Rareș Vidican, fază complicată analizată cu VAR în Rapid – CFR Cluj! Ardelenii au marcat după ce giuleștenii au cerut penalty. Video

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Arbitrul Rareș Vidican a avut parte de o fază destul de delicată în a doua repriză a meciului Rapid – CFR Cluj, disputat duminică seară în Giulești în etapa a treia din SuperLiga. În minutul 51, la scorul de 3-0 pentru gazde, ardelenii au reușit să marcheze prin Drazic și astfel să reducă din diferență.

Fază complicată pentru Rareș Vidican în Rapid – CFR Cluj

Doar că anterior, în celălalt careu, s-a produs un duel la limită între Vulturar și Abeid. Rapidiștii au solicitat acordarea unei lovituri de la 11 metri, dar jocul a fost lăsat să continue, iar la scurt timp, după cum s-a notat deja, Drazic a reușit să marcheze pentru CFR Cluj. Conform protocoului VAR, exista posibilitatea ca, după ce faza era analizată, golul să fie anulat, iar în schimb să se acorde penalty pentru Rapid, bineînțeles dacă se considera că era cazul de așa ceva.

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Nu s-a întâmplat însă acest lucru, astfel încât scorul a rămas 3-1 pentru echipa din Giulești. Pe reluările fazei respective, s-a putut observa că a existat un contact între cei doi jucători. Momentul a fost analizat în camera VAR, dar în cele din urmă s-a considerat că nu a fost vorba despre ceva atât de clar încât să se impună acordarea unei lovituri de pedeapsă.

Rapid a făcut spectacol cu CFR Cluj în prima repriză

Așadar, aceste faze s-au petrecut când scorul era deja 3-0 pentru Rapid. Echipa antrenată de Daniel Pancu a făcut o primă repriză practic perfectă, Fanii rapidiști au mai avut și alte motive de bucurie cu ocazia acestui meci.

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De asemenea, în Giulești a revenit și Antoine Baroan, după ce împrumutul său în Portugalia a expirat. Totuși, atacantul este în continuare indisponibil din cauza accidentării grave suferite în urmă cu câteva luni.