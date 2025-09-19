Sport

Răspunsul lui Elias Charalambous când a fost întrebat de demisie după FC Botoșani – FCSB 3-1: ”Postul meu e în pericol în fiecare zi”

Elias Charalambous nu își poate explica înfrângerea din meciul FC Botoșani - FCSB 3-1, însă nu se gândește să-și dea demisia.
Traian Terzian
19.09.2025 | 23:07
Raspunsul lui Elias Charalambous cand a fost intrebat de demisie dupa FC Botosani FCSB 31 Postul meu e in pericol in fiecare zi
ULTIMA ORĂ
Elias Charalambous, întrebat despre demisie după FC Botoșani - FCSB 3-1. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Campioana României a suferit al cincilea eșec din campionat în partida FC Botoșani – FCSB 3-1 și coborât pe locul 13 în clasament, iar Elias Charalambous a vorbit despre posibilitatea de a fi demis.

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous nu se gândește la demisie după FC Botoșani – FCSB 3-1

Imediat după încheierea întâlnirii care a deschis etapa a 10-a din SuperLiga, tehnicianul cipriot a mărturisit că nu își poate explica seria de rezultate negative și a acuzat lipsa de concentrare a jucătorilor.

”Am început bine meciul. Înainte de a marca am avut 3-4 ocazii, apoi nu știu ce s-a întâmplat. Imediat după ce am marcat am primit golul egalizator. Am început bine și partea a doua, dar după ce au dat golul de 2-1 ne-am pierdut concentrarea. Probabil că atunci când nu câștigi meciuri apar lucruri negre în mintea jucătorilor.

ADVERTISEMENT

Chiar încerc să aflu motivele acestui start prost. Sunt multe meciuri în care marcăm și după se întâmplă lucruri ciudate. Chiar nu pricep ce se întâmplă săptămână de săptămână, dar trebuie să găsim soluții. Nu e stilul meu să caut scuze. Nu înțeleg de ce se tot întâmplă asta. Nu pot să vă explic acum.

Postul meu e în pericol în fiecare zi, dar nu mă gândesc la asta. Nu simt neapărat presiune, face parte din slujba unui antrenor. Antrenorul e în pericol din prima, până în ultima zi a sezonului. Asta e meseria noastră. Încerc să fac totul bine, uneori lucrurile ne ies, uneori nu”, a declarat Charalambous, la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
VIDEO Judecătorul care nu există a păcălit mii de români cu o poveste...
Digi24.ro
VIDEO Judecătorul care nu există a păcălit mii de români cu o poveste lacrimogenă. Care e adevărul

Mesaj înainte de debutul în grupa de Europa League

După ce echipa a adunat doar 7 puncte în primele 10 etape, antrenorul ”roș-albaștrilor” a evitat să vorbească despre play-off sau lupta la titlu și a amintit că la mijlocul săptămânii viitoare urmează un joc important în cupele europene.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! A costat 70.000.000 de euro și vrea să se lase de fotbal...
Digisport.ro
Neverosimil! A costat 70.000.000 de euro și vrea să se lase de fotbal la 24 de ani

”Mai întâi să câștigăm meciuri și apoi să ne gândim la play-off sau la titlu. Trebuie mai întâi să ne îmbunătățim și apoi vorbim despre altele. Acum trebuie să ne focusăm pentru Europa League. Trebuia să câștigăm pentru a avea moral joi, dar este o altă competiție”, a spus Elias Charalambous.

După înfrângerea suferită de FCSB la Botoșani, Gigi Becali a refuzat să mai vorbească la televizor și a anunțat că va începe din nou să apară doar în momentul în care formația sa se va apropia de locurile de play-off.

ADVERTISEMENT
2.52 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul ”total goluri: peste 3.5” la meciul Go Ahead Eagles - FCSB
FCSB, „îngropată” de jucătorul U21 în acest sezon! Toma, făcut praf de Mailat...
Fanatik
FCSB, „îngropată” de jucătorul U21 în acest sezon! Toma, făcut praf de Mailat la Botoșani
Rezultate SuperLiga, etapa 10. FC Botoșani – FCSB 3-1. Elevii lui Leo Grozavu...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 10. FC Botoșani – FCSB 3-1. Elevii lui Leo Grozavu îl fac fericit pe Valeriu Iftime. Cum arată clasamentul
Scandal la FRF! Legenda Universității Craiova ar fi hărțuit mama unui junior ce...
Fanatik
Scandal la FRF! Legenda Universității Craiova ar fi hărțuit mama unui junior ce urma să fie convocat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Ion Țiriac nu vrea să o dezamăgească pe Nadia Comăneci: 'Sunt pregătit să...
iamsport.ro
Ion Țiriac nu vrea să o dezamăgească pe Nadia Comăneci: 'Sunt pregătit să plătesc și amenzile'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!