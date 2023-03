Răspuns tăios al lui Marcel Pușcaș, făcut „bufon” de CFR Cluj. „Să-și ia traducător de limba română!” Dă exemplu un „tămbălău” al Craiovei lui Rotaru. Video exclusiv

Sepsi – CFR Cluj 2-2 a fost un meci urmărit cu mare atenție și de oficialii celor de la FCU Craiova 1948. Marcel Pușcaș, președintele oltenilor, și-a exprimat public temerile înaintea partidei. acesta dădea de înțeles că pentru campioni ar putea fi de interes să piardă la Sfântul Gheorghe, practic doar 1,5 puncte după înjumătățire, și să își asigure 6 puncte în play-off cu Sepsi.

Marcel Pușcaș, răspuns tăios pentru Cristi Balaj. Ce i-a transmis oficialului de la CFR Cluj, care l-a făcut bufon pentru scenariul pe care și l-a imaginat

Desfășurarea partidei de la Sfântu Gheorghe a demonstrat că rezultatul a fost decis pe teren, iar presiunea pusă de Marcel Pușcaș nu își avea rostul. Din acest motiv, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

La doar câteva minute după Cristi Balaj, Marcel Pușcaș a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și i-a dat la rândul său replică oficialului campioanei. Pușcaș consideră că nu a avut niciun fel de acuză în postarea sa și și-a explicat poziția și trimiterile spre Cooperativa lui Jean Pădureanu.

VEZI VIDEO MAI JOS

“Îi recomand să citească mai atent ceea ce am scris și să îmi spună unde este cea mai mică acuzație făcută la adresa oricărui club. Dacă știe limba română citește și înțelege că nu este nicio acuzație, nici măcar un rând. Nu știu de ce e supărat domnul Balaj, habar nu am.

ADVERTISEMENT

Robert Niță a intervenit în discursul lui Marcel Pușcaș: “Domnul Pușcaș, Jean Pădureanu ce era? Șeful circului? Vă refereați la Cooperativă!”

Putem fi bufoni oricare dintre noi, pe lumea asta sunt foarte mulți bufoni. Citiți faptul că vreau să plec la Sfântu Gheorghe să văd dacă mai există printre noi spiritul lui Jean Pădureanu. După care spun că sunt convins că nu mai există. Care e acuzația?”, a explicat Marcel Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA, moment când a fost întrerupt de Robert Niță.

“Domnul Pușcaș, Jean Pădureanu ce era? Șeful circului? Vă refereați la Cooperativă!”, a venit imediat replica tăioasă de la influencerul FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Totuși, Marcel Pușcaș a insistat că postarea sa nu a fost o acuzație, ci mai degrabă o remarcă pentru integritatea meciurilor din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

“Dar citiți, e limba română! După aia spun că sunt convins că nu mai există spiritul lui Jean Pădureanu. Că Pădurenii au dispărut dintre noi și că am rămas cu predictibilitatea. Suntem convinși că nu mai sunt blaturi. Ce Dumnezeu e așa greu! Nu am de ce să îmi cer scuze. Nu am acuzat pe nimeni de nimic”, a replicat Marcel Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA.

Marcel Pușcaș amintește scandalurile din ultimii ani din fotbalul românesc: “A fost un mare tămbălău, nu mai țin minte la care meci”

Marcel Pușcaș a făcut repede tranziția din defensivă spre atac și a amintit că în SuperLiga există polemici mult mai aprinse. Apoi a reamintit că au fost meciuri de campionat, edițiile trecute, chiar în play-off, în care au fost trimiși juniorii în teren. Deși a spus că nu își amintește meciul, chiar Universitatea Craiova, rivala FCU Craiova, a aplicat această strategie cu Viitorul. Iar FCSB s-a răzbunat și a răspuns la fel într-un duel cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

“Nu e nicio presiune, fiecare meci trebuie să se joace pe teren. Așa, dacă vorbim despre presiune, la fiecare etapă există presiune post și ante meci la adresa arbitrilor. Uitați-vă ce se spune despre arbitraje după fiecare meci, e acuzație mai gravă decât cea pe care am făcut-o eu, care nici nu am făcut-o de fapt. Sau înainte de meci, aoleu iar ne arbitrează X-ulescu sau Y-ulescu.

ADVERTISEMENT

A ieșit Balint după un meci UTA cu nu știu cine, Dan Petrescu la adresa fiecărui arbitru. Alea nu sunt acuzații? Cel puțin la fel de grave, pentru că sunt directe la persoană. Eu nu m-am adresat la nicio persoană și am acuzat pe cineva. Doar că s-ar putea să mă gândesc că se poate întâmpla în 2023 ce s-a mai întâmplat în 2013 sau în 2003.

Marcel Pușcaș, recomandare pentru Cristi Balaj în plin scandal după Sepsi – CFR Cluj 2-2: “Să își ia traducător de limba română!”

Acum doi ani nu a fost un meci în care s-au trimis juniorii în teren la nu știu ce etapă? Nu mai trăia Jean Pădureanu. A fost un mare tămbălău, nu mai țin minte la care meci a fost. Să mă suspende pentru ce? Să facă referat Balaj, are dreptul. Dar îi recomand să citească exact ce am scris. Așa cum mi se recomanda mie să îmi iau traducător de limba maghiară, așa să își ia și Cristi Balaj traducător de limba română”, a mai spus Marcel Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Primăvara a venit cu soare și vești bune! Fanatik SuperLiga, emisiunea care dă tonul la exclusivități în fotbalul românesc, poate fi urmărită începând de săptămâna trecută în fiecare zi de luni până vineri, de la 10:30. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .