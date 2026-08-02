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Rareș Vidican, fază complicată analizată cu VAR în Rapid – CFR Cluj! Ardelenii au marcat după ce giuleștenii au cerut penalty. Video

Fază la limită de arbitraj în meciul Rapid - CFR Cluj, tranșată de sistemul VAR! Ardelenii au marcat după ce anterior giuleștenii au cerut un penalty: ce a decis brigada lui Rareș Vidican
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.08.2026 | 23:16
Rares Vidican faza complicata analizata cu VAR in Rapid CFR Cluj Ardelenii au marcat dupa ce giulestenii au cerut penalty Video
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Rareș Vidican, fază complicată analizată cu VAR în Rapid - CFR Cluj. Foto: captură Digi Sport
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Arbitrul Rareș Vidican a avut parte de o fază destul de delicată în a doua repriză a meciului Rapid – CFR Cluj, disputat duminică seară în Giulești în etapa a treia din SuperLiga. În minutul 51, la scorul de 3-0 pentru gazde, ardelenii au reușit să marcheze prin Drazic și astfel să reducă din diferență.

Fază complicată pentru Rareș Vidican în Rapid – CFR Cluj

Doar că anterior, în celălalt careu, s-a produs un duel la limită între Vulturar și Abeid. Rapidiștii au solicitat acordarea unei lovituri de la 11 metri, dar jocul a fost lăsat să continue, iar la scurt timp, după cum s-a notat deja, Drazic a reușit să marcheze pentru CFR Cluj. Conform protocoului VAR, exista posibilitatea ca, după ce faza era analizată, golul să fie anulat, iar în schimb să se acorde penalty pentru Rapid, bineînțeles dacă se considera că era cazul de așa ceva.

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Nu s-a întâmplat însă acest lucru, astfel încât scorul a rămas 3-1 pentru echipa din Giulești. Pe reluările fazei respective, s-a putut observa că a existat un contact între cei doi jucători. Momentul a fost analizat în camera VAR, dar în cele din urmă s-a considerat că nu a fost vorba despre ceva atât de clar încât să se impună acordarea unei lovituri de pedeapsă. (AICI VIDEO)

Rapid a făcut spectacol cu CFR Cluj în prima repriză

Așadar, aceste faze s-au petrecut când scorul era deja 3-0 pentru Rapid. Echipa antrenată de Daniel Pancu a făcut o primă repriză practic perfectă, cu goluri superbe marcate de Alex Dobre, cel care a semnat de altfel o dublă în această partidă, și Olimpiu Moruțan. Fanii rapidiști au mai avut și alte motive de bucurie cu ocazia acestui meci.

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La partidă au asistat de pe stadion și noii jucători ai echipei. Este vorba despre Eric Ange Tape și Latif Ouedraogo. De asemenea, în Giulești a revenit și Antoine Baroan, după ce împrumutul său în Portugalia a expirat. Totuși, atacantul este în continuare indisponibil din cauza accidentării grave suferite în urmă cu câteva luni.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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