Răspunsul lui Andrei Nicolescu, după ce Zeljko Kopic a cerut transferuri la Dinamo: „Doar atunci vom avea și jucători noi”

Andrei Nicolescu a făcut noi precizări despre transferurile la Dinamo. Ce răspuns i-a dat antrenorului Zeljko Kopic.
Mihai Dragomir
16.09.2025 | 22:29
Mai face Dinamo transferuri. Răspunsul lui Nicolescu pentru Kopic. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Dinamo e pe val în SuperLiga, după o nouă victorie în etapa a 9-a cu Petrolul (scor 3-0). La finalul meciului de pe „Ilie Oană”, Zeljko Kopic a cerut conducerii „câinilor” jucători noi. Ce răspuns a oferit Andrei Nicolescu a doua zi.

Ce a spus Andrei Nicolescu după ce Zeljko Kopic a cerut jucători noi la Dinamo

Dinamo arată din ce în ce mai bine, bifând mai multe rezultate favorabile. „Câinii” au reușit să acumuleze 18 puncte în primele 9 etape, regăsindu-se pe locul al 3-lea după încheierea acestei runde. La finalul jocului de la Ploiești, câștigat cu 3-0, Zeljko Kopic a cerut noi jucători.

A doua zi, Andrei Nicolescu a venit cu un răspuns pentru antrenorul echipei. Oficialul dinamovist este mulțumit de cum arată clubul în prezent, iar în privința transferurilor, el a mai precizat că există criterii bine definite pentru aducerea de noi jucători.

„Asta e cel mai important!”

„Suntem constanți. Asta e cel mai important. Nu se vede diferit. E începutul de campionat, e mult prea devreme. Chiar dacă echipa va avea fluctuații de formă, vrem să fie tot acolo, în zona pe care o așteptăm de la ei.  S-au schimbat foarte mult. Sunt puțini cei care au rămas din lotul care a luptat eroic pentru promovare.

Au venit niște tineri care și-au testat limitele anul trecut și acum arată altfel. Au venit și câțiva fotbaliști care au prins încredere. În vestiar e normal să se discute deja despre lucruri mărețe. Campionatul e lung. Noi trebuie să rămânem în tipologia de joc pe care o arătăm acum.

„Filtrele noastre sunt exclusiviste și condiționate. Dacă îndeplinesc toate aceste filtre, vom avea și jucători noi!”

Aseară am văzut că, în prima repriză, Petrolul a jucat fiecare fază la limita regulamentului. Au făcut fix tot ce au putut. S-a văzut că e presiune și au încercat să joace. Din cauza asta au fost și multe frustrări. Au făcut faulturi la limită. Nu au mai rezistat în repriza a doua, nu au mai putut face același efort. Am avut și noi o cădere. Dinamo nu e un killer care, atunci când prinde un adversar la pământ, să-l omoare. Ne-am mulțumit cu un 2-0. Dar noi trebuie să devenim un killer, așa cum fac marile echipe. Să nu ne mulțumim cu un 2-0. Trebuie să învățăm asta.

Toți ne dorim jucători, dar trebuie să fim și puțin norocoși. Să îmbinăm și puțin capacitatea clubului. Știm cu toții: salarii de 20-30 de mii nu o să plătească Dinamo. Sunt mulți jucători pe care i-am filtrat și, într-un final, nu au fost acceptați, întrucât s-a considerat că nu sunt la nivelul lui Dinamo. Filtrele noastre sunt exclusiviste și condiționate. Dacă îndeplinesc toate aceste filtre, vom avea și jucători noi!”, a spus Andrei Nicolescu la TV Prima Sport.

Mihai Dragomir
