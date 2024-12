Rareş Pop, student model şi fotbalist la Rapid: “Sunt două lucruri pe care îmi place să le fac! Mutarea la Bucureşti este un nou început”. Exclusiv

Rareş Pop a fost transferat în vară de Rapid pentru , iar pentru atacantul în vârstă de 19 ani a fost un an al schimbărilor, pe lângă mutarea în Capitală el având de susţinut şi examenul de Bacalaureat.

Rareş Pop. student model şi fotbalist la Rapid: “Nu mi se pare greu să le duc în paralel!”

Jucătorul Rapidului este student în anul I şi a povestit pentru FANATIK cum îmbină fotbalul şi şcoala, două dintre pasiunile sale. Mai mult, îşi găseşte şi timp liber, cu puţină planificare:

“A fost un an destul de dificil, cu multe provocări, dar mă bucur că am reuşit să trec peste toate, atât din punct de vedere sportiv, cât şi academic. Am susţinut examenul de Bacalaureat în vară, apoi am revenit la Rapid.

Sunt student în anul I. Nu mi se pare greu să le duc în paralel pentru că sunt două lucruri pe care îmi place să le fac. Îmi plac mult ambele şi atunci nu văd nicio problemă.

Destul de bine stau cu timpul liber. Am timp să îmi fac orice. Trebuie doar un pic de planificare şi o stricteţe în respectarea programului. Mutarea la Bucureşti am perceput-o ca un nou început, un start nou şi oarecum binevenit”, a povestit Rareş Pop.

“Era momentul să plec şi să mă adaptez într-un nou mediu”

După două sezoane la seniorii UTA-ei Arad, . Nu vede lupta pentru primele locuri o presiune, ci ca pe un factor motivator, mai ales că Rapid are şi un public important în spate:

“Era momentul să plec şi să mă adaptez într-un nou mediu. Toată lumea vorbeşte despre presiune, dar eu văd ca pe un lucru pozitiv care ar trebui să ne motiveze.

Când avem fanii în spate nu cred că trebuie să vorbim de presiune, doar de o motivare în plus. Pe Giuleşti nu jucasem ca adversar, dar a fost un sentiment foarte plăcut când am auzit aplauzele.

Despre Şumudică: “Este un bun motivator, ştie ce înseamnă spiritul de rapidist şi aşa ni-l poate transmite”

M-am simţit foarte bine, a fost foarte plăcut. Nu am absolut nicio problemă cu Marius Şumudică. Este un bun motivator, ştie ce înseamnă spiritul de rapidist şi aşa ni-l poate transmite.

Noi încercăm să punem în aplicare tot ce ne învaţă în teren. Mă bucur de orice reuşită şi cu atât mai bine dacă aduce puncte echipei”, a spus Rareş Pop pentru FANATIK.

Rareş Pop a evoluat în 14 meciuri din acest sezon pentru Rapid. Atacantul a marcat patru goluri şi a dat o pasă decisivă pentru giuleşteni.

“Pentru 2025 îmi doresc să adunăm puncte, să fie meciuri cât mai bune şi să fie Rapidul cât mai sus. Pe plan personal îmi doresc să cresc în continure, sunt în faza în care încă mă dezvolt, vreau să ajut echipa cât pot de bine şi să marchez”, Rareş Pop pentru FANATIK

19 ani are Rareş Pop

2028 este anul în care îşi încheie Rareş Pop contractul cu Rapid

