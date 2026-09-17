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Federation Internationale de Ski and Snowboard (FIS) a anunțat când are loc Jumping Summer Grand Prix, ediția din timpul verii. Evenimentul se organizează în localitatea Râșnov din județul Brașov și adună mai bine de 80 de sportivi.

FIS Ski Jumping Summer Grand Prix, o nouă ediție în România

Pasionații de sporturi au ocazia să urmărească seria internațională de competiții de sărituri cu schiurile lansată de FIS. Competiția care poartă denumirea Ski Jumping Summer Grand Prix are loc pe trambuline acoperite cu suprafață artificială sau plastic, astfel încât să se poată desfășura fără zăpadă.

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Ediția de anul acesta va fi organizată în Râșnov, în weekend-ul 19-20 septembrie 2026. Localitatea brașoveană pune la dispoziție Baza Olimpică de Sărituri cu Schiurile din Valea Cărbunării. Complexul sportiv modern pentru sărituri cu schiurile și biatlon este situat la marginea de sud a orașului. Acesta este locul unde peste 80 de sportivi din 19 ţări vor concura în competiția de vară.

Evenimentul se desfășoară pentru săritorii care participă iarna la Cupa Mondială, printre cei mai cunoscuți concurenți aflându-se liderul actual al circuitului, japonezul Naoki Nakamura. Sportivul are 292 de puncte, după ce în anul 2025 a terminat pe podium la una dintre cele două etape masculine. Obiectivul principal pentru 2026 nu este doar podiumul, ci consolidarea poziţiei de lider.

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De asemenea, câștigătorul etapei masculine de la Râșnov de anul trecut, polonezul Dawid Kubacki, revine pentru a-și apăra rangul. Kurumi Ichinohe, învingătoarea concursului feminin din 2025, se află printre participanții care vor putea fi urmăriți la FIS Ski Jumping Summer Grand Prix. Japoneza concurează anul acesta la cel mai înalt nivel, inclusiv în sezonul de iarnă, în Cupa Mondială.

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Ce înseamnă FIS Ski Jumping Summer Grand Prix pentru România

FIS Ski Jumping Summer Grand Prix este un eveniment care aduce plus valoarea țării noastre. Competiția la care sportivii vor face spectacol nu reprezintă doar două zile de distracție, ci și una dintre cele mai importante repetiţii înaintea FOTE 2027. Așadar, evenimentul din Râșnov este extrem de relevant pentru România.

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Organizatorul a transmis că valoarea sportivilor care ajung pe teritoriul românesc este una imensă. Ei vin să concureze pentru poziţii importante în clasamentul mondial al sezonului, competiţia fiind văzută ca un test pentru inițiatori. Prin urmare, se iau în calcul mai multe aspecte, cum ar fi o nouă verificare a infrastructurii, a capacităţii logistice și a colaborării dintre toate structurile implicate într-un eveniment internaţional.

Mai mult decât atât, orașul Râșnov nu a fost ales la întâmplare în calendarul internaţional. După revenirea în circuit în 2022 localitatea a găzduit Grand Prix-ul în fiecare an, iar ediţia din 2026 marchează al cincilea an consecutiv în care orașul este inclus în acest club select al organizatorilor de competiţii de sărituri cu schiurile.

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În ultimii ani trambulina de la Râșnov a primit nume de referinţă ale săriturilor cu schiurile mondiale. Printre sportivii care au concurat și chiar au plecat cu premii importante spre locurile de origine se află Sara Takanashi, Maren Lundby, Katharina Althaus, Nika Kriznar, Ryoyu Kobayashi, Stefan Kraft și Karl Geiger.

”Mai mult decât un test competiţional”

În acest context se explică motivul pentru care o etapă de Grand Prix la Râșnov nu este doar o competiţie pentru publicul local, ci pentru este ocazia ideală de a demonstra că poate pune la dispoziţia sportului mondial infrastructură și organizare la standarde înalte. Iar în perspectiva FOTE 2027, experienţa acumulată contează cel mai mult.

„Organizarea la Râșnov, în luna septembrie, a celor două etape de FIS Summer Grand Prix la sărituri cu schiurile reprezintă pentru noi mai mult decât un test competiţional. Este o oportunitate importantă de a verifica, în condiţii internaţionale, capacitatea României de a organiza evenimente de nivel înalt și de a testa concret mecanismele organizatorice pe care ne vom baza la FOTE 2027”, a declarat președintele Federaţiei Române de Schi Biatlon, Puiu Gaspar.

Competiția, vizibilă pe micile ecrane

FIS Ski Jumping Summer Grand Prix este văzută ca o repetiţie pentru FOTE Brașov 2027. Alegerea orașului Râșnov este importantă pentru această competiție pentru că este una dintre locaţiile importante ale Festivalului Olimpic al Tineretului European – FOTE 2027. Experienţa acumulată prin organizarea unor competiţii internaţionale de nivel World Cup și Grand Prix reprezintă un avantaj direct pentru România în pregătirea evenimentului de anul viitor.

Cei interesați să ajungă la evenimentul sportiv trebuie să știe că intrarea este liberă. De asemenea, vor putea urmări spectacolul și din fața micilor ecrane. Postul public de televiziune TVR Sport este cel care va transmite totul. Programul complet a fost deja stabilit, evenimentul oferind oamenilor oportunitatea să vadă de aproape una dintre cele mai spectaculoase discipline ale sporturilor de iarnă.

Programul evenimentului

Sâmbătă, 19 septembrie

08:30 – Antrenament oficial feminin

10:30 – Antrenament oficial masculin

15:00 – Manșă I masculin

17:15 – Manșa I feminin, urmată de festivităţile de premiere

Duminică, 20 septembrie