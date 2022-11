Rareș Trufea, abandonat de Smiley după finala Românii au Talent de la Pro TV: ”Nu a mai răspuns…”

Sezonul 11 din Românii au talent a pus ”la bătaie”, așa cum era de așteptat, oameni cu tot felul de abilități, care mai de care mai deosebit. Printre finaliștii din 2021 s-a numărat și Rareș Trufea, puștiul-minune care face magie cu pianul. El s-a ales cu un Golden Buzz primit chiar de la Smiley și de la Pavel Bartoș, dar, de atunci, așa cum FANATIK a aflat chiar de la el, artistul din Vaslui nu a mai putut comunica cu artistul care, culmea, îi făcuse chiar o propunere de colaborare cu HaHaHa Production.

Finalistul Românii au talent, Rareș Trufea, uitat de Smiley

Rareș Trufea ne-a povestit, în exclusivitate, cum a fost viața lui după participarea la Românii au talent, dar și cum i-a propus Smiley să semneze cu HaHaHa Production, iar apoi nu s-a mai concretizat absolut nimic. Deși toată lumea se aștepta ca persoanele talentate care se încumetă să participe la celebra emisiune de la Pro să aibă parte de grija și îndrumarea celor din juriu, lucrurile nu au stat deloc așa, cel puțin pentru Rareș.

Fostul concurent ne-a mărturisit că a sunat-o pe managera lui Smiley, însă nu i s-a mai oferit niciun răspuns și nicio explicație ulterioară pentru ceea ce s-a întâmplat și de ce colaborarea nu s-a concretizat.

„Era vorba, la un moment dat, să vin la HaHaHa Production… dar totul a rămas în aer. Smiley mi-a propus. Apoi am sunat-o pe managera lui, dar n-a mai răspuns. Sper ca pe viitor să păstrez legătura cu el, pentru că acum am timp să mă ocup și de compoziție”, a spus Rareș Trufea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cu toate acestea, puștiul talentat din Vaslui ne-a mai mărturisit și că i s-a schimbat viața radical după participarea la emisiunea de la Pro TV și că, într-un fel, l-a ajutat să evolueze artistic.

Rareș Trufea, despre Românii au Talent: ”Am devenit mai extrovertit”

Chiar dacă Smiley nu l-a mai căutat, deși se aștepta să se întâmple asta după ce a primit propunerile de colaborare din partea artistului, finalistul de la Românii au Talent recunoaște că show-ul l-a ajutat să se maturizeze.

„După Românii au Talent, viața mea a început să mă determine să mă maturizez cumva. În Vaslui, cel puțin, toți mă cunoșteau și mă îndrăgeau. Însă am avut plăcerea de a realiza faptul că sunt persoane și din alte părți ale țării care m-au recunoscut, acest aspect bucurându-mă enorm.

Datorită acestei emisiuni am devenit mai extrovertit, mai dezinvolt și mai capabil de a transmite celor din jurul meu faptul că sunt sigur pe mine, astfel putând să-mi creez o personalitate puternică în societate.

De asemenea, după acest concurs am devenit mai rezistent în fața presiunii și a atmosferei încărcate. Am cunoscut multe persoane extraordinare, cu mult talent și bun simț. Acest lucru m-a ajutat să mă dezvolt din toate punctele de vedere. Sintetizând, emisiunea Românii au Talent m-a ajutat să mă maturizez și să-mi dau seama de ceea ce vreau să fac toată viața – muzică”, a mai completat Rareș Trufea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Rareș Trufea: ”Theo Rose are extrem de mult talent”

și despre vocile sale preferate din showbiz-ul românesc. Fără să stea prea mult pe gânduri, fostul finalist Românii au talent a menționat-o pe Andra ca fiind cap de listă, dar nici pe Theo Rose nu a lăsat-o mai prejos. De asemenea, Rareș Trufea a remarcat și o artistă la început de drum și care concurează, acum, la Vocea României.

„În România există extrem de multe persoane cu voci minunate care ar trebui promovate. Din punctul meu de vedere, Andra are o voce extraordinară și admir la dumneaei faptul că este versatilă și deține o tehnică vocală fabuloasă.

De asemenea, Theo Rose are extrem de mult talent și pare că îi calcă Andrei pe urme, întrucât și ea are o voce versatilă și o tehnică vocală extrem de bună. O a treia voce din România pe care o consider extrem de bună este cea a Andrei Botez, o actuală concurentă la Vocea României. Poate cânta absolut orice”, a spus Rareș.

Pianistul din Vaslui ne-a mai mărturisit câte ceva și despre cariera sa muzicală. În prezent, după cum ne-a spus, Rareș Trufea este student la Conservator și studiază pianul, marea lui iubire.

„În prezent sunt anul I licență la Conservatorul din București pe secțiunea pian principal. Studiez cât de mult se poate și încerc să dau tot ce este mai bun pentru a progresa și pentru a ajunge cât mai sus pe acest plan. Această viață nu este una foarte ușoară, întrucât necesită multe sacrificii, multă dedicare și răbdare, însă, făcând ceea ce-mi place, mă simt cel mai împlinit. Mă bucur să fiu aici și de faptul că mă pot ocupa serios de viitorul meu”, a mai spus fostul concurent Românii au talent, pentru FANATIK.