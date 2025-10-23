Răspunsul lui Adrian Șut după ce Gigi Becali a spus că din cauza lui a pierdut FCSB cu Bologna

ADVERTISEMENT

Adrian Șut se află într-o formă foarte slabă în ultima vreme, iar mijlocașul lui FCSB pare conștient de acest lucru. La finalul partidei cu Bologna, fotbalistul campioanei și-a prezentat scuzele față de toată lumea și și-a asumat înfrângerea.

Adrian Șut și-a asumat vina după FCSB – Bologna 1-2. Ce a spus despre criticile lui Gigi Becali

FCSB a început slab duelul cu Bologna și a avut câteva minute oribile, în care italienii au taxat-o pe campioana României în două rânduri. Adrian Șut a fost cel care a oferit un „cadou” pentru deschiderea scorului, după ce a bâlbâit o minge în zonă centrală și a fost deposedat. Bologna a înscris în minutul 8, în urma acestei erori, și și-a dublat avantajul 4 minute mai târziu, iar la finalul partidei Adrian Șut și-a asumat vina în totalitate:

„Vreau să încep prin a-mi prezenta scuze colegilor, staff-ului și fanilor. Acest meci s-a pierdut din cauza mea! Am făcut o greșeală foarte mare și nu am mai putut respecta planul tactic. Când pleci de la 0-1 cu o greșeală ți se pune plumb în ghete! Da, mă simt responsabil, sunt un jucător cu destulă experiență. Nu trebuie să faci cadouri la un asemenea nivel.

Îmi pare rău, puteam face mult mai mult în repriza a doua. Băieții au alergat. Am avut o idee în cap, să joc în stânga sus, apoi m-am răzgândit și m-am blocat. Nu am mai putut lua decizia corectă și nu am mai văzut mingea. Nu sunt în măsură să discut despre declarațiile domnului Becali. Eu voi munci și voi da tot ce e mai bun. Din păcate, fotbalul este făcut și din greșeli. Nu vreau să spun ceva despre ce a declarat dânsul. Nici eu nu mai sunt jucătorul din sezonul trecut. Nu știu de ce. Nu pot să vă spun, dar am încredere în colegii mei că împreună vom ieși din această pasă și vom recăpăta încredere”, a declarat Adrian Șut, la

Cum a comentat patronul FCSB prestația lui Adrian Șut din meciul FCSB – Bologna

, care pe lângă jocul slab a făcut și o greșeală ce a fost pedepsită cu gol de Bologna, formație ce a cucerit Coppa Italia în sezonul trecut: „Ce să zic? Adică… Dacă la nivelul ăsta, dacă faci o greșeală… Meciul l-a pierdut Șut. Nu mi s-a părut Bologna o echipă așa de speriat.

Cu mai mult noroc și cu arbitraj mai bun… trebuie să luăm fundași și doi mijlocași, nu avem, Șut nu mai este, Baba dă pe lângă minge. Abia aștept să vină perioada de transferuri să-i arăt lui Șut cum stă pe banca de rezerve”, a spus Gigi Becali, conform sursei citate anterior.

Ce spunea Gigi Becali despre Adrian Șut în urmă cu doar câteva zile: „Se leagănă”

când patronul „roș-albaștrilor” nu a fost deloc mulțumit de prestația lui de la Clinceni, unde campioana României s-a făcut de râs împotriva echipei ce nu câștigase nicio partidă în primele 12 etape:

„Şut zici că doarme pe teren. Se leagănă… Şi aşa avea mersul legănat. Stai mă, terenul de fotbal are leagăne? O să îţi punem unul acolo. Se leagănă, el era ceas. Nu îl mai recunoşti. Saturaţia… oameni care n-au griji şi care n-au nici ambiţii. Ăia pe care îi vedeţi de aia costă milioane multe. Au fire de bărbaţi ambiţioşi care vor să câştige. Nu le pasă că au milioane în cont. Sunt multe caractere, că sunt bani mulţi. Eu nu am oameni care să dea război. O să iau în iarnă oameni de război”, a explicat Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.