Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv

Laurențiu Reghecampf, fost antrenor și campion cu FCSB, nu a stat pe gânduri când a fost întrebat dacă gruparea roș-albastră va ajunge în play-off. Unde o vede tehnicianul pe echipa lui Gigi Becali la finalul sezonului
Cristian Măciucă
02.02.2026 | 13:10
Raspunsul bomba pe care la dat Reghecampf cand a fost intrebat daca FCSB prinde playofful Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Din vară, Laurențiu Reghecampf o antrenează pe Al-Hilal Omdurman, din Sudan. Cu toate acestea, tehnicianul în vârstă de 50 de ani e în continuare cu ochii pe FCSB, echipă la care a reușit cele mai mari performanțe.

Reghecampf e convins că FCSB va prinde play-off-ul în SuperLiga

FCSB a câștigat cu 1-0 meciul cu Csikszereda, dar e în continuare departe de play-off. În acest moment, echipa lui Elias Charalambous e la patru lungimi de top 6. Cu toate acestea, Laurențiu Reghecampf nu vede o a doua parte a campionatului fără roș-albaștri.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Prinde FCSB play-off-ul?) Da, 100%! Pentru că nivelul campionatului în anul acesta e mai bun decât ce a fost în anii precedenți, mi-aș dori un play-off cu Craiova, Rapid, Dinamo, FCSB, CFR Cluj și încă o echipă. Eu așa m-aș gândit că ar fi un play-off cu meciuri foarte frumoase.

Pentru că avem experiența asta și știm din anii precedenți, întotdeauna o echipă care a intrat din întâmplare în play-off, a jucat primul meci cu ambiție mai mare, dar, având în vedere diferența de valoare, după al doilea meci, echipa respectivă era echipa care era bătută de toate echipele. 

ADVERTISEMENT
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest MC sărac, patetic...
Digi24.ro
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest MC sărac, patetic și drogat. O să-l dau în judecată”

Cum ar vrea Reghecampf să arate play-off-ul SuperLigii în acest sezon

Și cumva se pierdea echilibrul din play-off. Ajungeau să rămână 2-3 echipe, care își luau 1-2 echipe și cealaltă 1-2 echipe. În momentul când o să ai Rapid, Craiova, Dinamo, CFR, FCSB și încă o echipă cu un parcurs bun, cum ar fi U Cluj. Echipe care până acum au jucat un fotbal bun. Iar U Cluj merită să intre în play-off dacă bate Rapid la București cu2-0.

ADVERTISEMENT
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe...
Digisport.ro
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România

Atunci vom avea un play-off în care se vor întâmpla lucruri pe care nu le putem știi dinainte. Dar dacă vor fi două echipe care nu au niciun fel de aspirații să câștige, să ajungă mai sus, va fi o competiție între primele două echipe și după etapa a 3-a din play-off vom știi campioana”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

  • 2 titluri de campion al României are ca antrenor cu FCSB Laurențiu Reghecampf

VERDICT CLAR din Rwanda! PLAY-OFF-UL DE FOC pe care Laurentiu Reghecampf il vrea in SuperLiga

„Hagi a fost opțiune de mai multe ori”. Prima reacție oficială despre o...
Fanatik
„Hagi a fost opțiune de mai multe ori”. Prima reacție oficială despre o eventuală numire a „Regelui” ca selecționer. Exclusiv
Jucătorul de la U Cluj pe care a pus ochii Gigi Becali. „Probabil...
Fanatik
Jucătorul de la U Cluj pe care a pus ochii Gigi Becali. „Probabil va face o ofertă”. Exclusiv
Matei Popa, debutantul de 18 ani din poarta FCSB, analizat la sânge: „E...
Fanatik
Matei Popa, debutantul de 18 ani din poarta FCSB, analizat la sânge: „E de viitor, dar i se face o nedreptate lui Toma”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Triplul campion al României l-a distrus pe fostul finanțator din Liga 1: 'Zgârcit...
iamsport.ro
Triplul campion al României l-a distrus pe fostul finanțator din Liga 1: 'Zgârcit ca un arici, a fost cea mai proastă experiență! Gigi Becali îmi e cel mai drag, are un suflet pur'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!