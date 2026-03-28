Raritate: clubul din SuperLiga care se autofinanțează fără împrumuturile unui investitor! Cum produce banii

Luna trecută (februarie 2026), fotbalul românesc primea neașteptata veste a deschiderii procedurii de insolvență pentru Oțelul Galați. Neașteptată și pentru că suma care a declanșat evenimentele era una infimă – 2,000 EUR. Odată cu achitarea datoriei, pe 18 martie, Curtea de Apel Galați a admis solicitarea clubului și a constatat închiderea litigiului. Astăzi, clubul a publicat rapoartele financiare pentru anul 2025, așa că vom arunca un ochi împreună pe cele mai importante informații.

Venituri operaționale la Oțelul

Veniturile operaționale au crescut în 2025 la 28,7 milioane lei, de la 27,9 milioane în 2024. Practic, dacă luăm în calcul inflația, veniturile au scăzut ușor.

Nominal, încasările au crescut la capitolele sponsorizări, drepturi TV, activități comerciale și alte venituri, însă subvențiile și încasările din ticketing au scăzut. Le luăm pe rând și analizăm ca de obicei și structura veniturilor.

Contribuția directă a suporterilor (ticketing și activități comerciale) însumează 2,7 milioane lei, adică puțin sub 8% din totalul veniturilor. Dacă adăugăm și rubrica „alte venituri”, cu un total de 4,2 milioane lei, atingem pragul de 14,5% din total venituri. Surprinde neplăcut evoluția veniturilor din ticketing. În 2025 acestea au scăzut cu aproape 1 milion de lei față de 2024, adică o scădere de aproape 38%. Tot surprinzător, veniturile din activități comerciale nu se corelează cu cele din ticketing, marcând o creștere importantă față de anul precedent și chiar față de 2023. Surprinzător, pentru că de obicei entuziasmul în achiziția de tricouri și eșarfe se reflectă și în prezența la stadion.

Cea mai importantă sursă de încasări a Oțelului e reprezentată de sponsori – 9.75 milioane lei în 2025, adică 33% din total. Comparativ, FC Argeș a raportat în 2025 doar 4.6 milioane lei la acest capitol. O bilă albă, așadar, pentru clubul gălățean.

Al doilea mare contributior la bugetul clubului este autoritatea locală. Oțelul a încasat în 2025 din subvenții 8,05 milioane lei, adică 28% din totalul veniturilor. Prin structura încasărilor, Otelul nu este un club dependent de subvenții; totuși, ponderea lor este una importanta (aproape o treime), așadar greu de înlocuit pe termen scurt.

Veniturile operaționale par să fi intrat într-o zonă de platou la Galați. Desigur, ticketing-ul a rămas dator, dar o creștere la acest capitol (la nivelul anului precedent, de exemplu), nu ar schimba radical situația. Cheia este, ca în majoritatea cazurilor, creșterea performanței sportive. Performanța aduce lumea la stadion și sponsori noi lângă club.

Cheltuieli operaționale la Oțelul

Vestea bună este că și cheltuielile au fost ținute sub control. Creșterea vine din costuri de achiziții, ceea ce este surprinzător, pentru că ar fi trebuit să vedem încasări din activitate comerciale mai mari. Important însă, Otelul a reușit să păstreze la nivelul anului precedent atât cheltuielile salariale, cât și pe cele de exploatare (ex – organizare meci, deplasări).

O altă veste bună este raportul salarii/venituri totale. Adică acel indicator de stabilitate despre care am mai discutat. UEFA indică un nivel optim de 60%-70%, iar Oțelul reușește pentru al doilea an consecutiv să fie în imediata vecinătate a acestui nivel (72%).

Da, există și o veste proastă: operațional, clubul este pe minus – 1,26 milioane lei.

Transferuri la Oțelul, pe plus

Din nou o veste bună, minusul operațional e acoperit în 2025 de transferuri. După doi ani consecutivi fără cheltuieli, dar și fără încasări, Oțelul raportează în 2025 un plus de 1,6 milioane lei.

Transferurile duc așadar rezultatul financiar net pe profit. Mai mult decât atât, acesta este capitolul la care un club cu profilul Oțelului poate face diferența între minus și profit. Și probabil asta vom vedea în cifrele din 2026, când vom contabiliza și Paulinho.

Finanțarea clubului

Elementele de bilanț care ne arată modul în care clubul este finanțat sunt capitalul social, și datoriile la societăți din cadrul grupului și alte părți legate (adică împrumuturi de la acționari).

Cu un capital social infim și fără împrumuturi, Oțelul Galați are profilul clasic al unui club de primă ligă fără acționariat privat relevant și care își rezolvă problemele de cash-flow prin subvenții oferite de autoritățile locale. Este o realitate a sportului românesc în general și iată, fotbalul are și el nevoie de o astfel de susținere pentru a subzista. Dacă ne vom întoarce la analiza , ne vom aminti că subvențiile în fotbalul de primă ligă din Franța, Belgia, sau Ungaria au o pondere importantă. E o discuție lungă și complexă, dar cred că nu despre utilitatea, sau moralitatea acestor subvenții trebuie să ne concentrăm atenția, ci mai degrabă asupra modului inechitabil în care ele sunt acordate și alocate.