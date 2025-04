Rareș Ion, umilit și exploatat de Vlad Pascu și Tudor Duma. Refuzau să se drogheze la el acasă pentru că ”locuia în condiții insalubre”

Rareș Ion, tânărul de 20 de ani găsit mort după ce a apărut pe TikTok sub influența drogurilor, a fost citat ca martor atât în dosarul de trafic de droguri al lui Vlad Pascu, cât și în cel al lui Tudor Duma zis Maru. El a participat la o petrecere care a avut loc acasă la Pascu, cu trei luni înainte ca acesta să comită accidentul de la 2 Mai. Aici s-au consumat mai multe tipuri de droguri.

Vlad Pascu a refuzat să se drogheze acasă la Rareș Ion pentru că locuia ”în condiții insalubre”

Un lucru mai puțin cunoscut este că petrecerea organizată într-un imobil deținut de mama lui Vlad Pascu, Miruna, ar fi trebuit să se desfășoare acasă la Rareș Ion.

Dezvăluirea a fost făcută chiar de Vlad Pascu, . Acesta le-a spus judecătorilor că el și amicii săi s-au răzgândit în ultimul moment pentru că acasă la Rareș erau ”condiții insalubre”.

”În jurul prânzului eram în zona Obor, acolo unde locuiește Rareș Ion mersesem sa cumpăr niște aur. Eram cu Duma Tudor, Rebecca și încă doi prieteni pe care nu îi cunoșteam. Am apreciat ca acolo unde locuia Rareș Ion erau condiții insalubre. Am plecat la mine acasă în 2 mașini Uber.

Când a ajuns la mine acasă Duma Tudor avea un plic cu 10 grame de metamfetamină, pe care se lauda că a sustras-o de la o persoană. Pentru o asemenea cantitate trebuia să plătească 1.500 de lei”, a declarat Vlad Pascu, în dosarul lui Tudor Duma.

Rareș nu a ajuns niciodată la standardele de viață ale amicilor săi, Maru și Vlad Pascu

Remarca lui Pascu pare să se refere la faptul că Rareș nu împărtășea aceleași standarde de viață cu ceilalți din grup, în ciuda faptului că își dorea să fie acceptat de aceștia. Vlad Pascu și Tudor Duma sunt copiii unor antreprenori potenți financiar, iar , iubita lui Pascu de la acea vreme, este fiica văduvei fostului arbitru Dan Lăzărescu.

”Duma Tudor a pus la dispoziție cantitate de matemfetamina pentru prizat. Din ea am prizat eu, Rebecca Lăzărescu, Rareș Ion, și Duma Tudor. Peste o ora a venit la mine acasă un dealer cu 40 pastile de oxicodonă. Precizez ca aceasta tranzacție era programată de dinainte, fără legătură cu venirea acelor persoane la mine. Parte dintre pastile le-am pus la dispoziția grupului, pastile care s-au consumat cu metamfetamina. În jurul orei 12.00 noaptea Rareș Ion cu prietenii lui au plecat. Am rămas eu cu Rebecca Lăzărescu și cu Duma Tudor”, a mai declarat Vlad Pascu.

Rareș era singurul dintre cei enumerați mai sus care nu locuia în sectorul 1. Cu toate că afișa un stil de viață extravagant în postările sale pe TikTok, lucrurile nu stăteau chiar așa. Rareș și fratele lui au fost crescuți doar de mamă, după ce aceasta s-a despărțit de tatăl băieților când aveau o vârstă fragedă. În ciuda faptului că femeia este șefă la o agenție guvernamentală, ea era singura care întreținea familia, de multe ori cu prețul unei absențe îndelungate de acasă, din cauza deplasărilor externe.

Rareș Ion: ”Vlad Pascu și Tudor Duma făceau mișto de mine constant”

În mediul online se vorbește despre un oarecare ascendent moral pe care Vlad Pascu și Tudor Duma îl aveau asupra lui Rareș. La un moment, aceștia s-ar fi filmat într-o ipostază care explică natura relației lor: Vlad îl ținea într-o lesă pe Rareș, în timp ce acesta consuma o substanță necunoscută dintr-un recipient de detergent de vase. Imaginile au fost realizat acum câțiva ani și între timp au fost șterse de pe TikTok.

Această relație fost asumată și de Rareș, într-o declarație dată la DIICOT, în dosarul lui Vlad Pascu. ”În mod constant, Pascu Vlad și Duma Tudor făceau mișto de mine”, a declarat Rareș Ion, în calitate de martor.

„Îl cunosc pe Pascu Vlad Matei din toamna anului 2019, l-am cunoscut la el acasă pe str. Tipografilor. La acel moment eu mă aflam singur în Piața Romană și am sunat un prieten care mi-a spus să vin acasă la Pascu Vlad. Atunci, în 2019, acasă la Pascu Vlad mai era un băiat pe nume Eric, posibil să fi fost și Duma Tudor, zis ”Maru” și atât. Până prin 2020 am fost ”tovarăș” cu Pascu Vlad, adică am fost mai apropiați, ieșeam prin parc, fumam cannabis împreună, ascultam muzică la el acasă pe Tipografilor, după care, în mod constant, Pascu Vlad și Duma Tudor făceau mișto de mine.

Rebeca s-a cunoscut cu Pascu Vlad prin septembrie 2020, într-o zi, când eu, Rebeca Lăzărescu și Duma Tudor am plecat din Floreasca spre Mall Promenada, acolo unde Rebeca a făcut cunoștință cu Pascu. Din septembrie 2020 eu am mers de câteva ori acasă la Vlad Pascu și uneori era acolo și Duma Tudor. Pe acolo se perindau, de regulă, zeci de persoane printre care și Petre Ștefan, artistul, o fată Alexandra, o fată Oana, un alt băiat, Tudor, un băiat Călin.

Rareș a făcut cunoștință cu drogurile care l-au omorât acasă la Vlad Pascu

De fiecare dată când eu am fost acasă la Vlad Pascu se consumau droguri de genul: cocaină, ecstasy, benzodiazepine, cannabis, 2 C-B (o substanță psihoactivă), LSD, ciuperci halucinogene, ketamină, iar de la finalul lui 2021 și oxicodonă, fentanil.

Prima dată am consumat fentanil când eram acasă la mama lui Pascu Vlad, pe (…), din ce îmi amintesc, lângă o ambasadă, în zona Aviatorilor. Vlad era singur acasă, am ieșit pe terasă amândoi și mi-a dat să consum o pastilă de fentanil. Nu mi-a dat o stare de euforie, dar m-am simțit mult mai calm”, a povestit Rareș Ion la DIICOT.

Se presupune moartea lui Rareș a survenit după o criză făcută din cauza unui cocktail de oxicodonă și fentanil, substanțe cu care a făcut cunoștință acasă la Vlad Pascu.

Accidentul comis de Vlad Pascu, momentul în care visul s-a transformat în coșmar

Accidentul produs de Vlad Pascu în august 2023 i-a făcut pe membrii grupului să se întoarcă unul împotriva celuilalt.

Inițial, băieții au încercat să se protejeze. Maru apare într-o filmare pe TikTok, ieșind afară din imobilul în care locuia, cu un cuțit mare în mână, cerând în gura mare ca Vlad Pascu să fie eliberat. Prietenia a durat până când și el a fost pus sub acuzare, iar prietenul lui, Pascu, a spus tot ce știe în speranța că va scăpa el cu o pedeapsă cât mai mică.

Șoferul drogat de la 2 Mai a oferit atât de multe detalii, încât judecătorii l-au suspectat că a mai ”pus și de la el”, și au decis să excludă o parte din declarații.

Nici judecătorii nu l-au crezut pe Vlad Pascu, după ce acesta și-a turnat prietenul

”Astfel, tribunalul constată că martorul Pascu Vlad Matei prezintă un interes evident în denunțarea unor infracțiuni de trafic de droguri sau a altor infracțiuni grave (nu deținere de droguri în vederea consumului propriu), această conduită putând să atragă înjumătățirea limitelor de pedeapsă în cazul tuturor infracțiunilor reținute în sarcina sa aflată pe rolul Judecătoriei Mangalia.

În aceste condiții, fără a reține în mod concret că depoziția martorului este una mincinoasă, aceasta nu poate reprezenta proba exclusivă pentru antrenarea răspunderii penale a inculpaților Duma Tudor și Constantin Ștefan Anton, tribunalul având obligația de a privi această depoziția sub rezerva propriului interes procesual al martorului Pascu Vlad Matei”, se arată în motivarea sentinței lui Tudor Duma.

Când a aflat că a fost trădat de Pascu, Maru le-a spus magistraților că acesta a mințit din răzbunare, pentru că, de fapt, relațiile între ei se răciseră înainte de accidentul de la 2 Mai.

Vlad Pascu a fost condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul accidentului de la 2 Mai, iar Tudor Duma are o pedeapsă de 4 ani și 3 luni pentru droguri și alta de 1 an și 4 luni, pentru furt calificat (în ambele cazuri, inculpații au făcut apel). Al treilea membru al grupului, Dragoș Ion, nu mai este printre noi.