Răspuns uluitor al lui Gigi Mustață când a vorbit despre singurul jucător care i-a plăcut la FCSB contra Rapidului

Înfrângerea din derby-ul cu Rapid București i-a afectat enorm pe suporterii de la FCSB, iar Gigi Mustață a spus cine este singurul jucător de la FCSB care i-a plăcut. Liderul galeriei „roș-albastre” anunță că vor rămâne în continuare lângă trupa lui Elias Charalambous.

Gigi Mustață, despre Rapid – FCSB 4-0: „S-a pierdut o bătălie, dar mai e până la război”

Speranțele „roș-albaștrilor” la titlul din SuperLiga încă există, însă . Gigi Mustață a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a analizat derby-ul de pe Arena Națională.

„S-a pierdut o bătălie, pentru că până la război mai e. S-a pierdut foarte urât cu scorul ăsta, atitudine zero. Nu am avut ce să fac, doar să le explic băieților că suntem în continuare lângă ei. Important este să nu creăm un haos sau o atmosferă neplăcută la echipa.

Este umilitor rezultatul, dar trebuie să fim lângă ei, pentru că șanse la campionat sunt. Nu putem să venim și să ne luăm de jucători, trebuie să înțeleagă că fotbalul se joacă pe goluri, în echipă. Dacă nu ai atitudine și ambiție când intri într-un derby cu Rapid sau Dinamo trebuie să îți pui un semn de întrebare ca fotbalist.

Păcat că au fost 10.000 de oameni în peluză și s-a cântat. A fost peluza plină la noi, dacă vă uitați la ei este mai greu pentru că e Arena Națională, nu e Giulești cu 13.000. Tribuna a doua la 3-0 au plecat, steliștii au plecat acasă la rezultatul ăsta.

Meciul este câștigat de noi suporterii și ei să o lase mai moale, e greu. Au fost 25.000, așa că să o lase mai moale. Au câștigat, trebuie să spui lucrurile așa cum sunt. Are dreptate la capitolul ăsta, dar la suporteri să o lase mai moale, ieri nu se auzeau la 0-0, 1-0 și 2-0. Unde vin 10.000 în deplasare, oricum îi urc sus la zburători”, a spus Mustață.

Vlad Chiricheș, singurul jucător pe placul lui Gigi Mustață de la FCSB în derby-ul cu Rapid

Gigi Mustață a spus că . Stoperul trecut prin Seria A și Premier League nu a jucat pe Arena Națională, însă s-a aflat pe banca de rezerve.

„(n.r. a fost vreun jucător care a trecut testul la FCSB) Chiricheș de pe bancă. Sperăm să revină și el, să ne vină în echipă. Aveam nevoie de un jucător cu experiență la 1-0, să calce accelerația și să dea curaj în vestiar.

Au fost mai buni, nu am ce să zic. Mergem înainte, dar să nu înceapă să se înece la mal. Acum începe campionatul, poate a avut dreptate și Florinel. Mai bine luăm dușul rece acum și să dăm drumul la treabă în play-off.

Toți suntem supărați și eu am fost supărat până dimineață. Acum ce să fac, a venit o altă zi și trebuie să ne gândim înainte. Viața spune să te duci înainte, dacă trăim cu trecutul e mai nasol. A luat bătaie Bayern de la Mainz, ce facem acum?”, a mai spus Mustață la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, doar pe , în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Bine că s-a întâmplat acum și nu în play-off”

„Rapid nu a luat bătaie de la Iași? Suporter înseamnă să fim alături de echipă și la bine și la rău. Nu au arătat absolut nimic, ne gândeam ce se întâmplă cu ei, pentru că nu joacă nimic. Le-am explicat că scorul este umilitor, dar nu este niciun fel de problemă.

A venit Chiricheș cu o îmbărbătare pentru toată lumea. Am spus clar că este un început de campionat și trebuie să fim alături de ei. Bine că s-a întâmplat acum și nu în play-off, să pierzi campionatul sau ceva de genul.

Ultima etapă avem la Rapid și poate în ultima etapă sărbătorim la ei. Să conștientizeze că trebuie să își dea viața pe teren cu Rapid și Dinamo, ce putem să le facem. Nu este normal ca suporterii să fie supărați?

Primul meci acasă îl avem cu Sepsi, trebuie să ne intereseze ce facem noi, nu ce fac alții. Dacă se termină la egalitate de puncte suntem campioni. Este suficient să ai și un punct, important este să ai atitudine în teren și ieși campion”, a declarat liderul galeriei de la FCSB.

Mesaj pentru jucătorii de la FCSB: „Atitudine și ambiție”

„Atitudine, ambiție și rezultatele vin. Aseară chiar a fost o dezamăgire mare rău, nu am vorbit cu nimeni, nu am răspuns la telefon până azi la 10. Trebuie neapărat să fim acolo unde trebuie. Acum în situații grele o echipă are nevoie de suporteri și să arăți că ești suporter te duci pe drumul cel bun cu ei.

Dăm la o parte ce a fost și mergem pe drumul cel bun. Dăm în spate ce a fost, trebuie să realizeze că echipa asta este cea mai iubită din România. Dacă nu realizezi lucrurile astea, atunci le lăsăm de fotbal.

Nu știi ce se întâmplă, în fotbal este mingea rotundă. Dacă ai atitudinea de aseară îți iei gândul de la campionat. Îl iau cei care îl doresc și au atitudine”, a adăugat Gigi Mustață.

