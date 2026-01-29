News

Răspunsul incredibil dat de DGASPC în cazul minorilor care au desfigurat un taximetrist, la Mureș. Ce urmărește ancheta: „La acest moment, nu putem vorbi de o culpă”

Cazul tinerilor minori care au atacat un taximetrist din Târgu Mureș: FANATIK are detalii în exclusivitate. Ce face DGASPC Mureș și ce se întâmplă cu victima
Dan Suta
29.01.2026 | 17:07
Cazul celor trei minori de 13, 15 și 16 ani care au atacat cu cuțitul un taximetrist în vârstă de 54 de ani a intrat în atenția DGASPC Mureș. În timp ce doi dintre adolescenți au fost arestați pentru 30 de zile, cel de-al treilea, în vârstă de 13 ani, nu va răspunde penal, la fel ca în cazul minorului criminal de la Cenei, cel care l-a ucis pe Mario Berinde.

Cei trei locuiau într-o casă de tip familial. În timp ce băieții de 15 și 16 ani se află sub custodia polițiștilor, cel care nu poate răspunde penal rămâne în sistemul de protecție. FANATIK a discutat cu un reprezentant al DGASPC Mureș pentru a afla ce s-a întâmplat înainte de atac, dar și ce măsuri se vor lua după ce încă un caz în care sunt implicați infractori minori au pus pe jar autoritățile.

DGASPC va discuta cu angajații centrului din Sâncrai, investigația urmând să scoată la iveală unde au greșit cei care trebuiau să îi supravegheze pe minorii care au plecat la o oră târzie din acea casă. Au plecat, mai exact, la 23:40 din casa de tip familial.

„Șeful complexului, angajații casei respective vor trebui să ne dea niște explicații”

Procedural, spune reprezentantul DGASPC, a fost întocmită o fișă de incident, în care s-a consemnat plecarea voluntară a minorilor, numărul acestora și contextul plecării. Urmează însă o analiză mult mai amplă. Doru Constantin, purtătorul de cuvânt al DGASPC Mureș ne-a spus că nu există informații despre un istoric problematic al celor trei minori, neputând să ne spună de ce au plecat de la acel centru și la cine voiau să ajungă cu taxiul.

„Având în vedere ora destul de târzie la care au părăsit locația complexului, neavând bilet de voie din partea educatorului, a instructorilor de educație sau îngrijitorilor, când au părăsit casa fără acordul lor, noi am fost notificați de îndată. Se face o fișă de incident, se consemnează plecarea voluntară, numărul persoanelor, trei în cazul ăsta, care au fost discuțiile, sigur, asta e doar procedural. Șeful complexului, angajații casei respective vor trebui să ne dea niște explicații”, a declarat Doru Constantin, pentru FANATIK.

Întrebat cum a fost posibil ca minorii să plece fără bilet de voie, aproape cu noaptea-n cap, deși erau supravegheați, purtătorul de cuvânt al DGASPC Mureș ne-a oferit un răspuns neașteptat. Acesta ne-a mai spus și ce se întâmplă cu minorul de 13 ani ani: va avea parte de psihoterapie și de o consultație psihiatrică.

Copilul de 13 ani, expertizat psihiatric

„Casa este în comuna Sâncrai din județul Mureș. Vorbim de un serviciu social unde sunt ocrotiți acești copii. Ei au fost supravegheați, doar că au plecat de acolo fără aprobarea acestora. Efectiv, au ieșit pe ușă. Nu au existat probleme cu ei în trecut, cel puțin nu știu, o să mă interesez mai bine. Copilul de 13 ani va rămâne în continuare la casa de tip familial. Evident, e nevoie și de un consult neuro-psihiatric, care cred că s-a și efectuat și consiliere psihologică individuală”, ne-a mai spus reprezentantul DGASPC.

Ce riscă angajații centrului de copii dacă rezultatele anchetei vor arăta că nu și-au făcut treaba

Întrebat ce măsuri se pot lua dacă se va descoperi că angajații acelei case de tip familial nu și-au făcut treaba, acesta ne-a zis că riscă de la avertismente scrise până la reducerea salarială: „Se pot da avertismente, se poate reduce salariul pe o anumită perioadă, cu un anumit procent. La cazul concret se va decide, în funcție de ce se va stabili în anchetă. La acest moment nu putem vorbi de o culpă a angajaților”.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 28 ianuarie. Trei minori au luat taxiul din Târgu Mureș, cu destinația Porumbeni, și au început o altercație cu șoferul pentru că nu aveau 30 de lei, banii de cursă. Aceștia l-au atacat pe bărbat, iar taximetristul a ajuns la spital după ce l-au tăiat pe față. Conducătorul auto este acum în afara oricărui pericol, având noroc că acel cuțitaș nu l-a atins într-o zonă sensibilă. Minorii care răspund penal sunt acuzați de procurori de „tentativă de omor”.

