Răspunsul arogant al lui Selly la întrebarea lui Horia Ivanovici: ”Tu dormi noaptea bine?”. Influencerul recunoaște că a expus minorii la mesaje nocive, la Beach, Please!: ”Credeți că nu au auzit de astea”

Influencerul Selly a dezvăluit că a făcut primul milion de euro la 19 ani și că începând din 2025, brandul Beach Please! îi aparține integral, după ce Global Music s-a retras din proiect. Într-un clip postat pe Youtube, Selly a explicat că este singurul care ar trebui ”să fie înjurat” pentru ceea ce s-a întâmplat pe scenă la Costinești.

Clip de 16 minute în care Selly își laudă realizările și refuză să-și asume responsabilitatea pentru incidentele ”minore” de la Beach, Please!

Într-un clip de 17 minute, Selly a răspuns acuzațiilor care circulă în spațiul public în contextul scandalului uriaș provocat de evenimentele de la Beach, Please. În vârstă de 24 de ani, influencerul a evitat să-și ceară scuze pentru , acolo unde un tânăr a ajuns în spital după ce a fost îndemnat de un artist să se arunce de pe scenă iar un alt interpret a înjurat România pe versurile unei melodii.

În ambele cazuri, Selly a arătat cu degetul către artiști, refuzând să-și asume în vreun fel responsabilitatea, în calitate de organizator al festivalului Beach, Please!.

Selly, răspuns pentru Horia Ivanovici: ”Dorm foarte bine. Părerea generală e covârșitor pozitivă”

Selly a ales să-și înceapă răspunsul cu un pasaj dintr-o discuție purtată de jurnalistul Horia Ivanovici cu Dumitru Dragomir, fost șef al Ligii Profesioniste de Fotbal.

”Băi Selly, dormi noaptea bine? Eu am copii acasă. Bă, tu dormi noaptea? Ești… Doar că îți intră milioanele în cont?”, a fost întrebarea pe care Horia Ivanovici i-a pus-o public lui Selly, în cadrul emisiunii pe care o moderează.

Răspunsul lui Selly a fost că doarme ”foarte bine”, pentru că la Beach, Please! nu a văzut decât tineri care ”s-au simțit bine” și au legat prietenii.

”Dorm foarte bine știind că am avut 150.000 de persoane care s-au distrat, care s-au simțit bine, care și-au legat prietenii, care și-au făcut amintiri. Și acum, deși opinia publică, părerea generală este una covârșitor pozitivă, am văzut câteva lucruri în spațiul public la care chiar aș vrea să răspund. Pe unele le înțeleg de unde vin, iar altele m-au șocat pur și simplu”, a declarat Selly într-un răspuns postat pe Youtube.

Poreclit ”Ceaușescu” chiar de tinerii prezenți la eveniment, Selly a dat de înțeles că iar atacurile pur și simplu l-au șocat, în condițiile în care, din perspectiva lui, Beach Please! a fost un eveniment organizat aproape perfect.

Afirmația șocantă a lui Selly: ”Credeți că minorii de la Beach, Please! nu au auzit de sex și droguri în viața lor?”

Selly face și o afirmație de-a dreptul șocantă. El spune că ”doar 20%” dintre cei prezenți la festival e reprezentat de minori, însă aceștia știau exact că artiștii care urcă pe scenă cântă despre sex și droguri. Cu alte cuvinte, nu ar fi nimic greșit din faptul că au fost expuși în mod organizat la astfel de mesaje, de către un organizator-adult, doar pe baza unui acord semnat din partea părinților. Pentru că, oricum, știau la ce vin…

”În primul rând, procentul de minori de la festivalul nostru este de doar 20%. Restul de 80% sunt majori – tineri între 18 și 25 de ani în mare parte. Majori, care au discernământ, care au drept de vot, care au dreptul de conduce un automobil și care au dreptul de a asculta ce muzică vor ei. Că de aia sunt majori.

Iar restul de 20%, minori, majoritatea dintre ei, apropo, între 16 și 17 ani, au venit acolo cu acordul semnat al părintelui. Și sincer, voi chiar credeți că nu au auzit o înjurătură în viața lor. Sau că n-au mai auzit de sex sau de droguri în viața lor? Știau exact ce artiști cântă, toți sunt trecuți pe afiș. Ei au venit acolo pentru că asta e muzica pe care o ascultă în fiecare zi în căști”, a mai spus Selly, într-un moment de maximă sinceritate.

Cum a răspuns Selly la acuzațiile care au circulat în spațiul public.

1. Festivalul Beach, Please pervertește mințile tinerilor prin mesaje toxice

”Ce s-a întâmplat acolo, fraților, ce s-a întâmplat mai exact? S-a întâmplat că 150.000 de oameni s-au simțit bine, au dansat, au cântat la unison, asta s-a întâmplat. Mesajele cu înjurături? Asta e muzica hip hop, are și astfel de mesaje. Vreți să le interziceți, asta vreți? Eu n-aș vrea să ne întoarcem la cenzură”.

2. Despre incidentul în care un tânăr se aruncă de pe scenă și ajunge la spital, după ce a fost încurajat în acest sens de un artist prezent pe scenă.

”A fost un incident nefericit, gestul artistului a fost iresponsabil. Nu vom mai lucra niciodată cu acest artist. De acum avem o regulă nouă: nu mai permitem niciunui participant să urce pe scenă chiar dacă este invitat de artist. Pe lângă asta au mai fost și alte incidente minore, dar per total mă bucur din suflet că acest festival s-a desfășurat în condiții bune”.

3. Despre Albert NBN, trapperul care a înjurat România de pe scena Beach, Please!

”Este un artist care are un vers în care își înjură în mod direct țara. Un vers care i-a indignat pe mulți, un vers care nici mie nu îmi place. Dar, repet, această piesă există în spațiul public, pe internet, de ani de zile. Dacă avem o problemă cu mesajul din această piesă putem discuta despre asta, dar faptul că ea este cântată pe internet sau este cântată la un festival – este tot un spațiu public. 12 ore pe zi, timp de 5 zile înseamnă 3.600 de minute de muzică, iar unii aleg să se abată asupra unui singur vers, cântat o singură dată, pe o scenă secundară a festivalului”.

4. Despre ipoteza că este marioneta unor oameni mult mai puternici care s-ar afla în spatele lui.

”Aș vrea să vă rog să nu mai spuneți chestia asta, pentru că totuși am și eu 24 de ani, nu mai sunt copil, am o vârstă, muncesc de la 11 ani, am fire albe în cap. Spuneți și voi: omul sistemului, nu mai spuneți copilul. Omul sistemului mi se pare bombă, e cel mai bun compliment posibil. Părinții mei cred că sunt foarte mândri de asta. Nu vreau să fie lipsă de modestie, dar dacă pentru unii, singura explicație posibilă a succesului pe care eu îl am e că în spatele meu ar fi politicieni, servicii sau Soros… vă dați seama că e măgulitor, îmi place”.

Selly, mulțumit că a ajutat lupta cu deficitul bugetar

Selly s-a mai lăudat că festivalul Beach, Please! a generat peste 100 de milioane de euro în economia locală și că peste 4.500 de persoane au lucrat la organizarea lui. Influencerul nu a ratat ocazia să se laude că ”într-o perioadă cu mare deficit bugetar”, a adus foarte mulți bani la buget.

În aceeași notă, el i-a îndemnat pe tinerii care au participat la Beach, Please! 2025 să se grăbească să-și cumpere abonamente pentru anul viitor până în luna august, pentru a beneficia de o reducere substanțială.