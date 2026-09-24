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FIS Ski Jumping Summer Grand Prix 2026 este un eveniment important pentru cei care adoră schiurile, dar vor să le folosească și în alte anotimpuri, nu doar iarna. Descoperă în rândurile de mai jos cine sunt câștigătorii competiției care a avut loc în localitatea Râșnov.

FIS Ski Jumping Summer Grand Prix 2026 și-a desemnat câștigătorii

Râșnov a găzdut în weekend-ul 19-20 septembrie 2026 un eveniment de mare importanță pentru România. Complexul Olimpic pentru Sporturi de Iarnă de pe Valea Cărbunării a fost locul care a reunit peste 80 de schiori din 19 țări. Cei mai buni săritori cu schiurile din întreaga lume au făcut spectacol și au încins atmosfera.

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Națiunile prezente au fost Austria, Canada, China, Cehia, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Japonia, Kazahstan, Norvegia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ucraina și Statele Unite ale Americii. Schiorii s-au întâlnit în cadrul celei mai recente ediții .

Organizatorii le-au pus la dispoziție patru concursuri individuale: două la feminin și două la masculin. Competițiile speciale și inedite s-au desfășurat pe trambulina HS97 și au avut loc înainte de Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE). Evenimentul urmează să aibă loc în perioada 14-21 februarie 2027.

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Printre marii câștigători ai concursului de la Râșnov s-au numărat nume grele din lumea sportului internațional. În prima zi de concurs, pe 19 septembrie, podiumul a fost ocupat, la feminin, de Anna Twardosz (Polonia), urmată de Ringo Miyajima (Japonia) și Bing Dong (China). La masculin, victoria a fost adjudecată de Naoki Nakamura.

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Japonezul a câștigat primul loc într-un moment notabil pentru viața sa. A cucerit prima poziție chiar în ziua în care a împlinit 30 de ani. Prin urmare, succesul de la Râșnov i-a asigurat și câștigarea clasamentului general al Summer Grand Prix 2026, înaintea ultimei etape a sezonului. În plus, pe podium au mai urcat Jason Colby (SUA) și Kristoffer Eriksen Sundal (Norvegia).

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Câștigătorii de duminică, 20 septembrie 2026

Organizatorii de la FIS Ski Jumping Summer Grand Prix 2026 au anunțat inclusiv câștigătorii din a doua zi de competiție. Cea mai bună săritoare cu schiurile a fost desemnată, la feminin, Anna Twardosz. Podiumul a fost completat de Ping Zeng (China) și Ema Klinec (Slovenia), care conduce clasamentul general feminin al Summer Grand Prix.

Pe de altă parte, la masculin câștigător al primei poziții a fost americanul Jason Colby. Pe podium au mai urcat alături de sportivul din Statele Unite ale Americii Paweł Wąsek (Polonia) și Danil Vassilyev (Kazahstan).

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România, reprezentată de trei sportivi

În cadrul concursului de la Râșnov România a avut trei reprezentanți de seamă. FIS Ski Jumping Summer Grand Prix 2026 i-a avut în prim-plan pe Daniela Toth, la feminin, și Daniel Cacina și Mihnea Spulber, la masculin. Românca a reușit să se califice în manșa finală în ambele zile ale competiției de sărituri cu schiurile.

În cursul zilei de sâmbătă sportiva a încheiat concursul pe locul 19. A obținut 199,7 puncte, după sărituri de 92,5 și 86,5 metri. Duminică, Daniela Toth a ocupat locul 16, cu 170,6 puncte, după sărituri de 84 și 80 de metri. Prin urmare, a fost clasată în Top 20, succes care îi aduce rezultate importante. Aceasta a încheiat competiția pe locul 37 în clasamentul general al Grand Prix-ului.

La masculin, Daniel Cacina și Mihnea Spulber nu au reușit să se califice în manșele finale. Sâmbătă, Mihnea Spulber a terminat concursul de la Râșnov pe locul 37 în clasamentul general al Grand Prix-ului. Românul a primit 73,7 puncte, după o săritură de 77,5 metri. În schimb, Daniel Cacina s-a clasat pe locul 40, cu 69,4 puncte, după o săritură de 75 de metri.

Duminică, Daniel Cacina s-a clasat pe locul 35, în timp ce Mihnea Spulber a încheiat concursul pe poziția cu numărul 44. Cu toate acestea, competiția desfășurată pe teritoriul țării noastre a pus România pe harta mondială a competițiilor sportive. Râșnov nu este pentru prima oară gazdă, locul fiind renumit pentru o serie de evenimente internaționale.

”Baza de pe Valea Cărbunării va beneficia de lucrări importante”

„Suntem foarte mândri că România a reușit să organizeze din nou un eveniment de nivel internațional, care a adus la Râșnov sportivi din 19 țări. Competițiile de pe Valea Cărbunării fac parte deja din tradiția organizării de concursuri internaționale de sărituri cu schiurile în România. Ne bucurăm că putem continua acest parcurs an de an.

Pentru noi, această ediție are și o importanță aparte prin apropierea FOTE 2027, competiție care va fi găzduită pentru a doua oară în România. Râșnovul va avea un rol important. Urmează să găzduiască probele de sărituri cu schiurile. Până atunci, baza de pe Valea Cărbunării va beneficia de lucrări importante, inclusiv înlocuirea zonei de elan a trambulinei K90 și instalarea unui sistem de nocturnă.

Experiența acumulată prin organizarea constantă a competițiilor internaționale ne ajută să pregătim baza și din punct de vedere sportiv și organizatoric pentru următoarele evenimente. Mulțumim autorităților locale și județene, partenerilor, sponsorilor, voluntarilor și tuturor celor care au contribuit la organizarea competiției de la Râșnov”, a declarat Puiu Gaspar, președintele Federației Române de Schi Biatlon.