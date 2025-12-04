Sport

Răspuns pentru selecționer?! Ce făcea Bianca Bazaliu, handbalista lăsată „acasă" pentru Mondial, chiar în timpul meciului Ungaria – România. Foto

Bianca Bazaliu nu a fost convocată de selecționerul Ovidiu Mihăilă la naționala României pentru Campionatul Mondial 2025. Cum a răspuns handbalista Gloriei Bistrița
Mihai Alecu
04.12.2025 | 10:00
Raspuns pentru selectioner Ce facea Bianca Bazaliu handbalista lasata acasa pentru Mondial chiar in timpul meciului Ungaria Romania Foto
Ce făcea Bianca Bazaliu în timpul meciului Ungaria - România. Handbalista a lăsat loc de interpretări, după ce nu a fost convocată. Foto: hepta.ro.
Visul frumos pentru jucătoarele antrenate de Ovidiu Mihăilă s-a terminat în faza a doua a grupelor Campionatului Mondial, după a doua înfrângere în competiție. Bianca Bazaliu, care nu a fost convocată la turneul final, a preferat să vadă un alt meci de handbal în locul duelului României contra Ungariei, decisiv pentru sferturi.

Ce făcea Bianca Bazaliu în timpul meciului Ungaria – România

România a pierdut miercuri seară contra Ungariei, scor 29-34, în prima etapă a grupelor principale de la CM de handbal feminin. Astfel, șansele tricolorelor la sferturi s-au năruit. Bianca Bazaliu, care a fost lăsat „acasă, i-a surprins pe fani cu o postare pe rețelele de socializare.

Jucătoarea de la Gloria Bistrița s-a uitat la Brazilia – Coreea de Sud, scor 32-25, meci care s-a jucat de la aceeași oră cu Ungaria – România. Bianca Bazaliu a postat imaginea la InstaStory la scurt timp după încheierea celor două partide. Jucătoarea de 28 de ani a felicitat-o pe Renata de Arruda, colega româncei de la Gloria Bistrița.

bazaliu
Ce a postat Bianca Bazaliu pe Instagram, la scurt timp după Ungaria – România la CM 2025 de handbal feminin. Foto: captură Instagram – @bazaliu.bianca.

Obiectivul României la Campionatul Mondial după eșecul cu Ungaria

România a pierdut prima dată, în faza inițială a grupelor, cu Danemarca, 31-39, iar acum ultima partidă, cea cu Ungaria, a spulberat de tot șansele pe care tricolorele le aveau la a merge în sferturile turneului ce are loc în aceste zile în Olanda și Germania. Din păcate, eșecul în fața Ungariei a pus capăt drumului pe care România îl are la Mondial, însă mai rămâne un obiectiv pentru jucătoarele noastre.

Înainte de startul întrecerii, obiectivul setat a fost o clasare între primele 10 echipe, iar această bornă încă poate fi atinsă. Trupa condusă de Ovidiu Mihăilă are însă nevoie de victorii în ultimele două partide, cu Elveția și Senegal, însă nici așa nu există garanția că un loc între primele 10 formații va fi garantat, conform calculelor existente în acest moment.

Ce-și propune România la ultimele meciuri de la Mondial, după ce șansele la sferturile de finală s-au risipit

Clasamentul echipelor de pe locurile 9-24 urmează să fie stabilit în funcție de puncte și golaveraj, după ce toate partidele din grupele principale vor fi terminate. Concret este faptul că tricolorele au nevoie de o clasare pe locul 3 în grupă pentru a putea spera la poziția a 9-a sau a 10-a la finalul turneului. Urmează confruntarea cu Senegal, ce se va disputa vineri, 5 decembrie, de la ora 16:30.

România pornește cu prima șansă la victorie, cât și la confruntarea cu Elveția, ce se va disputa pe 7 decembrie, de la ora 19:00. Selecționerul a vorbit despre obiectivul echipei după meciul cu Ungaria: „Trebuie să ne păstrăm motivația, de obiectiv răspund eu, indiferent de context și conjunctură. Rugămintea mea este să arătăm acest spirit până la final, nu se știe ce se poate întâmpla, ne trebuie maturitate și concentrare ca la început, să intrăm și să câștigăm. E vorba de imaginea României și de unele aspecte la unele trageri din viitor”.

Clasările României la Mondial de-a lungul timpului

  • 1957 – locul 9
  • 1962 – campioană
  • 1965 – locul 6
  • 1971 – locul 4
  • 1973 – locul 2
  • 1975 – locul 4
  • 1978 – locul 7
  • 1982 – locul 8
  • 1986 – locul 5
  • 1990 – locul 7
  • 1993 – locul 4
  • 1995 – locul 7
  • 1997 – locul 12
  • 1999 – locul 4
  • 2001 – locul 17
  • 2003 – locul 10
  • 2005 – locul 2
  • 2007 – locul 4
  • 2009 – locul 8
  • 2011 – locul 13
  • 2013 – locul 10
  • 2015 – locul 3
  • 2017 – locul 10
  • 2019 – locul 12
  • 2021 – locul 13
  • 2023 – locul 12
