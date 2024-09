Rareș Pop, prima reacție după scandalul în care a bruscat un jurnalist la Rapid – Oțelul: „Mama lui m-a sunat și plângea în hohote! Am reacționat cum nu trebuia”

Impresarul Rareș Pop , scor 0-0, într-un moment în care oamenii de presă încercau să afle informații despre starea lui Cristian Chira, fotbalistul în partida de pe Giulești.

Rareș Pop, prima reacție după scandalul în care l-a bruscat pe un jurnalist la Rapid – Oțelul: „Am reacționat cum nu trebuia”

Impresarul de casă al Oțelului a agresat mai mulți jurnaliști, inclusiv l-a amenințat cu bătaia pe Iulian Stoica, reporterul FANATIK, .

Rareș Pop l-a agresat pe Cătălin Stroia, jurnalist IamSport, chiar sub privirile jandarmilor la Rapid București – Oțelul Galați. Impresarul Rareș Pop cu un ecuson al celor de la Oțelul Galați. Reacțiile la adresa impresarului au fost , iar Cristi Munteanu, managerul executiv al Oțelului, .

La aproape 24 de ore de la incident, a venit și prima reacție a lui Rareș Pop, care s-a scuzat pentru reacția avută, dar și pentru comportamentul, respectiv amenințările adresate jurnaliștilor.

„Vreau să-mi prezint scuzele domnului Stroia, cât și familiei dumnelui. Mi-am prezentat scuzele și personal, la telefon. Este un caz izolat. Este prima dată când mi s-a întâmplat. Mă repet, îmi prezint scuze față de toate persoanele implicate în acest eveniment. În momentul în care Chira s-a accidentat, el fiind jucătorul meu, am coborât foarte repede spre ambulanță.

Între timp mi-a și sunat telefonul. Am fost sunat de familia lui, am încercat să o calmez pe mama lui, plângea în hohote. A fost primul lui meci ca titular, încercam să o calmez pe mamă, m-am dus să văd cum e Cristi, iar în momentul în care doamna doctor i-a rugat pe jurnaliști să nu mai filmeze eu am reacționat cum nu trebuia. Cam asta a fost. A fost o reacție la cald”, a declarat Rareș Pop la .

„Eu nu am niciun fel de legătură contractuală cu Oțelul Galați. Nu sunt angajatul clubului. Aveam o acreditare de mai de mult, în tot haosul ăla, a fost doar o simplă acreditare”, a mai spus Rareș Pop.

Impresarul a mai adăugat că relația sa cu fotbalistul accidentat este una foarte apropiată, iar în acele momente dificile a simțit nevoia să îl protejeze.

„Îmi asum orice sancțiune. Mai mult de atât nu pot face. Sper ca timpul să demonstreze cum sunt eu ca persoană. Nu îmi stă în caracter să fac așa ceva. Cu Cristi am o relație specială, mi-a fost coleg de echipă, suntem prieteni. Nu am știu să gestionez în cel mai bun mod.

Cu siguranță nu se va mai întâmpla. Există dreptul la viață privată al pacientului. Intenția mea a fost de a proteja intimitatea jucătorului. În același timp, respect ce fac jurnaliștii. Sunt convins că au un rol important în societate”, a mai adăugat Rareș Pop.

„Cristi este bine, se va efectua un RMN. Ne-am speriat foarte tare. Dar, momentan, pare să fie o entorsă. Posibil să fie niște ligamente rupte. E o zonă mai complexă. Dar nu cred că vorbim de o perioadă mai lungă de două luni”, a declarat Rareș Pop la DigiSport.

Cristi Munteanu: „E major, să răspundă pentru ce face”

„(n.r. – O să mai lucrați cu el?) El este agent de jucători, are jucători la noi, dar și la alte cluburi din campionatul nostru. Nu avem nicio legătură contractuală cu acest impresar, a fost la meciuri, dar nu numai el vine.

Majoritatea impresarilor care au jucători la noi primesc invitație de la club sau jucători, nu e ceva wow. El este major, să răspundă fiecare pentru ce face. Clubul Oțelul nu are de ce să răspundă, pentru că nu este un angajat al nostru.

Pe jucător îl reprezintă ca impresar, s-a dus să vadă care este starea de sănătate a jucătorului. Consider că a făcut bine că s-a dus să se intereseze de starea de sănătate a jucătorului, mai departe este altceva dacă colegii au încercat să se bage să îl filmeze în salvare.

Am vrut să lămuresc lucrurile, pentru că nu este angajatul clubului”, a mai spus managerul executiv de la Oțelul Galați la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.