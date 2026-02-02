Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Reghecampf e convins că FCSB va prinde play-off-ul în SuperLiga

FCSB a câștigat cu 1-0 meciul cu Csikszereda, dar e în continuare departe de play-off. În acest moment, echipa lui Elias Charalambous e la patru lungimi de top 6. Cu toate acestea, Laurențiu Reghecampf

„(n.r. – Prinde FCSB play-off-ul?) Da, 100%! Pentru că nivelul campionatului în anul acesta e mai bun decât ce a fost în anii precedenți, mi-aș dori un play-off cu Craiova, Rapid, Dinamo, FCSB, CFR Cluj și încă o echipă. Eu așa m-aș gândit că ar fi un play-off cu meciuri foarte frumoase.

Pentru că avem experiența asta și știm din anii precedenți, întotdeauna o echipă care a intrat din întâmplare în play-off, a jucat primul meci cu ambiție mai mare, dar, având în vedere diferența de valoare, după al doilea meci, echipa respectivă era echipa care era bătută de toate echipele.

Și cumva se pierdea echilibrul din play-off. Ajungeau să rămână 2-3 echipe, care își luau 1-2 echipe și cealaltă 1-2 echipe. În momentul când o să ai Rapid, Craiova, Dinamo, CFR, FCSB și încă o echipă cu un parcurs bun, cum ar fi U Cluj. Echipe care până acum au jucat un fotbal bun. Iar U Cluj merită să intre în play-off dacă bate Rapid la București cu2-0.

Atunci vom avea un play-off în care se vor întâmpla lucruri pe care nu le putem știi dinainte. Dar dacă vor fi două echipe care nu au niciun fel de aspirații să câștige, să ajungă mai sus, va fi o competiție între primele două echipe și după etapa a 3-a din play-off vom știi campioana”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

2 titluri de campion al României are ca antrenor cu FCSB Laurențiu Reghecampf