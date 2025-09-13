Rareș Toader, ghinion teribil la Mondialele de atletism de la Tokyo. Cum a ratat calificarea în finala de aruncarea greutății

, Rareș Toader a fost primul român care a intrat în concurs la Mondialele de la Tokyo. Din păcate, el a ratat calificarea în finală la aruncarea greutății.

Rareș Toader a ratat dramatic accederea în finala de la Mondiale la aruncarea greutății

Supranumit ”Hercule de România”, Toader a încheiat calificările pe locul 13, ultimul sub linia de acces în marea finală. Sportivul în vârstă de 28 de ani a avut o aruncare de 20,38 de metri, fiind la egalitate cu polonezul Konrad Bukowiecki.

Ghinionul aruncătorului din țara noastră a fost că polonezul a avut o a doua aruncare mai bună și astfel a prins locul 12 la departajare și s-a calificat în finală. Rareș Toader a fost nevoit să accepte că a încheiat pe 13.

Primul în calificări a fost neo-zeelandezul Tom Walsh, care a avut o aruncare de 21,74 de metri, urmat de americanii Adrian Piperi și Ryan Crouser, cu performanțe de 21,47, respectiv 21,37 de metri.

Emoții pentru Alina Rotaru-Kottman

Delegația României include alți 8 sportivi la Campionatele Mondiale de la Tokyo, care se desfășoară în perioada 13-21 septembrie. Următoarea care va intra în concurs va fi Alina Rotaru-Kottman, care în sesiunea de seară va concura în calificări la săritura în lungime.

, sportiva noastră în vârstă de 32 de ani este văzută ca o pretendentă la medalii și la Mondialele de anul acesta. Ea face parte din Grupa B de calificare și va intra în concurs începând cu ora 12:30 în România. Finala probei este programată duminică, de la ora 14:40 în România.