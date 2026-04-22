Răspunsul aiuritor al șefei Centrului de Sănătate Mintală, după ce a cheltuit 40.000 de lei pe telefoane iPhone 17 și Samsung S25: ”Consumă mai puțină energie”

În luna finalul anului 2025, Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății, a făcut o achiziție directă de 7.753 euro (39.278,94 lei) în cadrul Programului pentru servicii de sănătate. Mai exact, instituția a cumpărat de pe platforma eMag, trei telefoane iPhone 17 și două Samsung S25 (în diverse variante și configurații), plus căști și accesorii. De remarcat faptul că modelele iPhone 17Pro și 17Pro Max ale producătorului american Apple s-au lansat oficial în România abia în septembrie 2025 (cu doar două luni înaintea achiziției), în vreme că modelele coreene de la Samsung erau ceva mai ”vechi”, din februarie 2025.

Probabil că vă întrebați de ce avea nevoie centrul de sănătate mintală de telefoane de ultimul tip, în valoare de 7.700 de euro… Ei bine, răspunsul vine de la directorul CNSMLA și este unul cel puțin surprinzător.

Cum arată criza în Ministerul Sănătății: 40.000 de lei fără TVA pentru cinci telefoane de top, căști și accesorii

Cătălina Constantin, directorul Centrului Națională de Sănătate Mintală și Luptă Antidorg, nu vede nimic scandalos în faptul că o instituție publică, ce se finanțează integral de la stat, să cheltuie 40.000 de lei pe de top, în plină criză economică. Aceasta susține că achiziția a respectat prevederile legale și că toate documentele de natură publică .

Potrivit datelor obținute de FANATIK, lista completă a produselor electronice cumpărate de CNSMLA în noiembrie 2025 cuprinde:

Telefon mobil Apple iPhone 17 Pro , 512GB, 5G, Cosmic Orange+Asigurare Protect+ 2 Ani (2 bucăți) – 14.787,42 lei

, 512GB, 5G, Cosmic Orange+Asigurare Protect+ 2 Ani (2 bucăți) – 14.787,42 lei Telefon mobil Apple iPhone 17 Pro Max, 512GB, 5G, Cosmic Orange+Asigurare Protect+ 2 Ani (1 bucată) – 8.030,07 lei

512GB, 5G, Cosmic Orange+Asigurare Protect+ 2 Ani (1 bucată) – 8.030,07 lei Telefon mobil Samsung Galaxy S25+ , Dual SIM, 12GB RAM, 512GB, 5G, Navy+ Asigurare Protect+ 2 Ani (1 bucată) – 5.506,00 lei

, Dual SIM, 12GB RAM, 512GB, 5G, Navy+ Asigurare Protect+ 2 Ani (1 bucată) – 5.506,00 lei Telefon mobil Samsung Galaxy S25 Ultra, Dual SIM, 12GB RAM, 512GB, 5G, Jetblack +Asigurare Protect+ (1 bucată) – 5.028,87 lei

Dual SIM, 12GB RAM, 512GB, 5G, Jetblack +Asigurare Protect+ (1 bucată) – 5.028,87 lei Căști Apple Airpods Pro (3rd Generation) Carcasa MagSafe (USB-C) (3 bucăți) – 3.099,15 lei

(3rd Generation) Carcasa MagSafe (USB-C) (3 bucăți) – 3.099,15 lei Căști bluetooth Samsung Galaxy Buds3 , Silver (2 bucăți) – 1.160 lei

, Silver (2 bucăți) – 1.160 lei Husă de protecție Apple Clear Case cu MagSafe pentru iPhone 17Pro, Transparent (2 bucăți) – 487,58 lei

Husă de piele pentru telefoane de bugetari

Încărcător rețea Samsung , 45W, Power Adapter (TA only, W/O Cable) Power, Black (2 bucăți) – 310,90 lei

, 45W, Power Adapter (TA only, W/O Cable) Power, Black (2 bucăți) – 310,90 lei Încărcător rețea Apple, USB Type C, 20W, Alb (3 bucăți) – 327,69 lei

USB Type C, 20W, Alb (3 bucăți) – 327,69 lei Husă de protecție Apple Clear Case cu MagSafe pentru iPhone 17 Pro Max, Transparent (1 bucată) – 243,79 lei

Transparent (1 bucată) – 243,79 lei Husă de protecție Samsung Kindsuit Leather Case pentru Galaxy S25 Ultra , Black (1 bucată)– 218,48 lei

, Black (1 bucată)– 218,48 lei Husă de protecție Samsung Silicone Case pentru Galaxy S25+, Black (1 bucată) – 78 de lei

Total: 39.278,94 lei (7.752,68 euro), fără TVA.

Șefa centrului de sănătate mintală invocă ”dezvoltarea durabilă” în achiziția telefoanelor de lux

Cătălina Constantin, directoarea CNSMLA, e de părere că a a existat o necesitate în achiziția acestor produse de lux, subliniind faptul că aparatura a fost cumpărată printr-un program cu finanțare nerambursabilă.

Aceasta aduce în discuție și câteva argumente cel puțin discutabile. Ea spune că telefoanele de ultimă generație au fost cumpărate potrivit ”principiilor dezvoltării durabile” dar alegerea are legătură și cu obiectivele programului – .

Trebuie menționat faptul că centrul funcționează ca o unitate sanitară fără paturi, având un rol de coordonare, implementare și evaluare a politicilor de sănătate mintală, respectiv a politicilor de prevenire și tratament al adicțiilor.

Telefoane de ultimul tip pentru a suna medicii și psihologii

Centrul de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog nu participă la acțiuni operative cum sunt raziile poliției împotriva traficanților de droguri. Activitățile centrului se rezumă la campanii de informare în școli, în colaborare cu poliția sau cu Agenția Națională Antidrog (în elaborarea Strategiei Naționale Antidrog). CNSMLA colaborează, de asemenea, cu psihologi și medici.

”Necesitatea realizării achiziției rezidă în justificarea depunerii și câștigării programului cu finanțare nerambursabilă din bugetul căreia aceasta face parte; principiile dezvoltării durabile, (dintre care amintim utilizarea îndelungată a bunurilor, consumul redus de energie, securizarea datelor) au stat la baza fundamentării, coroborate cu obiectivele programului (din domeniul substanțelor psihoactive ilegale) și situația de fapt și de drept a responsabilului de implementare a programului (lipsă echipamente și spații adecvate)”, a explicat șefa CNSMLA, la interpelarea deputatului Silviu-Titus Păunescu.

Banii vin de afară și nu trebuie returnați

Un alt argument adus de directoarea din Ministerul Sănătății este că achiziția era aprobată cu mult înaintea crizei economice. Cu alte cuvinte, instituția ar fi vrut să cumpere telefoane mai ieftine, dar n-am mai avut cum.

”Achiziția s-a derulat în deplină legalitate, în conformitate cu toate actele normative incidente în cauză; programul, inclusiv bugetul, preced contextul actual economic, iar finanțarea este din fonduri externe nerambursabile. Furnizorul produselor în cauză a fost eMag (persoană juridică Dante International), achiziția fiind una directă, conform prevederilor legale, toate documentele de natură publică se regăsesc în SICAP”, a încheiat directoarea CNSMLA.

Guvernul elvețian, partenerul României în programul pentru care s-au achiziționat telefoanele iPhone 17 și Samsung S25

Programul Serviciilor de Sănătate, în cadrul căruia s-a făcut achiziția de telefoane de ultimă generație, vizează ”creșterea capacităților de prevenire și tratament al dependenței copiilor și adolescenților din România”, potrivit datelor de pe site-ul instituției. Acesta se desfășoară în cadrul unui program de cooperare România – Elveția iar unul dintre obiective este selecția a patru centre de sănătate pentru prevenirea și tratamentul adicțiilor pediatrice, care vor beneficia de formare, personal suplimentar și investiții de aproximativ 120.000 de franci elvețieni.