 32-imilor de finală. Cât despre fotbalistul român, pare că el începe să se „reinventeze” acum în Italia după câteva experiențe nu tocmai foarte de bun augur pentru el în Israel, la Maccabi Tel-Aviv, sau în Elveția, la Lausanne-Sport, echipe la care a fost împrumutat de Nice.

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De asemenea, Rareș Ilie a mai jucat în ultimii ani, tot sub formă de împrumut de la gruparea din Franța, și la formații precum Catanzaro și Empoli. Nice l-a cumpărat pe mijlocașul ofensiv de la Rapid în iulie 2022 în schimbul sumei de patru milioane de euro, iar în această vară francezii l-au cedat definitiv, gratis, la Mantova.