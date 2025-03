Răspuns fără ocolișuri al lui Adrian Mutu. „Este cea mai mare dezamăgire profesională a ta ce s-a întâmplat la Petrolul?”. Ce a spus „Briliantul”

La DON MUTU, Horia Ivanovici l-a întrebat direct pe Adrian Mutu dacă a fost dezamăgit din punct de vedere profesional legat de ceea ce s-a întâmplat la Petrolul Ploiești, iar “Briliantul” a răspuns imediat.

Răspuns fără ocolișuri al lui Adrian Mutu. “Este cea mai mare dezamăgire profesională a ta ce s-a întâmplat la Petrolul?”

după doar 3 luni de la instalarea sa ca antrenor, iar acesta a oferit un răspuns direct la întrebarea pusă de Horia Ivanovici în cadrul emisiunii DON MUTU.

ADVERTISEMENT

“Eu nu trăiesc chiar așa cu ‘o victorie e o nuntă și o înfrângere e o înmormântare’. Adică lipsa asta de echilibru emoțional, eu nu o am. Eu sunt echilibrat emoțional. Profesional vorbind, e o experiență nereușită, pentru că ăsta e adevărul, din care probabil… Voi învăța în lunile în care vine mai multe, sau voi afla mai multe legate de ceea ce a fost cu adevărat. Acum încă e la cald, nu am nici o săptămână de când am plecat de la Petrolul.

Repet, lucrurile câteodată, pentru că eu am o relație bună cu conducerea clubului, adică n-au fost niciun fel de discuții, chiar dacă condițiile de antrenament n-au fost cele pe care mi le-am dorit eu. Sunt poate alte lucruri, detalii pe care pot să le discut și care se întâmplă la orice echipă.

ADVERTISEMENT

Totuși, noi nu ne-am explicat ce se întâmplă, care e problema și nu am reușit să o individualizăm. Poate trec zile și vom reuși să înțelegem cu toții ce s-a întâmplat, pentru că ar fi benefic atât pentru ei cât și pentru mine să înțelegem care a fost treaba acolo. E incredibil. Adică a fost o discrepanță enormă între un joc și celălalt (n.r. cu Sepsi și cu Botoșani).

“Nimeni nu a găsit un răspuns”

Am vorbit și cu ceilalți și nimeni nu a găsit un răspuns, inclusiv jucătorii, inclusiv jucătorii cu experiență. Știi cum e, când e ziua aia, se poate întâmpla orice. Nu am fost pe aceeași lungime de undă. A fost o lipsă de viziune sau conexiune profesională între noi. Nu știu.

ADVERTISEMENT

Ceva n-a mers. Pur și simplu, lucrurile n-au mers. Adică, știi, câteodată faci orice și totul e în regulă și lucrurile nu merg. N-ai ce să faci. E vorba de chimie, nici nu știu.

ADVERTISEMENT

Energiile noastre, a mea și a echipei și a tuturor, nu s-au aliniat ca să scoatem rezultatele. E un grup antrenabil, nu ai treabă cu grupul, un grup cu jucători cu experiență care au caracter. Din punctul ăsta de vedere nu ai cum să spui că băieții nu s-au antrenat. E un grup cuminte. Poate mai trec câteva zile sau săptămâni și voi înțelege și îmi voi da seama ce s-a întâmplat acolo”, la DON MUTU.