Răspunsul lui Elias Charalambous când a fost întrebat de demisie după FC Botoșani – FCSB 3-1: ”Postul meu e în pericol în fiecare zi”

în partida FC Botoșani – FCSB 3-1 și coborât pe locul 13 în clasament, iar Elias Charalambous a vorbit despre posibilitatea de a fi demis.

Elias Charalambous nu se gândește la demisie după FC Botoșani – FCSB 3-1

Imediat după încheierea întâlnirii care a deschis etapa a 10-a din SuperLiga, tehnicianul cipriot a mărturisit că nu își poate explica seria de rezultate negative și a acuzat lipsa de concentrare a jucătorilor.

”Am început bine meciul. Înainte de a marca am avut 3-4 ocazii, apoi nu știu ce s-a întâmplat. Imediat după ce am marcat am primit golul egalizator. Am început bine și partea a doua, dar după ce au dat golul de 2-1 ne-am pierdut concentrarea. Probabil că atunci când nu câștigi meciuri apar lucruri negre în mintea jucătorilor.

Chiar încerc să aflu motivele acestui start prost. Sunt multe meciuri în care marcăm și după se întâmplă lucruri ciudate. Chiar nu pricep ce se întâmplă săptămână de săptămână, dar trebuie să găsim soluții. Nu e stilul meu să caut scuze. Nu înțeleg de ce se tot întâmplă asta. Nu pot să vă explic acum.

Postul meu e în pericol în fiecare zi, dar nu mă gândesc la asta. Nu simt neapărat presiune, face parte din slujba unui antrenor. Antrenorul e în pericol din prima, până în ultima zi a sezonului. Asta e meseria noastră. Încerc să fac totul bine, uneori lucrurile ne ies, uneori nu”, a declarat Charalambous, la .

Mesaj înainte de debutul în grupa de Europa League

După ce echipa a adunat doar 7 puncte în primele 10 etape, antrenorul ”roș-albaștrilor” a evitat să vorbească despre play-off sau lupta la titlu și a amintit că la mijlocul săptămânii viitoare urmează un joc important în cupele europene.

”Mai întâi să câștigăm meciuri și apoi să ne gândim la play-off sau la titlu. Trebuie mai întâi să ne îmbunătățim și apoi vorbim despre altele. Acum trebuie să ne focusăm pentru Europa League. Trebuia să câștigăm pentru a avea moral joi, dar este o altă competiție”, a spus Elias Charalambous.

După înfrângerea suferită de FCSB la Botoșani, și a anunțat că va începe din nou să apară doar în momentul în care formația sa se va apropia de locurile de play-off.