Rareș Toader, ghinion teribil la Mondialele de atletism de la Tokyo. Cum a ratat calificarea în finala de aruncarea greutății

Rareș Toader a ratat accederea în finala probei de aruncarea greutății de la Campionatele Mondiale de la Tokyo, după un concurs fantastic.
Traian Terzian
13.09.2025 | 09:59
Rareș Toader nu s-a calificat în finala probei de aruncarea greutății de la Mondiale

Campion european de sală în acest an la Apeldoorn, Rareș Toader a fost primul român care a intrat în concurs la Mondialele de la Tokyo. Din păcate, el a ratat calificarea în finală la aruncarea greutății.

Rareș Toader a ratat dramatic accederea în finala de la Mondiale la aruncarea greutății

Supranumit ”Hercule de România”, Toader a încheiat calificările pe locul 13, ultimul sub linia de acces în marea finală. Sportivul în vârstă de 28 de ani a avut o aruncare de 20,38 de metri, fiind la egalitate cu polonezul Konrad Bukowiecki.

Ghinionul aruncătorului din țara noastră a fost că polonezul a avut o a doua aruncare mai bună și astfel a prins locul 12 la departajare și s-a calificat în finală. Rareș Toader a fost nevoit să accepte că a încheiat pe 13.

Primul în calificări a fost neo-zeelandezul Tom Walsh, care a avut o aruncare de 21,74 de metri, urmat de americanii Adrian Piperi și Ryan Crouser, cu performanțe de 21,47, respectiv 21,37 de metri.

Emoții pentru Alina Rotaru-Kottman

Delegația României include alți 8 sportivi la Campionatele Mondiale de la Tokyo, care se desfășoară în perioada 13-21 septembrie. Următoarea care va intra în concurs va fi Alina Rotaru-Kottman, care în sesiunea de seară va concura în calificări la săritura în lungime.

Medaliată cu bronz la ediția precedentă de la Budapesta, sportiva noastră în vârstă de 32 de ani este văzută ca o pretendentă la medalii și la Mondialele de anul acesta. Ea face parte din Grupa B de calificare și va intra în concurs începând cu ora 12:30 în România. Finala probei este programată duminică, de la ora 14:40 în România.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
