Sport

Rasism la Dinamo – Universitatea Craiova! Istvan Kovacs a întrerupt meciul: „Vă rog încetați”

Momente tensionate la Dinamo - Universitatea Craiova. Scandările rasiste ale suporterilor au determinat activarea protocolului anti-discriminare, iar arbitrul a avertizat că meciul poate fi suspendat.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
25.07.2026 | 21:29
Rasism la Dinamo Universitatea Craiova Istvan Kovacs a intrerupt meciul Va rog incetati
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Scene tensionate în timpul duelului din Superliga dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Suporterii galeriei din Ștefan cel Mare au fost avertizați în prima repriză că, dacă scandările rasiste vor continua, meciul va fi întrerupt de arbitri.

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A început un nou sezon în Superliga, însă problemele din tribune au rămas. Pe Arcul de Triumf, suporterii galeriei dinamoviste au afișat mesaje jignitoare și s-au auzit scandări cu caracter rasist la adresa jucătorilor de culoare din echipa Universității Craiova.

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Rivalitatea dintre cele două echipe este bine cunoscută. Din nou însă, Dinamo ar putea avea probleme din cauza propriilor suporteri. Fanii prezenți pe stadion la meciul cu Universitatea Craiova nu s-au abținut nici în momentul în care favoriții lor conduceau. Scandările rasiste la adresa jucătorilor de culoare s-au auzit în repetate rânduri pe Arcul de Triumf.

La mijlocul primei reprize, după ce Kovacs a vorbit cu cei doi căpitani și le-a transmis motivul pentru care meciul a fost întrerupt, crainicul stadionului, Ștefan Știucă, a transmis următorul mesaj: „Doamnelor și domnilor, la următoarea intervenție a brigăzii de arbitri, echipele vor fi trimise la vestiare. Vă rog, încetați cu scandările rasiste!” În cazul în care fanii nu încetează cu mesajele discriminatorii, arbitrul poate întrerupe partida și trimite jucătorii la vestiare.

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Ce prevede regulamentul. Când poate arbitrul să trimită jucătorii la vestiare

Regulamentele UEFA și FIFA prevăd un protocol în trei pași pentru combaterea rasismului și a discriminării pe stadioane. Primul pas constă în întreruperea temporară a jocului și transmiterea unui anunț oficial prin stația de amplificare, prin care spectatorii sunt avertizați să înceteze scandările sau comportamentul discriminatoriu. Dacă incidentele continuă, arbitrul suspendă partida și trimite cele două echipe la vestiare.

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În cazul în care nici după reluarea jocului comportamentul nu se schimbă, arbitrul poate aplica al treilea și ultimul pas al protocolului: abandonarea definitivă a meciului. Ulterior, cazul este analizat de comisiile disciplinare, iar clubul responsabil riscă sancțiuni precum amenzi consistente, închiderea totală sau parțială a stadionului ori disputarea meciurilor fără spectatori.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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